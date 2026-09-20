Zamilovala se do energie. A teď se snaží, aby na její „energetické seznamce“ lidé vydělali

Komunitní energetika je celoevropský trend. A i v Česku sílí základna jejich příznivců. Patří mezi ně i Kateřina Stehlíková, vedoucí inovací produktů společnosti E.ON. „Viděla jsem, že se toho začíná v této oblasti hodně dít, a chtěla jsem být u toho,“ říká Stehlíková, proč v minulosti neváhala změnit svůj obor a vrhnout se na energie.
Když Aktuálně.cz před třemi lety mluvilo s poslancem STAN Lukášem Vlčkem, jako zástupce tehdejší vládní většiny s nadšením vyprávěl, jak mezi sebou budou lidé obchodovat s energií.
Tehdy to ještě znělo jako vzdálená budoucnost. Jenže Česko se od té doby v oblasti energetiky posunulo kupředu. Mimo jiné vstoupil v lednu 2024 v platnost zákon, který lidem umožnil, aby energii sdíleli.
Že se toho v této oblasti děje opravdu mnoho, potvrzuje právě Kateřina Stehlíková.
„Jsme v absolutně úžasné době. Představte si, že před pár lety jste jenom jednou ročně dostali fakturu a na ní jste měli napsaný přeplatek, nebo nedoplatek. A neměli jste absolutně žádnou možnost ovlivnit svým chováním, jaká výše onoho účtu bude,“ vysvětluje Stehlíková.
„Mě energetika doslova nabíjí,“ usmívá se popularizátorka komunitní a sdílené energetiky, která vysvětluje rodinám, obcím i firmám, jak mohou elektřinu nejen spotřebovávat, ale také vyrábět, sdílet ji a obchodovat s ní.
Energetická seznamka
Manažerka ve společnosti E.ON stojí za rozvojem projektů, které umožňují sdílení elektřiny. Firma pod jejím vedením vytvořila platformu E.ON PROPOJENO, která pomocí algoritmů páruje výrobce elektřiny.
Pro lepší představu je možné napsat, že jde vlastně o „energetickou seznamku“, kde se seznamuji lidé, kteří chtějí vydělat i ušetřit peníze.
„Propojujeme výrobce, kteří vyrábí elektrickou energii třeba na fotovoltaice na svém rodinném domě, s těmi, kteří ji odebírají a spotřebovávají, a chtějí využít energii z obnovitelných zdrojů,“ popisuje Stehlíková.
„Každý chce o něco více vydělat či ušetřit. Vydělat chtějí výrobci, kteří vyrábí svou solární energii, ušetřit chtějí odběratelé. Takže tato seznamka pomáhá oběma stranám,“ říká s tím, že čísla v této oblasti extrémně rostou.
„O sdílenou, komunitní energii je stále větší zájem. Za poslední čtvrtletí jde o trojnásobek toho, co se vysdílelo v předcházejícím roce,“ upozornila.
Důležitou roli hraje Evropská unie
Podle Stehlíkové jde o celoevropský trend, který vychází z dlouhodobé strategie EU zaměřené na dekarbonizaci, energetickou bezpečnost a větší zapojení spotřebitelů do energetického trhu.
„EU sehrála v rozvoji komunitní energetiky důležitou roli. Právě evropská legislativa vytvořila základní rámec, díky kterému dnes mohou vznikat energetická společenství, sdílet se elektřina a do energetiky se mohou mnohem aktivněji zapojovat i běžní lidé, obce nebo firmy,“ vysvětluje manažerka.
„Za pozitivní považuji zejména to, že EU dala větší práva aktivním zákazníkům, podpořila vznik energetických komunit, otevřela možnosti financování podobných projektů a dlouhodobě podporuje inovace, digitalizaci a flexibilitu energetického systému,“ říká Stehlíková.
Z jejích slov vyplývá, že základní principy jsou společné celé EU, ale jednotlivé státy se liší tempem a způsobem implementace.
„Některé země západní Evropy mají s komunitní energetikou zkušenosti již řadu let, zejména Rakousko. V každé zemi je implementován odlišný model vypořádání sdílení. Datové centrum na národní úrovni máme totožné například se Slovenskem,“ upozornila Stehlíková.
Těžký převod do praxe
Zároveň si ale postěžovala, že kritiku vyvolává to, jak se v EU jednotlivá opatření zavádějí do praxe. „V řadě zemí, včetně Česka, narážíme na poměrně složitou administrativu, regulatorní překážky nebo rozdílné tempo implementace,“ vysvětluje.
„Směr, který EU nastavila, dává smysl a je obecně podporovaný, ale teď jde o to, jak nastavit jednotlivá opatření tak, aby byla co nejjednodušší, funkční a přínosná pro zákazníky i energetický trh,“ zdůraznila česká odbornice na energetiku.
Ona sama je přitom příkladem toho, kdo na sobě testuje to, co doporučuje svým zákazníkům. „Jsem běžná pražská domácnost, bydlím v bytě, mám dva syny v pubertě, takže opravdu hodně peru, využívám sušičku,“ popisuje svoji situaci i motivaci, proč se rozhodla využít „energetickou seznamku“ s někým, kdo na rozdíl od ní energetiku vyrábí.
„Zkouším všechno na sobě, na vlastní domácnosti, než to navrhnu zákazníkům. A vím, že díky takové seznamce jsem schopná ušetřit až 30 procent energie, kterou mám ze sdílení. Nejde sice o vysoké částky, ale postupně se to nasčítá,“ ujišťuje.