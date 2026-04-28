„Zaplaťte hned pokutu, hrozí vám exekuce.“ Kyberzločinci nově cílí na řidiče

Vynalézavost kyberzločinců nezná mezí. Především na motoristy cílí nový typ podvodu, který se šíří i Českem. Obětem chodí zprávy, v nichž jim podvodníci vyhrožují exekucí, pokud nezaplatí za domnělý dopravní přestupek. Ve skutečnosti jde zločincům o přístupové údaje ke kartám podvedených.
„Informujeme Vás, že automatizovaný systém silniční kontroly zaznamenal překročení nejvyšší dovolené rychlosti Vaším vozidlem,“ zní SMS zpráva, která pod hlavičkou „oznámení o dopravním přestupku“ přišla v posledních dnech několika lidem po celém Česku.
Jde o podvod, upozorňuje policie. Odesílatel SMS zprávy totiž ještě uvádí, že příjemce musí uhradit pokutu do tří dnů.
„V případě neuhrazení bude dluh bez dalšího upozornění postoupen k nucenému vymáhání. Tím mohou vzniknout další náklady, včetně úroků z prodlení a nákladů řízení,“ vyhrožují dále podvodníci ve zprávě, kterou má redakce k dispozici. V případě, že bude příjemce zprávu ignorovat, podvodníci hrozí „okamžitým zahájením exekučního řízení“.
Podle policistů jde o nový podvod, který se ve velkém začal objevovat v posledních dvou týdnech. „Vždycky jsou takové vlny, obzvláště u těch SMSek, které buďto souvisí s ročním obdobím nebo nějakou událostí. Například před koncem doby, kdy máte podat daňové přiznání, se objevují více podvodné SMSky, kdy podvodníci píší jménem finančního úřadu nebo správy,“ říká policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Nyní tak došlo na dopravní přestupky. A jelikož jde o novou vlnu podvodných SMS, přesný počet poškozených zatím kriminalisté neznají.
Varovných signálů, že jde o podvod, je více. Pokuta za dopravní přestupek například nechodí do SMS zpráv. Stejně jako úřady nepožadují uhrazení pokuty přes odkaz ve zprávě. „Obecně žádný z podvodů, které jsou v online prostředí, nic moc nedává smysl. Akorát většina lidí je prostě slušných a nepředpokládá, že by jim chtěl někdo udělat něco špatného. A s tím samozřejmě bohužel operují podvodníci,“ říká Vinčálek.
V tomto konkrétním případě jde podvodníkům o přístup do internetového bankovnictví. Odkaz ve zprávě jejich oběť zavede na stránku, která tváří jako portál státní správy, ale ve skutečnosti pouze předá zločincům údaje k jejich účtu. A těm pak už nic nebrání v tom, aby jej vybílili.
