Klaus dostal pozvánku na výletní loď, nazlobila ho posádka z různých koutů světa

Bývalý prezident Václav Klaus se během plavby výletní lodí pozastavil nad tím, že jej obsluhovali číšníci z různých zemí světa. Jejich přítomnost označil za účelovou likvidaci hranic mezi státy a národy. Napsal to v eseji, kterou publikoval na webu svého institutu. Mezinárodní posádky jsou však podle české společnosti, která pobyty na výletních lodích prodává, zcela běžné. Klausův mluvčí uvedl, že text nemá být vnímán doslovně, protože je to pouze odlehčený esej popisující dojmy z cest.

"Chtěl jsem napsat, jak mne zlobí, že velké mezinárodní firmy, včetně provozovatele této lodi, provozují multikulturalismus v praxi - každý číšník a číšnice je z jiné země a jiného světadílu. Večer se mi zdálo, že dominují Filipínci, Indové, Malajci, pak mne oslovila Slovenka a když píši tyto řádky, Ruska. Víno mi teď nalévá Srbka Katarina," líčí Václav Klaus obsluhu během okružní plavby kolem britských ostrovů, kde přednášel na pozvání michiganské univerzity.

"Já v tom vidím záměr kosmopolitů - hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat. Všichni se přece můžeme mít rádi, to si asi myslí i šéfové EU," pokračuje text.

Podle mluvčího Václava Klause nemá být uveřejněný článek vnímán jako politické prohlášení. "Jedná se o literární žánr, v němž často hraje roli nadsázka či záměrné poukazování na jiný - v realitě významný - fenomén či společenský problém," uvedl pro Aktuálně.cz Petr Macinka.

Přestože se bývalý prezident nad různorodostí posádky pozastavil, jedná se o běžnou praxi. "Lidé z celého světa třeba z Filipín, Indonésie, Indie, Jižní Ameriky, Peru i jiných částí světa na lodích běžně pracují. Mezinárodní posádky mají všechny lodní společnosti, nejen ta loď, na které byl pan Klaus," vysvětlila Blanka Müllerová, jednatelka cestovní kanceláře Orbis Link, která se specializuje na lodní dovolené a nabízí plavby od desítek lodních společností.

Václav Klaus je v tomto směru podle jednatelky cestovní kanceláře výjimečným cestujícím. "Neměli jsme nikdy v minulosti odezvu, že by byl někdo z cestujících s posádkou nespokojený. Naopak lidé, kteří se starají o komfort cestujících, jsou příjemní, pracovití a přátelští, takže v naprosté většině jsou to pozitivní zkušenosti. Nezaznamenali jsme, že by někdy vůbec byla nějaká stížnost kvůli tomu, že na lodi pracují lidé z různých zemí," říká Müllerová.

"I když sama cestuji na lodi, vidím spíše pozitivně, že se setkám s lidmi z jiných částí světa, obvykle jsou to zajímavá setkání a tito lidé jsou opravdu vesměs velice přátelští a dodávají pobytu takovou velice příjemnou atmosféru," doplňuje o vlastní zkušenost.

Václav Klaus se zúčastnil okružní plavby na pozvání univerzity v Michiganu, kde už několikrát přednášel a přednášky měl i během plavby, jednu z nich na téma Rusko a komunismus a druhou o národní suverenitě a problémech Evropské unie.