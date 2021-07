Senát žádá vysvětlení, proč Maláčová kontrolovala firmu. Pro policii je to běžná akce

Senátoři přijali usnesení, ve kterém žádají vládu, aby se vyjádřila k chování ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ta se v úterý za účasti policie zúčastnila společně se zaměstnancem svého ministerstva - a zároveň kandidátem ČSSD do voleb - Matějem Stropnickým kontroly inspekce práce ve firmě na Teplicku. Opozice je přesvědčena, že šlo fakticky o předvolební akci ČSSD.

"Zaměstnanci nejsou onuce," prohlašuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která tvrdí, že mnozí agenturní zaměstnanci pracují v Česku v nevyhovujících podmínkách a za málo peněz. Její účast na zatím poslední akci policie a inspekce práce však vyvolala ostrou kritiku opozice a také reakci senátorů.

Maláčová se navíc kontroly soukromé firmy Personna International v Krupce na Teplicku účastnila v úterý společně s bývalým předsedou Strany zelených Matějem Stropnickým. Ten je sice zaměstnancem jejího ministerstva, kde se věnuje tématu ochrany zaměstnanců, zároveň ale oba tvoří dvojici, která vede kandidátku ČSSD do sněmovních voleb v hlavním městě. Shodou okolností předsednictvo strany v pátek potvrdilo, že Maláčová je jedničkou a Stropnický dvojkou kandidátky.

Senátoři ve středu večer schválili usnesení, ve kterém žádají vládu, aby vydala stanovisko ke "konání" Maláčové a Stropnického při zmiňované kontrole prováděné Státním úřadem inspekce práce. "Senát pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády a požádal jej o odpověď v nejkratším možném termínu," zní druhý bod usnesení, pro který zvedlo ruku 48 senátorů, proti nebyl nikdo a 14 se zdrželo.

Téma do horní parlamentní komory přinesla senátorka za ODS Miroslava Němcová. "Je to pro mě opravdu neskousnutelný případ toho, jak zachází státní moc s lidmi, kteří zaměstnávají jiné, odvádí daně našemu státu, podílí se na tom, aby i v době po covidu jsme se ekonomicky zmátořili," prohlásila Němcová, které se nelíbilo například to, že Maláčová na sociálních sítích nazvala celou akci "Férová práce".

"Nevím, zda si umíte představit, že se z nějakého hnutí mysli seberete, ráno přijdete do jakékoli firmy, živnosti, obchodu, bez ohlášení, bez dovolení se, bez pozvání. Paní ministryně je nějaký nadčlověk, nebo členové vlády se za ně považují, že mohou do jakékoli firmy, kdykoli se jí zlíbí, bez jakéhokoli avíza vtrhnout a dělat si tam, co se jí zlíbí, a udělat si z toho ještě nějakou marketingovou kampaň," pokračovala Němcová, která chtěla vysvětlení po přítomném místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi.

"Paní ministryně si myslí, že jí to přinese body, vezme si vestičku, napíše Férová práce a vyrazí do akce. Vy se na to budete jenom tak dívat?" ptala se Havlíčka.

Ten reagoval tak, že o celé akci toho ví zatím velmi málo. "Myslím si, že má každý právo na to, zkontrolovat jakoukoli firmu, pokud postupuje zákonně. Nevím, jestli se tam má chodit s tím, že se má nahlásit, nebo je cílem se tam nenahlašovat. Těžko se tomu v tuto chvíli nějakým způsobem oponuje, nejsem si jistý, jestli jsem ten správný adresát," uvedl ministr, který nepodpořil Němcovou ani Maláčovou.

"Na první pohled se mi to zdá do značné míry jako marketingová akce, popravdě řečeno, i toto se mi trochu zdá jako marketingová akce, šikovné využití toho, že se zase může opozice ozvat, něco odsoudit, takže ono je to v tomto případě marketing asi ze všech stran," řekl a přislíbil, že se vláda bude řídit usnesením Senátu.

Prý co říkám na kritiku své přítomnosti na kontrole Inspektorátu práce v Krupce… Tohle‼



A mimochodem, nejsem žádný utajený šéf, hned při zahájení kontroly vedoucí kontroly vedení firmy informovala, že se toho účastním. pic.twitter.com/0rXbcqmve4 — Jana Maláčová (@JMalacova) July 21, 2021

Mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač Aktuálně.cz vysvětloval vyšší počet inspektorů na kontrole rozsáhlostí akce. "Pokud je kontrola většího rozsahu, a tato se nezaměřila pouze na nelegální zaměstnávání, ale i bezpečnost práce a pracovněprávní vztahy, je potřeba, aby tam bylo více osob. To není tím, že tam byla paní ministryně, abychom na ni udělali dojem. Kdyby tam nebyla, počet lidí by byl stejný," tvrdí.

Také Ondřej Moravčík z odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia sdělil, že na počtu nasazených policistů nebylo nic špatného. "Co vím, tak jich tam bylo deset nebo dvacet, což je standardní. Standardně to bývají nižší desítky. Deset nebo dvacet policistů tedy není nic neobvyklého," uvedl.

Ministryně se zastal také její stranický šéf a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). "Nechápu hysterii, která vznikla kolem kontroly dodržování zákoníku práce. I mně samotnému chodí celá řada podnětů od zaměstnanců, stěžujících si na podmínky na pracovišti," řekl Hamáček Aktuálně.cz s tím, že ČSSD je tu podle něj od toho, aby se zaměstnanců zastávala. "A to přesně Jana Maláčová dělá," tvrdí.

Agenturní zaměstnanci mají špatné postavení, tvrdí Maláčová

Sama Maláčová na kritiku reagovala s tím, že míní v kontrolách pokračovat. "Prý co říkám na kritiku své přítomnosti na kontrole inspektorátu práce v Krupce… Tohle!" A přidala banner s textem, že zaměstnanci nejsou onuce. "Mimochodem, nejsem žádný utajený šéf, hned při zahájení kontroly vedoucí kontroly vedení firmy informovala, že se toho účastním," napsala Maláčová, která na sociálních sítích informovala také o začátku kontroly.

"Některé firmy si po covidu myslí, že zákoník práce je cár papíru. Do terénu proto vyjíždějí inspektoři, policisté a celníci a kontrolují dodržování pracovních podmínek. Vydala jsem se s nimi, abych si o kontrolách udělala obrázek," napsala na sociální sítě.

Maláčová kritizuje postavení agenturních zaměstnanců delší dobu. Přichází zároveň s návrhy, které podle ní povedou k menšímu zaměstnávání těchto lidí. Firmy by měly mít maximálně deset procent agenturních zaměstnanců.

"Bohužel tito lidé velmi často pracují za mnohem nižší mzdu, mají horší pracovní podmínky a nemají žádnou sociální ochranu, žádné sociální zabezpečení. Nechceme, aby českým zaměstnancům nebo standardním zaměstnancům konkuroval někdo závodem ke dnu," prohlásila například na tiskové konferenci ČSSD letos v polovině června.

Pokud jde o kontroly inspekce práce a cizinecké policie, tak podle ní nebyla nynější kontrola nijak ojedinělá. Jen v červnu bylo kontrolováno čtrnáct průmyslových podniků a osmapadesát agentur práce.

Ministryně Maláčová už v květnu vystoupila proti tomu, jaké podmínky mají zaměstnanci firmy Amazon v Dobrovízi nedaleko Prahy. Postěžovala si, že firma omezuje činnost odborů a na zaměstnance jsou kladeny přehnané nároky.

Stejně jako tehdy její počínání kritizovali zástupci Amazonu, ozval se nyní vedoucí výroby Personna International Václav Vrabec, který příspěvek na sociálních sítích začal slovy: "Akce Férová práce je tu! Aneb jak Venezuela (Jana Maláčová) dohlíží na inspekci práce."

Vedoucí firmy: Kontroloři ani nevěděli, co vyrábíme

Podle něj dorazilo do jejich společnosti "komando zhruba 20 úředníků s vestičkami inspekce práce a k tomu asi dvacet slušně ozbrojených policistů z cizinecké policie". Vrabec tvrdí, že se údajně pohybovali bez jakékoliv koordinace a rozmyslu a neměli vůbec představu, co firma vyrábí. "Tahle banda šašků mi už fakt pije krev," postěžoval si.

Později dopsal, že s kontrolou jako takovou nemá sebemenší problém a je v plné pravomoci a gesci bezpečnosti práce ji provést. "S čím zásadně nesouhlasím, je forma a připravenost. Co považuji ovšem za nejhorší, je zneužití k předvolební kampani paní Maláčovou a panem Stropnickým, což dokládají jejich příspěvky na sociálních sítích," sdělil Vrabec.

Maláčová se Stropnickým se následně dočkali kritiky řady opozičních politiků i některých politických stran.

"V normální zemi by si toto PR zaklekávání ministr ani soudný kandidát nikdy nedovolil nebo by následovala okamžitá rezignace. Co na to Jan Hamáček? K tomu nelze mlčet, nebo ministr vnitra začne chodit s policií na domovní prohlídky? Omluva je namístě," stěžoval si například předseda lidovců Marian Jurečka.

"Je po jedné covidové vlně, a tak je třeba znovu zakleknout na podnikatele? Očekávám ošklivou kampaň. Že ČSSD začne tu svou honem na podnikatele, jsem nečekal," přidal se místopředseda TOP 09 a podnikatel Lukáš Otys, který kandiduje do sněmovny za koalici Spolu.