Žalobce navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění z vězení

Státní zástupce Ondřej Langr v úterý u Okresního soudu v Teplicích navrhl vyhovět žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění vězení. Splněny k tomu byly všechny tři podmínky. Stejný názor vyjádřila obhájkyně Feriho. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění, lze předpokládat polepšení a to že povede řádný život.
Zástupce zmocněnkyně poškozených uvedl, že polepšení prokázáno nebylo. Řekl, že u poškozených panuje strach a obava, navrhl nevyhovět žádosti. Psycholožka z věznice řekla, že osobnost Feriho je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný.
Feri řekl, že v případě propuštění by vedl řádný život a snažil by se snížit újmu poškozených žen, pokud to bude možné. Teplický soud v polovině ledna zamítl Feriho žádost. Tehdy se Feri hájil sám, v úterý měl v soudní síni obhájkyni a důvěrníka. Odvolací krajský soud v polovině dubna rozhodl o vrácení případu do Teplic, přičemž formálně Feriho stížnosti vyhověl.
Státní zástupce uvedl, že Ferimu prospěly další čtyři měsíce ve vězení. „Je vidět posun proti minulému veřejnému zasedání, pracoval na sobě,“ uvedl Langr, který navrhl dohled nad Ferim po propuštění. Zmínil, že změna postoje odsouzeného může být účelová, nicméně lze předpokládat, že povede řádný život. Zmocněnec požadoval doplnit dokazování o psychologický posudek, což soud zamítl. Obhájkyně zdůraznila, že nelze porovnávat jednání člověka ve věku blízkém věku mladistvého s chováním člověka téměř třicetiletého.
Feri ve věznici uklízel kanceláře. Má několik pochval, žádný kázeňský prohřešek. Podle svědků pracoval nad rámec svých povinností, vztahy s odsouzenými má bezproblémové, nikdy neměl žádné konflikty s dalšími zaměstnanci. Feri u soudu v úterý řekl, že od trestních skutků uplynula značná doba, on se sám změnil. V době spáchání skutků mu bylo 19 a 21 let, teď mu je 29 let.
Uvedl, že se změnily jeho priority, nemá zájem o nahodilé kontakty, ale chce vést řádný život, založit rodinu. „Je mi velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují,“ uvedl s tím, že po případném propuštění by kontaktoval zmocněnkyni žen s dotazem, jak by jejich újmu mohl zmírnit. „Poučení z trestu bylo zásadní,“ řekl. Podle něj už nemůže dělat nic víc.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl. Od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek.
Mohlo by vás také zajímat: Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny, jejímž bodem bylo i jeho (ne)vydání v kauze Čapí hnízdo
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.
Lebka svaté Zdislavy se na své místo nevrátí. Církev s ní má úplně jiný plán
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována do hrobu v kryptě, řekl v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Slon Jack ve Zlíně nezůstane, po jeho útoku uhynula už druhá samice. Poprvé zabil v jiné zemi
Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to v úterý řekl ředitel zahrady Roman Horský.
„Ochromil jsem NATO,“ přiznal německý expert. Ve válečné simulaci dobyl Pobaltí
V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.