Británie musí počítat s recipročními opatřeními, nebudeme pro ně mít volné hranice, říká Zaorálek

Velká Británie musí počítat s recipročním opatřením ze strany unijních zemí, pokud chce kontrolovat počet příchozích z Evropské unie. "Nemůže počítat s tím, že budeme my naopak mít volné hranice a budeme v této oblasti vycházet vstříc," řekl Zaorálek. Šéf české diplomacie ocenil, že od britské administrativy konečně zazněla jasná stanoviska. Na odhady změn v dohodách o clech je podle Zaorálka ještě brzy. "Protože (Mayová) nevyloučila to, že by určitá ujednání v oblasti celní unie měla fungovat," uzavřel ministr.

Praha - Pokud bude Velká Británie kontrolovat počet příchozích z Evropské unie, musí počítat s recipročním opatřením ze strany unijních zemí, řekl v úterý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). V souvislosti s úterním projevem, ve kterém se britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila k představám země o dalšímu postupu během procesu vystupování země z unie, ocenil, že zazněla konečně jasnější slova.

Podle Zaorálka bylo takové prohlášení potřeba. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) je projev Mayové "uznáním reality".

Mayová oznámila, že Británie nechce ani částečné či přidružené členství v unii. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur a mimo jiné i kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí.

Zaorálek uvedl, že v takovém případě musí Britové počítat s recipročním opatřením ze strany unie. "Nemůže počítat s tím, že budeme my naopak mít volné hranice a budeme v této oblasti vycházet vstříc. Pokud chce Británie mít určité výhody, že některé věci si suverénně bude spravovat sama, tak musí počítat s tím, že končí přístup na evropský trh v těchto oblastech," řekl ve Sněmovně Zaorálek.

Šéf české diplomacie ocenil, že od britské administrativy konečně zazněla jasná stanoviska. "Motorem je asi i padající libra a nejistota, kterou vytvářela ta mlhavá a nesrozumitelná situace v posledních dnech," řekl Zaorálek. Důležité podle něj bylo například sdělení, že pokud by měla unie tendenci Brity za odchod trestat, nebudou ochotni přistoupit na nevýhodnou dohodu, ale raději nebudou mít žádnou.

Prohlášení Mayové o zavedení takzvaného tvrdého brexitu není podle premiéra Sobotky překvapením, protože není možné regulovat volný pohyb v EU a současně být součástí evropského trhu. "Je to uznání reality a zčásti popření argumentů, které používali stoupenci brexitu před referendem. Pro nás se nic nemění, budeme hájit zájmy českých občanů v Británii," řekl novinářům.

Zaorálek si nemyslí, že opatření významně zasáhnou Čechy v Británii. "Jsem přesvědčen, že jednání mohou vést k tomu, že se bude do určité míry garantovat jejich status," uvedl. Otázkou je spíš uspořádání do budoucnosti, protože oznámené priority Britů mohou způsobit změny ve volném pohybu osob, vysvětlil.

Na odhady změn v dohodách o clech je podle Zaorálka ještě brzy. "Protože (Mayová) nevyloučila to, že by určitá ujednání v oblasti celní unie měla fungovat," řekl. I co se týče odchodu Britů ze Soudního dvora EU je zřejmě nutné počítat s určitým přechodným obdobím, uvedl Zaorálek. Může trvat tři až pět let, dodal.

