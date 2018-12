Zaměstnanci Metrostavu popřeli, že by hejtmanovi Půtovi dali nějaký úplatek

před 1 hodinou

Obžalovaní v korupční kauze u soudu v Liberci popřeli, že by libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi (Starostové pro Liberecký kraj- SLK) dali nějaký úplatek. Podle obžaloby měl hejtman na úplatcích získat 830 tisíc korun, Půta to důrazně odmítá. V kauze spojené se dvěma dotačními projekty z Liberce je obžalováno 13 lidí včetně hejtmana a čtyři firmy. Za různé skutky jim hrozí tresty od pěti do 12 let. Soud je ve fázi výslechu obžalovaných, líčení jsou naplánovaná do pátku a ještě na další dva dny v příštím týdnu.

Půtovi hrozí pět až deset let vězení. Policie dospěla k závěru, že přijal úplatek v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény. Projekt obžalované obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) za 65 milionů korun získal v roce 2011 evropskou dotaci, od počátku byl ale veden jako rizikový. Problémy nastaly, když byl zástupce žadatele Jiří Zeronik pravomocně odsouzen za pokus uplácení. Zeronik, který je v tomto případě také obžalován, ale z funkce následně odstoupil. Půta podle spisu jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod měl zajistit, že projekt zůstane v dotačním programu a budou na něj vyplacené peníze. Půta podle zjištění policie dostal úplatek 500 tisíc korun a zbytek měl slíbený až z poskytnuté dotace. Hejtman v úterý u soudu popřel, že si řekl o úplatek či ho dokonce převzal. Obžaloba se domnívá, že hejtman jednal ve prospěch projektu pod slibem úplatku od dvou zástupců firmy Metrostav, která rekonstrukci dělala a stavbu předfinancovala. Oba obžalovaní pracovníci Metrostavu, tehdejší ředitel oblasti pro Liberecký kraj Jaroslav Stuchlík a tehdejší marketingový specialista Jan Petráň, to odmítli. "Úplatek jsem nenabízel, ani Půta po mně úplatek nežádal," uvedl Petráň. Možnost ovlivnit Půtu úplatkem považuje Stuchlík za naprosto nemožnou. "Vím, že by ho určitě nepřijal," řekl. Oba potvrdili, že se s Půtou znají dlouhodobě a že se s ním setkávali. Projekt rekonstrukce kostela byl podle nich jen jedním z témat. "Na jednáních nebylo nic protizákonného," řekl Petráň. Policie u něj našla i tabulku s rozepsanými sumami. Petráň odmítá, že by mělo jít o nějaký seznam s úplatky. "Vůbec se (tabulka) netýkala projektu kostela, ale stavební zakázky Čistá Jizera," řekl Petráň. Podle něj ji měl na nástěnce a psal si do ní své poznámky. Takových vytvořil tisíce, dodal. Kauza se týká i dalšího evropského projektu v Liberci, oddychové zóny Perštýn za více než 30 milionů korun. V tom Půta jako obžalovaný nefiguruje. Ani na jeden projekt nebyla vyplacena evropská dotace.