„Zaplaťte dva miliony eur, nebo otrávíme dětské jídlo.“ Vyděrači firmě psali před týdny, ta si prý nevšimla

Vyděrači společnosti prodávající dětské přesnídávky oznámili svůj úmysl otrávit jejich produkt už na konci března. Požadovali dva miliony eur. Vedení firmy si ale e-mailu všimlo až po vypršení ultimáta. Vyděrači tak svou hrozbu uskutečnili. Otrávené jídlo skončilo i v českých obchodech.
Společnost Hipp dostala vyděračský dopis s výhrůžkou, že pachatelé otráví jejich dětskou výživu, už 27. března. Ultimátum vyděračů mělo vypršet 2. dubna. Zpráva měla přijít do německé pobočky společnosti. Vedení si ale e-mail přečetlo prý až po vypršení ultimáta, a to minulý čtvrtek, jak popisuje deník Die Presse.
Ve vyděračském dopise byl popsán scénář, který se také zřejmě naplnil. Tedy, že pokud společnost nezaplatí dva miliony eur, což je v přepočtu zhruba 49 milionů korun, pisatel umístí dvě otrávené sklenice do obchodu Tesco v Brně, další dvě pak do obchodu na Slovensku v Dunajské Stredě a poslední dvě sklenice pak do obchodu v rakouském Eisenstadtu.
Otrávené sklenice v Česku a na Slovensku byly v obchodech skutečně nalezeny. Napomohlo tomu i to, že je pachatel zřejmě označil bílou nálepkou s červeným kruhem na dně. Poznat byly i podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvádí rakouský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin.
V Rakousku zatím objevili jednu z otrávených sklenic v supermarketu Spar v Eisenstadtu. Další sklenice ze stejného obchodu je pravděpodobně stále v oběhu. Jde o sklenice dětské výživy s obsahem karotky a brambor (190 gramů).
Jak podle MZ poznat podezřelý výrobek:
na dně sklenice je bílá nálepka s červeným kruhem
víčko je poškozené nebo otevřené
chybí „cvaknutí“ víčka při otevření sklenice
objeví se neobvyklý zápach
Dále proto ministerstvo radí:
výživu neotvírejte
v žádném případě ji nekonzumujte ani nenabízejte dítěti
výrobek odložte stranou od veškerých potravin, případně použijte rukavice
poté si důkladně umyjte ruce mýdlem (min. 30 sekund), ještě před kontaktem s další osobou, zejména dětmi
v případě podezření kontaktujte místně příslušnou hygienickou stanici
Rakousko v současnosti případ vyšetřuje jako úmyslné ohrožení veřejnosti. Podrobnosti o vydírání ale úřady zatím nezveřejnily. Případem se zabývá i česká policie. „Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla policie. Podle vyjádření prodejce pak maloobchodní partneři v Česku už preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy HiPP z prodeje.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) obecně upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech agentura doporučuje neprodleně vyhledat lékaře.
