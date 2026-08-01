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Domácí

Zaměstnanec ČNB stíhaný za krádež je ve vazbě, poslal jej tam brněnský soud

ČTK

Zaměstnanec České národní banky (ČNB) stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je od sobotního dopoledne ve vazbě. Řekl to mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.

Česká národní banka
Česká národní banka (ČNB), ilustrační fotoFoto: HN - Václav Vašků
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"Dnes dopoledne soud rozhodl o vzetí obviněného do vazby," uvedl v sobotu Lužný. Muže do vazby poslal Městský soud v Brně.

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Policisté o případu informovali v pátek. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů kradl z banky peníze, a způsobil tak škodu za desítky milionů korun.

Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance ČNB upozornil policii zhruba před dvěma měsíci Finanční analytický úřad. "Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policisté zadrželi muže ve čtvrtek. Provedli mimo jiné jednu domovní prohlídku a tři prohlídky nebytových prostor. Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. S policií spolupracuje. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.

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Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit, uvedl v pátek ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas.

ČNB je zřízena ústavou. Jejím úkolem je pečovat o cenovou stabilitu, o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému. Vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh.

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