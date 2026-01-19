Zápasníka Vémolu propustili na kauci z vazby, sdělil jeho advokát

Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla "Karlose" Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. Oznámil to jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení. Vyjádření státního zastupitelství se zjišťuje.
„Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhaní Karla Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ uvedl Rampula. Vinu opakovaně odmítl i Vémola.
Podle obhájce stále platí, že zadržení Vémoly bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal advokát.
Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dvě osoby.
Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
ŽIVĚ"Evropa se má soustředit na Ukrajinu, ne Grónsko," vzkázal Trump a opět pohrozil cly
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své úsilí nedostal Nobelovu cenu. Evropě pak v pondělním rozhovoru vzkázal, že se má soustředit na válku Ruska s Ukrajinou, nikoliv na Grónsko. Zároveň podotkl, že naplní svou hrozbu zavedení dalších cel, pokud nebude dohoda o Grónsku.
Extrémně podivná srážka rychlovlaků na rovném úseku. Španělé truchlí za desítky obětí
Počet obětí po srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Podle posledních údajů bylo zraněno více než 120 lidí. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za "extrémně podivnou". Příčiny neštěstí nejsou dosud známé.
ŽIVĚRuské drony připravily Oděsu o elektřinu, při bombardování Charkova zemřela žena
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to šéf vojenské správy oblasti Oleh Kiper. Rusko v noci poškodilo energetické zařízení v Oděse, přes 30 tisíc rodin je bez elektřiny, uvedla ukrajinská energetická společnost DTEK. Při ruském bombardování Charkova na východě Ukrajiny pak přišla o život jedna žena, osm lidí bylo zraněno.
Politická šikana: Babiš se z Kupky raduje. Strach mu nahání někdo jiný
Občanští demokraté mají sice nové vedení, ale staré dilema pořád zůstává. Jak se vymanit ze stínu Petra Fialy a nabídnout voličům něco víc než jen slušnost a kontinuitu? Víkendový kongres ukázal vnitřní pnutí: na jedné straně snahu vybudovat silnou značku ODS bez nálepky Spolu a zároveň spokojení s 20 procenty v příštích sněmovních volbách. Jenže – není to málo?
ŽIVĚSobectví, zlobí se prezident. Koalice podle Okamury odmítá prodej L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Po jednání lídrů stran vládní koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje. "Česko blíží spíše sobectví než solidaritě," reagoval kriticky prezident.