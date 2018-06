Žalobce navrhuje Dbalému deset let za ovlivňování zakázek. Můj deník je jen fikce, hájí se lékař

Obžaloba tvrdí, že Dbalý ovlivnil v roce 2009 tendr na digitalizaci chorobopisů a také nákup Leksellova gama nože. Na úplatcích prý získal přes 27 milionů korun.

Praha - Státní zástupce Zdeněk Matula požaduje pro bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého deset let vězení a propadnutí majetku za zmanipulování zakázek a korupci.

V závěrečné řeči u pražského městského soudu, pro kterou si netradičně zvolil formu powerpointové prezentace, se Matula zaměřil na prokázání pravosti klíčového důkazu - Dbalého deníku. Lékař spisek označuje za pouhou uměleckou fikci, podle obžaloby však deník jasně prokazuje, že muž přijímal úplatky.

Dbalý čelí v souvislosti se svým působením v nemocnici celkem třem stíháním. Aktuálně projednávaná obžaloba tvrdí, že společně s dalšími šesti lidmi ovlivnil v roce 2009 tendr na digitalizaci chorobopisů a také nákup Leksellova gama nože. Na úplatcích podle obžaloby získal přes 27 milionů korun.

Policisté u něj při domovní prohlídce zajistili podrobné poznámky vedené v elektronické podobě. "Pokusím se přesvědčit soud, že deník nebo diář obžalovaného Dbalého je skutečným odrazem stavu věcí, jak se odehrály," předeslal Matula v úvodu svého vystoupení.

Podle státního zástupce byl Dbalý velmi systematický a měl rád přehled, takže si podrobně zapisoval všechno, co ho kdy potkalo - včetně toho, "kdy se s kým opil, kdy si s kým potykal nebo kdo za něj napsal disertační práci, na jaké téma a za kolik".

"Se stejnou pečlivostí (…) si zaznamenal i každé jednotlivé benefity, které mu z funkce plynuly. Množství úplatků bylo značné. Aby neztratil přehled, sepsal si dvakrát jejich souhrn v přehledné tabulce," řekl Matula s tím, že Dbalý pokládal přijímání úplatků za zcela běžnou věc a v deníku si je označoval anglickým výrazem "moo".

Zápisky v deníku jsou pravdivé, tvrdí žalobce

Dbalý své poznámky anonymizoval, což by podle Matuly z logiky věci nebylo nutné, pokud by lékař popisoval fiktivní děj. O tom, že zápisky jsou pravdivé, prý svědčí i několik vět, které si Dbalý zapsal, když si myslel, že se deník dostal do nepovolaných rukou: Zažívám jednu z největších panik svého života. Zjišťuji při převlékání, že nemám flashku s diary. Buď mi ji někdo ukradl, nebo jsem ji ztratil. Obojí znamená konec."

To, že zápisky odpovídají realitě, dokazoval Matula i promítáním souvisejících snímků z lékařových luxusních zahraničních cest.

Státní zástupce připustil, že výsledek původní domovní prohlídky byl pro policii "mírným zklamáním", protože nenašla předpokládané příjmy z úplatků. Karta se obrátila, když vyšlo díky GPS v autě najevo, že Dbalý v noci před razií opustil službu v nemocnici a ukryl si u známého kufr. Policisté v něm objevili hotovost, zlato a poštovní známky v hodnotě 34,5 milionu korun.

"V okamžiku, kdy jsme nalezli tento kufr, se kruh uzavřel," podotkl Matula. Celkový zajištěný majetek lékaře nakonec dosáhl částky 50 milionů. "Bylo evidentní, že tyto peníze nemohou pocházet z jiné než z trestné činnosti," dodal státní zástupce.

Dbalý se hájí tím, že peníze nabyl v rámci své sběratelské činnosti. K soudu dnes nedorazil, už dříve však prohlásil, že státní zástupce "bezostyšně lže".

Za manipulací se zakázkami, praní špinavých peněz, porušování povinností při správě cizího majetku a přijímání úplatků hrozí lékaři až dvanáctileté vězení.