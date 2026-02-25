Přeskočit na obsah
Zametací vůz v Brně se propadl chodníkem do sklepa zbouraného domu

ČTK

Zametací vůz v Grmelově ulici v Brně se dnes dopoledne propadl chodníkem, vyproštovali jej hasiči. Vůz se propadl zřejmě do sklepní části zbouraného domu, který stál vedle chodníku, a to asi do dvoumetrové hloubky. Ulice byla po dobu vyprošťování neprůjezdná.

Zametací vůz, který se propadl chodníkem
Zametací vůz, který se propadl chodníkemFoto: HZS Jihomoravského kraje
Hasiči o tom informovali na sociální síti Threads. Nehoda zametacího vozu je na webu Dopravniinfo.cz hlášena v 9:30. "Ulice Grmelova v Brně je neprůjezdná. Vyprošťujeme zametací vůz, který se propadl chodníkem," uvedli hasiči. Vůz se podle fotografií propadl v místech, kde byl zřejmě sklep domu, který dříve stál vedle chodníku. Vozidlo vytahovali hasiči ze dvou jednotek.

Záchranáři u nehody nezasahovali, řekla ČTK jejich mluvčí Michaela Bothová. Ulice byla po dobu zásahu hasičů neprůjezdná, vzhledem k tomu, že není nijak frekventovaná, dopravní komplikace nenastaly.

