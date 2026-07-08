Zapomeňte na rivalitu a nepřátelství. Jak se mohou stát z Babiše a Pavla spojenci

Mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem vzniká stále hlubší příkop. Zejména Babiš si dává záležet na tom, aby se k Pavlovi pokud možno ani nepřiblížil, což je vidět i na summitu NATO v Turecku. Jenže právě poslední dění v Ankaře ukazuje, že po návratu do Česka může být všechno jinak. A to kvůli Tomiu Okamurovi.
Jak v minulosti ukázala vystoupení Andreje Babiše ve sněmovně i na setkání vlády, český premiér opravdu nerad mluví o zbrojení, armádě nebo agresi Ruska na Ukrajině.
Na setkání světových lídrů v Turecku ale Babiš před otázkou ohledně peněz na obranu neuteče. Politici zemí NATO nejsou voliči ANO, kterým stačí jeho ujišťování, že mu jde jen a jen o mír, a proto prý na zbrojení nic nedá.
Alianční politici se ptají, kolik dá peněz na to, aby bylo možné takový mír udržovat a bránit. A co je pro Babiše nejzávažnější – chce to vědět americký prezident Donald Trump, o kterém se Babiš stále vyjadřuje velmi lichotivě.
Český premiér je tak nucen spojencům slibovat podstatně více peněz na obranu i do rozpočtu NATO. Před odletem na summit Babiš uvedl, že se výdaje na obranu zvýší o 36 miliard korun. A v rozpočtu na příští rok „určitě budou dvě procenta (HDP na obranu)“, řekl ještě před začátkem summitu.
K tomu se veřejně zavázal, že Česko poskytne peníze do programu s názvem PURL na nákup zbraní pro Ukrajinu.
Tvrdá realita
Babiš si tak určitě polepšil v očích Trumpa i dalších zahraničních politiků. Ale jakmile nasedne do zpátečního letadla na trase Ankara–Praha, pocítí tvrdou českou realitu.
Doma v Česku totiž Babiš láká své voliče i na to, že se neustále strefuje do Ukrajiny a tvrdí, že kdyby to bylo na něm, nijak jí nepomůže. Natož, že by jí přispěl na zbraně. A to mu teď na dálku připomněl i předseda SPD Tomio Okamura.
„Určitě si to vyříkáme,“ vzkázal Okamura. A připomněl, že vládní koalice ve složení ANO, SPD a Motoristů se sejde už teď v pátek. Hned také natočil video, které přiřadil k celé řadě dalších, kde zobrazuje Ukrajince výhradně v negativním světle.
„SPD zásadně nesouhlasí s účastí České republiky v iniciativě, na základě které budou evropské země nakupovat americké zbraně určené pro Ukrajinu. O účasti České republiky se v této iniciativě nikdy nejednalo na koaliční radě,“ sdělil svým voličům Okamura.
„Rozhodnutí o účasti České republiky v této věci je plně v kompetenci ministerstva zahraničí. A ministr o tom rozhodl sám. My jsme se o celé věci dozvěděli až nyní, dodatečně,“ doplnil.
Nepřímo tím ukázal, jak velké – tedy hodně malé – slovo má SPD v koaliční vládě. Ve videu se přitom zcela vyhnul jakémukoliv útoku na Babiše, vůbec ho nezmínil. Přitom je jasné, že ministr a předseda koaličních Motoristů Macinka postupoval právě se souhlasem Babiše.
Jak prezident promluvil ve prospěch Babiše
V následujícím období bude důležitá i role prezidenta Petra Pavla. Ten se už dnes ráno na summitu Andreje Babiše a jeho vlády zastal. Na novinářskou otázku, co říká postoji Okamury, zvolil Pavel svůj klasický postup. Začal věcně odpovídat.
„Tomio Okamura je v této věci konzistentní. Zpochybnil pasáž o Ukrajině ještě před odjezdem vládní delegace,“ uvedl prezident. Okamura totiž už před odletem Babiše avizoval, že si nepřeje žádnou podporu Ukrajiny.
Pavel dal ale vzápětí najevo, že v otázce peněz na zbraně pro Ukrajinu stojí za premiérem Babišem a ministrem zahraničí Macinkou.
„Já to považuji za správné, protože jestli chceme být nejen féroví vůči našim spojencům, ale i vůči Ukrajině, tak bychom se do toho měli zapojit. I když naše účast bude symbolická, tak je důležité být u toho,“ řekl Pavel novinářům ráno před odchodem na druhý den jednání NATO.
Podpora je důležitá
„Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi, nebo nemáme rádi Ukrajince, ale že chceme, aby Evropa byla bezpečná a stabilní. A to nebude, pokud bude probíhat válka na Ukrajině. Válka na Ukrajině neskončí tím, že si budeme přát mír. Ten tam sám od sebe nenastane,“ zdůraznil Pavel.
Podle něj skutečný mír nastane za jediné podmínky. „Když bude Ukrajina schopná se dostatečně bránit, tak aby Rusko nemělo žádné úspěchy na bojišti. A zároveň s tlakem na Rusko dospěje Rusko k tomu, že jediné řešení není na bojišti, ale u jednacího stolu,“ argumentoval český prezident.
Že se snaží v tomto směru vládu, a tedy hlavně Babiše podporovat, se ukázalo i při další odpovědi Pavla na novinářské dotazy. A to, když mu jedna z novinářek namítla, že je poněkud paradoxní, že se vláda na summitu NATO hlásí k muniční iniciativě, a přitom na ni nechce dávat žádné peníze.
„Muniční iniciativa by nemohla běžet bez know-how, které do toho Česká republika vložila. A je s tím spojena i poměrně velká politická odvaha, protože je v řadě ohledů citlivá. Proto není příspěvek České republiky zanedbatelný,“ odpověděl prezident.
Následně sice dodal, že by bylo lepší přispět i finančně, ale přitom ujistil, že toto není důvod k nějaké zásadnější kritice.
Míč na straně Babiše
Nyní bude zajímavé, jak Andrej Babiš na prezidentovo vstřícné vystupování zareaguje. Může hrát nadále roli toho, kdo Pavla stále častěji kritizuje, a dokonce se s ním odmítá bavit, anebo si z něho může udělat do určité míry spojence. Což by mohlo zabrat i u některých voličů ANO – zvláště, když někteří z nich volili Pavla za prezidenta.
Zatím to ale spíš vypadá na první možnost, čemuž napovídá nejčerstvější Babišův komentář ke zmiňovaným penězům na zbraně pro Ukrajinu. „Je to jen jednorázová menší částka,“ řekl Babiš dnes ráno.
Pokud Babiš Okamurovi skutečně ustoupí, potom se nepochybně ozve opozice, která už měsíce prohlašuje: Babiš je ve skutečnosti slabý premiér.
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