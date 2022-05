První obrana Feriho padla, žalobce zamítl jeho stížnost proti obvinění ze znásilnění

Bývalému poslanci Dominiku Ferimu (dříve TOP 09) se nepovedlo zvrátit trestní kauzu ve svůj prospěch. Jak zjistilo Aktuálně.cz, státní zastupitelství zamítlo jeho stížnost proti zahájení trestního stíhání. Feri je obviněný ze znásilnění nebo pokusu o něj v případě tří dívek, jedné z nich ještě nebylo 18 let. Ferimu při uznání viny hrozí v krajním případě až 12 let vězení. Exposlanec vinu odmítá.

Dominika Feriho pražští kriminalisté pod dozorem státní zástupkyně z Prahy 3 Petry Gřivnové více než tři čtvrtě roku prověřovali pro podezření ze sexuálního násilí. Impulsem k tomu bylo zjištění Deníku N a webu A2larm, které shromáždily svědectví několika mladých žen, jimž měl bývalý poslanec ublížit.

Prověřování vyvrcholilo letos 7. března, kdy policie Feriho obvinila ze tří případů znásilnění nebo pokusu o něj. Bývalý poslanec proti zahájení trestního stíhání podal v dubnu stížnost. S podnětem však podle zjištění Aktuálně.cz neuspěl. "O stížnosti rozhodovalo Městské státní zastupitelství v Praze, které stížnost zamítlo jako nedůvodnou," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Zamítnutí stížnosti znamená, že vyšetřování bude pokračovat. Především však před žalobci stávající konstrukce policie obstála, stíhání v tuto chvíli stojí na solidních důkazech a je důvodné. Pokud kriminalisté další vyšetřování doplní tak, že si budou jistí Feriho vinou, podají návrh na podání obžaloby. V opačném případě navrhnou stíhání zastavit.

Dění ve Feriho bytě

Podle zveřejněných svědectví žen se k nim Feri choval urážlivě, hrubě a násilně v letech 2015 až 2020. Mladý politik byl tehdy městským radním v Teplicích a později poslancem. Možného trestného jednání se podle obvinění začal dopouštět v roce 2015, kdy se přistěhoval do Prahy.

S dívkami se seznamoval na sociálních sítích. Následně si s nimi domluvil schůzku, jež za účasti dalších přátel vrcholila v baru, u kamarádů nebo v bytě mladého politika. Právě loni v létě se policie začala soustředit na rozkrývání událostí ve Feriho bytě. Tehdy převzala dozor nad vyšetřováním právě žalobkyně Gřivnová z Prahy 3, kam spadá Žižkov, kde bývalý poslanec žil.

"Další moment, který si pamatuju, je, jak jsem se vzbudila a byla jsem nahá, on na mě sahal. (…) Ani nevím, jestli jsme měli sex. Rozhodně vím, že mi do intimních míst strkal prsty, že na mě sahal, sahal na mě několikrát za tu noc," popsala dívka vystupující jako Monika chvíle, kdy se měla bezvládná probrat ve Feriho bytě poté, co jí dal exposlanec napít. Právě ona je údajnou obětí, které v té době bylo 17 let.

Dalších pět podezření policie odložila

"Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem," uvedl politik loni v květnu v reakci na zveřejnění kauzy. Vyloučil ale, že by se dopustil trestného jednání.

Feri obratem rezignoval na všechny politické funkce. Odešel z Poslanecké sněmovny, opustil TOP 09 a stáhl se z kandidátky do loňských sněmovních voleb. Členem TOP 09 byl od roku 2015. Poprvé získal politickou funkci v říjnu 2014 ještě coby nestraník, byť na zvolený na kandidátce TOP 09. Tehdy se stal městským zastupitelem a krátce poté i radním v Teplicích.

Kriminalisté prověřovali dalších možných pět případů sexuálního násilí ze strany Feriho. Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala nyní potvrdil zjištění Aktuálně.cz, že tato podezření neprokázali a odložili je. Takto rozhodli tento týden. "Z dosavadního prověřování nevyplynuly takové skutečnosti, které by umožňovaly prověřované jednání posoudit jako trestný čin," vysvětlil Cimbala.

