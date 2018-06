Žalobkyně, která propustila z vazby řidiče, jenž srazil v Praze turistku, pochybila. Dostala výtku

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Písemnou výtku dostala státní zástupkyně Zuzana Falberová, které umožnila propuštění z vazby ruského řidiče, jenž na Silvestra v centru Prahy usmrtil turistku z Kolumbie. České televizi to potvrdil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Rus po nehodě putoval do vazby, žalobkyně však krátce poté navrhla jeho propuštění. Muž potom navzdory poskytnutému slibu a složené milionové kauci odjel do Ruska. Řidič, který po nehodě nadýchal přes dvě promile alkoholu, čelí obžalobě z nedbalostního usmrcení. Je však možné, že skutek bude překvalifikován na úmyslné obecné ohrožení, za něž by muži hrozilo až 15 let vězení.