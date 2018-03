Zaorálek: Londýn musí mít silné důkazy proti Rusku. Rýsuje se nejtvrdší postup NATO od studené války

AKTUALIZOVÁNO před 48 minutami

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) označil útok nervovým plynem ve Velké Británii, z nějž Londýn viní Rusko, za první takový incident na území NATO od konce studené války. Bezprecedentní je podle něj i koordinovaná reakce NATO. "Mám pocit, že se rýsuje společný postup, který bude od konce studené války nejtvrdší," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zaorálek.

Aktuálně.cz: Jaký vzkaz dává Velká Británie tím, že vyhostí 23 ruských diplomatů v reakci na útok nervovým plynem na bývalého agenta Sergeje Skripala?

Lubomír Zaorálek: Soudím, že britská strana má velmi silné důkazy o tom, jak se celý útok odehrál. Ty důkazy pravděpodobně předají všem členským státům NATO. A předpokládám, že na jejich základě bude reagovat i česká vláda. Poměrně silně bylo řečeno i to, že Britové požádají alianční spojence o spolupráci a aby se podíleli na reakci. Zatím ty důkazy neznám, ale podle toho, jak jasně vystoupila britská premiérka Mayová, jsou průkazné.

Muselo už NATO v minulosti řešit podobný útok na území spojenců?

Podobné události se odehrávaly v době studené války. Od jejího konce se to nestalo a nemám pocit, že by se od té doby koordinovaly postupy členů aliance. Jsou kauzy jako Litviněnko, ale nemám pocit, že by se členové NATO na společném postupu dohadovali jako teď. Nyní se zdá, že to má ještě daleko vážnější charakter. Mám pocit, že se rýsuje společný postup, který bude od konce studené války nejtvrdší.

A na základě toho bude podle mě i Česká republika požádána, aby se solidárně projevila. Platí, že útok na území jednoho člena NATO je útokem na všechny členy. Podle mě se to proto stane i záležitostí Česka.

Měly by státy NATO také ze solidarity vyhostit ruské diplomaty po vzoru Velké Británie?

Je potřeba znát fakta. Do té doby se nesmíme unáhlit.

A pokud ty důkazy budou přesvědčivé?

Vláda se s těmi důkazy musí seznámit. Ale pokud je to tak jednoznačné, měli bychom dát najevo solidaritu a součinnost. Je pro mě složité říct, jak bychom se měli zachovat, dokud ty důkazy neznám. Z britské reakce ale soudím, že musí být silné.

Když vyhostíme některé ruské diplomaty, co se stane?

Rusko v takové chvíli vyhostí to samé množství českých diplomatů. A to je pro nás zásadní, protože tak mohou ochromit činnost, kterou v Rusku potřebujeme vykonávat. A proto jsme vždy takový krok museli pečlivě zvažovat. Náš problém je v tom, že počet našich diplomatů v Rusku je menší než počet ruských diplomatů tady.

Nakolik incident v Británii poškodí alianční vztahy s Ruskem?

Ještě nevím, co se stane, jak na to Rusové odpovědí. Státy aliance na tom musí spolupracovat. Zatím se mi o tom ale špatně mluví, protože jak jsem už řekl, neviděli jsme ty důkazy. Zatím se to nedá předjímat.

Vy sám použití nervového plynu v Británii považujete za napadení členského státu NATO?

Nemůžu se k tomu vyjádřit, dokud to nebude zřejmé. Prvotně to ale musí vyhodnotit premiér a vláda.