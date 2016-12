Nebuďme vystrašení, vyzval Zaorálek. Volal manželovi zabité Češky, nabídl mu pomoc

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek telefonoval manželovi Nadi Čižmár, která zahynula při pondělním teroristickém útoku v Berlíně. Pozůstalým nabídl pomoc. Šéf české diplomacie na páteční tiskové konferenci připomněl, že manžel oběti se na českou diplomacii obrátil sám s tím, že ji pohřešuje. Německé policii pak předal fotografie, popis a vzorky DNA své ženy. Policisté její totožnost potvrdili ve čtvrtek večer a český velvyslanec v Německu pak zprávu předal manželovi. Ten si sám přál, aby jméno jeho ženy bylo zveřejněno. Podle Zaorálka je teď hlavní, aby byl dopaden pachatel. "To je teď absolutně nejdůležitější," řekl. Čechy pak vyzval, aby ani po těchto událostech nebyli vystrašení.

Praha – Manželovi Češky Nadi Čižmár, která zahynula při pondělním útoku na vánoční trhy v Berlíně, zavolal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, aby mu vyjádřil soustrast a nabídl pomoc. Šéf české diplomacie to v pátek řekl novinářům na mimořádné tiskové konferenci. Zásadní podle něj je, aby byl dopaden a potrestán pachatel útoku. "Přál bych si, abychom nebyli vystrašeni z toho, co se děje," vyzval.

"Volal jsem panu Čižmárovi, osobně jsem jemu i jeho rodině vyjádřil hlubokou soustrast a řekl jsem mu, že jsme připraveni mu pomoci. On to ocenil a řekl, že když to bude potřebovat, tak ji využije," prohlásil Zaorálek. Ministerstvo zahraničí teď podle něj může v první řadě pomoct rodině zajistit převoz těla zpět do vlasti, případně také v komunikaci s německými úřady.

Petr Čižmár se obrátil na českou diplomacii s tím, že svou ženu po pondělním útoku pohřešuje. Německé policii pak předal její fotografie, popis i vzorky DNA. Ve čtvrtek večer německé úřady totožnost ženy potvrdily a o několik minut později tuto zprávu sdělil český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský manželovi. Ten si výslovně přál, aby pak totožnost jeho ženy byla zveřejněna, dodal Zaorálek.

Podle ministra je vysoce nepravděpodobné, že by mezi oběťmi byli ještě další Češi. Německým úřadům podle něj zbývá identifikovat ostatky dvou lidí, ale další české občany už nikdo nepohřešuje. "Možnost, že by mezi oběťmi byl další český občan, pokládám za absolutně teoretickou," řekl Zaorálek.

Vyzval, aby Češi nebyli vystrašení z toho, co se děje. "Jsme v kontaktu s premiérem i ministrem vnitra a děláme všechno pro to, aby se po naší zemi nepohybovali lidé, o nichž nevíme, odkud přišli, a kteří mohou páchat podobné věci, jaké se staly v Německu," zdůraznil. "Děláme všechno pro to, abychom nic nezanedbali a abychom maximálně zajistili bezpečnost občanů, protože to je role státu a to, co občané chtějí," dodal.

Vyzval také k tomu, aby Evropa zůstala jednotná. "Má-li Evropa fungovat pohromadě, nemůžeme si v žádné zemi dovolit kroky, v jejichž důsledky pak padají na všechny ostatní. Musíme všechna podobná rozhodnutí činit společně," dodal.

autor: Michael Švec