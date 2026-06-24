Zapomeňte na summit NATO. Ve sporu Babiše s Hradem jde o víc. Přijde tah ženou?

Zatímco nyní se bude kvůli sporu Andreje Babiše a jeho vlády s prezidentem Petrem Pavlem řešit ústavní rovina věci a dělba výkonu exekutivy mezi prezidenta a vládu – což vyjasní Ústavní soud – celá hra o delegaci České republiky na summit NATO je součástí něčeho o dost podstatnějšího.
„Vnímám to jako součást dlouhodobější politické partie – problémy, které se řeší, jsou vlastně zástupné.“ Tak glosuje aktuální vrchol kauzy, která se táhne několik týdnů, politolog a expert na polický marketing Otto Eibl. Není sporu v tom, o co jde Petru Macinkovi a jeho Motoristům, kteří se prezidentovi mstí za to, že jim odmítl jmenovat Filipa Turka do vlády.
Jenomže to ještě neznamená, že se v jejich vleku octnul i premiér Andrej Babiš. Ten totiž skoro jistě sleduje své vlastní cíle. A tady lze vcelku realisticky pracovat s tím, že si předseda dlouholetého hegemona české politiky konfliktem s hlavou státu kolíkuje hřiště pro blížící se prezidentskou volbu.
Ostatně Babiš a jeho věrní na tom pracují již několik měsíců. „Snaží se z nadstranického prezidenta Pavla vyrobit opozičního politika Pavla – což je sice možné, že se stane, ale nebude to jednoduché, protože jde o něco, čeho nelze dosáhnout jedním sporem,“ reaguje Eibl na vyřčenou hypotézu.
„Záměr je, myslím, jasný – opakovaným nálepkováním Petra Pavla jako lídra opozice vsugerovat veřejnosti, že jde o pravdivou nálepku – byť tomu tak zcela zjevně není,“ doplňuje politolog Ladislav Cabada. Klasická poučka ale říká, že v politice mnohdy nejde ani tak o to, jak se věci mají, nýbrž jak je lidé vnímají. A pokud bude kritická část voličů Pavla vnímat právě takto, bude to mít své důsledky.
A Babiš ho bude mít v klíčovém čase, tedy bezprostředně před příští přímou volbou prezidenta, přesně tam, kde to pro něj bude optimální. Podle politologa Eibla je i tak dobře, že prezident v úterý kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podal. Domnívá se totiž, že bez ohledu na výsledek bude složité někomu z nich „přiřadit body“.
„Pro prezidenta je důležité, aby se upřesnily a vyjasnily vztahy mezi jednotlivými aktéry, pro vládu je pak skoro jedno, jak to dopadne – pokud dá Ústavní soud za pravdu vládě, posílí ji to v zahraniční politice. Pokud vyhraje prezident, zástupci vlády ho budou moct i nadále nálepkovat jako aktivistického prezidenta bez respektu k volebním výsledkům, který se navíc chová jako lídr opozice,“ míní Eibl.
Chytrá strategie
A jedním dechem dodává, že jde z dlouhodobějšího hlediska o chytrou strategii. „Byť porazit Petra Pavla bude – pokud bude kandidovat – extrémně složité. Navíc ono tlačení Pavla do kouta se také může vymstít – přece jen on porazil Babiše a byl zvolený jako jeho protipól. A eskalací sporů se tato role fixuje,“ uvažuje politolog.
Přesto podle něj platí, že čím víc bude mít Hrad s vládou konfliktů, tím hůře se bude Pavlovi argumentovat, že je nadstranický. „A vládní tábor ví, že je potřeba ho ušpinit každodenní politikou,“ říká Eibl.
Podle něj je potřeba připomenout ještě jeden fakt: „Tento aktuální spor se vede na Pavlově domácím hřišti, tj. v otázkách, kde je expertem: jde o NATO, bezpečnost, reprezentaci státu, kontinuitu úřadu. Jestli vláda bude působit mstivě nebo jako parta uražených a malicherných zpovykaných děcek a Pavel zůstane zdrženlivý, může mu tento konflikt spíš pomoci.“
A tady platí toto: Petr Pavel sice jednoznačně neřekl, že se mandát na Hradě pokusí obhájit, v danou chvíli je ale evidentní – a Babiš to zcela jistě ví – že pokud tak učiní, bude jednoznačným favoritem.
Pro předsedu hnutí ANO z toho plynou dvě věci: natlačit Pavla do role opozičního lídra, o což se už nějaký čas snaží, a nyní, když ho nechce pustit na summit NATO, v tom jen pokračuje.
Druhý Babišův úkol – zjevně o řád složitější – je ale najít pro hnutí ANO ideálního kandidáta na Hrad. A ten se zatím nerýsuje. Mohla by to být Ivana Tykač, mohla by to být Alena Schillerová. Možná premiérovi nezbude nic jiného, než aby do toho šel znova on sám. Otázka ovšem je, zda by se mu chtělo souboj o Hrad s Pavlem podruhé prohrát.
„Petr Pavel je v tuto chvíli jasným favoritem příští prezidentské volby. Ta je ale skutečně velmi daleko a politika je ze své povahy hodně dynamická. Tudíž se to může samozřejmě ještě změnit. V tuto chvíli ale nevidím nikoho konkrétního, kdo by se rýsoval jako vládní kandidát, zároveň vláda už nemá dost času někoho takového najít,“ míní politolog Aleš Michal.
Podle něj to bude muset být každopádně někdo, kdo splňuje dvě podmínky. „Tou první je realistická varianta složit onu dostatečně silnou voličskou koalici, která by nakonec kandidáta nebo kandidátku dovedla k vítězství. Současná Babišova vláda je v mnoha ohledech radikální, tudíž to nevyhnutelně musí být někdo, kdo bude aspoň budit zdání nezávislosti a kdo spíš získá podporu vládních stran,“ pokračuje Michal.
A podle svých slov si v danou chvíli neumí představit, že by to byl někdo, kdo ve vládě nyní zasedá. „Babiš samozřejmě varianta je, ale jeho šanci na vítězství nevidím ani tentokrát jako reálnou. Je pořád víc polarizující než prezident Pavel. Druhou podmínkou je, aby takový kandidát byl od stávajícího prezidenta dostatečně odlišný, aby působil kontrastně. Měl by reprezentovat jiný přístup a jiné pojetí prezidentské funkce,“ míní.
Což podle něj Babiš samozřejmě splňuje. Pokud ale předseda hnutí ANO z kraje roku zmínil, že by to mohla být žena, Michal má za to, že nejde právě s ohledem na naplnění výše uvedené podmínky o lichou představu.
„Ať už to bude kdokoliv, jeho nebo její pozice nebude jednoduchá. Pokud se nic nezmění, bude za sebou mít podporu vládních stran, které v té době mohou celkem rychle ztratit na popularitě,“ míní politolog.
Tah ženou
Již citovaný Cabada říká, že pokud zástupci vlády označují Pavla za lídra opozice, může jít ve společnosti silně a afektivně polarizované, jakou právě ta česká v posledním desetiletí je, minimálně o částečně úspěšnou strategii. „Nicméně prezidentská volba nemusí být jen o vládě, respektive o prezentaci volby jako střetu údajného lídra opozice, tedy Petra Pavla, a vládního kandidáta,“ míní.
A také on uvažuje nad tím, že by hnutí ANO mohlo do volby nasadit ženu, byť to nutně nemusí být tolik diskutovaná Ivana Tykač. „Právě ženská kandidátka by mohla být prezentována jako jistý průlom, jako potenciálně první česká prezidentka, byť paradoxně od stran, které jsou typické spíše misogynií a jejich výroky často útočí na důstojnost žen,“ připomíná politolog.
„Nicméně z některých jiných zemí víme,“ pokračuje Cabada, „že konzervativně-populistické strany umějí pracovat s tzv. ženskou kartou, přičemž často nabízejí kandidátky prosazující „typické ženské role“ – tedy podřazenost ženy muži a její zaměření na rodinnou a mateřskou roli vedle takříkajíc veřejného muže, případně kandidátky velmi poddajné.
„Bezpochyby budou politici vládních stran silně poukazovat i na minulost Petra Pavla – slovo prezidentčík opět hraje v repertoáru Petra Macinky či Filipa Turka důležitou roli. A protože jde o prvek afektivní, paradoxně vůbec nevadí, že Andrej Babiš je nejtypičtějším představitelem komunistické nomenklatury v současné české politice a ministr kultury kolaborantem komunistické Státní bezpečnosti,“ má jasno Cabada.
Přesto i on spatřuje celou řadu překážek pro úspěšnou misi k porážce Petra Pavla. Jako první zmiňuje jeho stabilní a silnou podporu. „Další pak skutečnost, že nevěřím tomu, že kandidát s největším potenciálem jej vyzvat, tedy Andrej Babiš, by do volby znovu šel – jednak se mu pozice premiéra zamlouvá daleko více, ale také proto, že by druhou porážku stěží snesl.“
Za třetí slabinu pak označuje případnou snahu vládních stran najít společného kandidáta. „V právě se rozjíždějící kampani pro senátní volby je myslím dobře patrné, jak kandidáti za ANO odmítají své spojování s SPD či Motoristy, a myslím si, že podobný odpor ke společné podpoře bude mít fakticky každý kandidát či kandidátka hnutí ANO s reálnými šancemi,“ uzavírá Cabada.
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