Kdo se Zemanem rozhodoval o Čapím hnízdě. Žalobce je expert na OLAF i evropské fondy

Ve středu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámí, jak rozhodl o údajném dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo. V případu uvízlo šest lidí včetně premiéra Andreje Babiše, jejich stíhání dozorový žalobce Jaroslav Šaroch v září pravomocně zastavil. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, kdo jmenovitě se případem na Nejvyšším státním zastupitelství zabýval a podílel se na finálním verdiktu.

Pavel Zeman stál v průběhu posuzování kauzy až na samém vrcholu jako konečný arbitr. On vyřkne ve středu 13 hodin verdikt, jestli premiér vyjde z případu jako očištěný, nebo by měl skončit u soudu.

V první linii však případ vyhodnocoval řadový státní zástupce, který Zemanovi navrhl rozhodnutí. Oním žalobcem je podle zdrojů Aktuálně.cz z Nejvyššího státního zastupitelství Michal Fiala, který působí na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality.

Čtyřicátník Fiala přišel na Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2010, kdy úřad řídila Zemanova předchůdkyně Renáta Vesecká. Stálým žalobcem se tam stal po předchozí stáži. Předtím v letech 2005 až 2010 pracoval na Městském státním zastupitelství v Brně, kde se věnoval stejné problematice. Pracoval na oddělení závažné hospodářské kriminality.

Ve své profesi se dlouhodobě specializuje na oblast ochrany ekonomických zájmů Evropské unie, korupce a veřejných zakázek. Na toto téma přednáší i na veřejných fórech, v červnu 2013 například vystoupil na konferenci Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání pořádané neziskovou organizací Transparency International. Ve své působnosti platí za prvotřídního experta.

Díky své kvalifikaci se zapojuje i do mezinárodní spolupráce, je součástí expertního týmu OECD pro daňovou a jinou kriminalitu. Za Česko zajišťuje v rámci trestního řízení komunikaci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). S trochou nadsázky pro něj není Babiš v tomto ohledu neznámým. OLAF kauzu Čapí hnízdo objasňoval pro potřeby Evropské komise, podle úřadu došlo k porušení českých i evropských norem.

Očistil ombudsmana Motejla

Vzhledem ke své úloze na Nejvyšším státním zastupitelství Fiala nevyřizuje trestní kauzy coby dozorový žalobce, naopak třeba přezkoumává stížnosti obviněných. Takto v listopadu 2017 zamítl stížnost stíhaných v kauze údajných machinací se sportovními dotacemi na ministerstvu školství, v níž figurují jako obvinění bývalý předseda fotbalového svazu Miroslav Pelta či šéf Unie českého sportu Miroslav Jansta.

Podle Fialy se tehdy na možných manipulacích "vědomě podíleli právě obvinění", jak citoval z jeho usnesení deník Právo. Deník Aktuálně.cz zjistil, že v roce 2009 měl ještě coby žalobce Městského státního zastupitelství v Brně na stole možnou trestní kauzu tehdejšího ombudsmana Otakara Motejla. Policie prověřovala podezření na špatné dílčí hospodaření v Motejlově úřadu. Podle Fialy však bylo podezření nedůvodné a případ skončil bez obvinění.

Podle zdrojů Aktuálně.cz z Nejvyššího státního zastupitelství je Fiala zkušeným, schopným a diskrétním profesionálem, kolegové ho vnímají jako spíše nenápadného. Další zdroje Aktuálně.cz, kteří Fialu znají z osobní zkušenosti, ho popisují jako svědomitého. Při svém rozhodování by údajně nepostupoval jinak než podle vlastního přesvědčení.

Nejvyšší žalobce s Fialou konzultoval

Deník Aktuálně.cz se snažil spojit s odborem, kde Fiala působí. Zaměstnankyně však jen odkázala na tiskového mluvčího úřadu. Nejvyšší státní zastupitelství oficiálně nekomentuje, kdo z jeho lidí kromě Pavla Zemana má případ v rukou. Mechanismus přezkumu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání už dříve Aktuálně.cz popsal Stanislav Mečl, který v úřadu coby Zemanův náměstek působil v letech 2011 a 2012.

"Je to přiděleno některému ze státních zástupců, který původní rozhodnutí navrhne zrušit, nebo potvrdit. Poté to projde aprobačním postupem, vidí to ředitel odboru, příslušný náměstek a pak k tomu zaujme stanovisko nejvyšší státní zástupce," vysvětlil Mečl, který se dnes živí jako advokát. Zeman podle informací Aktuálně.cz nestál mimo, od počátku s Fialou finální verdikt konzultoval.

Ředitelem Fialova odboru je žalobce Michal Kasal, který začínal koncem 90. let jako čekatel mezi žalobci ve Zlíně. Odbor řídí od roku 2010. Za něj pak zodpovídá Zemanův náměstek Pavel Pukovec, také on k případu dával odborné stanovisko. Coby náměstek kryje nejvyššímu žalobci záda od roku 2013. "V konečné fázi jde ale o rozhodnutí nejvyššího státního zástupce," upozorňuje advokát Mečl, kdo má finální slovo.

Tisíce přezkoumání zastavení trestního stíhání Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi se za posledních pět let dostala pokaždé na stůl více jak tisícovka kauz, v nichž bylo zastaveno trestní stíhání.

V roce 2014 to bylo 1320 případů, další rok 1417, poté 1269, v roce 2017 jich bylo 1047 a loni 1007. Zemanův úřad maximální část takových rozhodnutí potvrdí, postupně jich zrušil jen 44, 44, 49, roku 2017 jich bylo 32 a loni 35.





Přezkum rozhodnutí o zastavení trestního stíhání se zpravidla vyřizuje na odboru pro trestní řízení, ale vzhledem k povaze kauzy Čapí hnízdo, možný dotační podvod, se podle vnitřních regulí případ postoupil právě na odbor, kde působí Fiala. Případ mu přidělil jeho nadřízený Kasal, který se rozhoduje podle profesní výkonnosti a také vytíženosti jednotlivých podřízených.

Spis k Čapímu hnízdu putoval na Nejvyšší státní zastupitelství obratem poté, co se rozhodnutí Jaroslava Šarocha o zastavení stíhání stalo 17. září pravomocným. Jak upozornil týdeník Respekt, do Brna ho dopravil kurýr. Aktuálně.cz dříve informovalo, že spis čítá 23 tisíc stran. Aktuální přezkum spočíval především ve studiu Šarochova rozhodnutí a jeho možných rozporných míst, spis sloužil coby podklad k nahlédnutí.

Verdikt Jaroslava Šarocha už také prověřilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které nejvyššímu žalobci poslalo svůj závěr poslední týden v listopadu. K čemu úřad pod vedením Lenky Bradáčové dospěl, není jasné. Vrchní žalobkyně ho oficiálně nebude komentovat ani po středečním vystoupení Pavla Zemana. "Komentář bude poskytovat pouze pan nejvyšší státní zástupce," napsala Aktuálně.cz Bradáčová.

Jak může Zeman rozhodnout

Od nejvyššího státního zástupce mohou vzejít tři výstupy. V první řadě může dát na výrok žalobce Šarocha razítko, případ by se tím uzavřel. Nebo naopak může kauzu vrátit na Městské státní zastupitelství v Praze, kde Šaroch působí, s pokyny, aby se podala obžaloba. Nebo Šarochovi uloží, aby svůj závěr lépe odůvodnil. Přezkum pod Zemanovým vedením probíhá diskrétně. Podle informací Aktuálně.cz ani pražští městští žalobci netuší, jak rozhodl.

Podle původní konstrukce policie byl Babiš hybatelem případu. Jeho podstata tkví v tom, že šestice obviněných údajně řadou navazujících kroků zatajila vlastníka Farmy Čapí hnízdo, tehdy Babišova holdingu Agrofert, aby projekt mohl získat dotaci 50 milionů korun pro malé a střední firmy. Ačkoliv chtěl vyšetřovatel postavit obviněné před soud, žalobce Šaroch při svém konečném hodnocení kauzy shledal, že k podvodu nedošlo.

Klíčem pro jeho rozhodnutí bylo, že kriminalisté v čele s Pavlem Nevtípilem nedoložili, že Farma Čapí hnízdo, navzdory vazbám na Agrofert, nebyla malým nebo středním podnikem. "Provedeným dokazováním se nepodařilo prokázat, že by toto tvrzení bylo nepravdivé. Naopak poskytovatelům dotace byl poskytnut dostatek informací k charakteru podnikání žadatele," vysvětlil šéf pražských žalobců Martin Erazím.