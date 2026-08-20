„Zaplaťte daň z hodnotné zásilky“. Celní správa varuje před podvodnými e-maily

Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy ČR i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj, uvedla ve čtvrtek celní správa na síti X, kde podvodný e-mail i zveřejnila.
E-mail vyzývá adresáta, aby kontaktoval údajného pracovníka celní správy kvůli zaplacení daně z přidané hodnoty z „vysoce hodnotné zásilky“, která přišla do ČR. Platba 21 procent ze 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3620 Kč, musí být podle výzvy provedena okamžitě.
Celní správa uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím obdobných e-mailů či příloh. Upozornila také, že ani nezastupuje příjemce zásilek v celním řízení, které zpravidla vyřizuje dopravce nebo celní zástupce.
„Pokud obdržíte podezřelou zprávu, neklikejte na odkazy, neotevírejte přílohy a neposílejte žádné peníze. Máte-li pochybnosti o pravosti e-mailu, ověřte si informaci přímo u Celní správy ČR,“ vyzvali celníci.
Před podvodnými e-maily, které požadovaly doplatek na dani z přidané hodnoty, celní správa varovala už před lety. Podvodníci se podobným způsobem obvykle snaží dostat k platebním údajům u bankovních karet nebo k přihlašovacím údajům v internetovém bankovnictví. V minulosti takto zneužili například i jméno České pošty nebo České národní banky.
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