Zákulisní hráč Faltýnek. Rodák z Prostějova se stal fantomem pražské politické scény

Druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se už mnoho let pohybuje na pomezí politiky a byznysu. Právě to mu přivodilo problémy, v nichž se nyní nachází. Zájem policie není nikterak překvapivý v kontextu Faltýnkových aktivit, které už v minulosti detailně popisoval deník Aktuálně.cz společně s Hospodářskými novinami, ač nyní dominuje podezření kolem mýtného systému.

Jaroslav Faltýnek do politiky vstoupil hned po revoluci, nejdříve v řadách Zemědělské strany, od roku 1995 v barvách sociální demokracie a od roku 2012 jako člen a vysoký funkcionář Babišova hnutí ANO. Až do loňska byl zastupitelem v rodném Prostějově, svého času byl i v zastupitelstvu Olomouckého kraje. Už v barvách sociální demokracie patřil k nejvlivnějším lidem politické scény na Olomoucku. A dodnes má v řadách sociální demokracie celou řadu přátel.

Patří k nim například současný ministr kultury Antonín Staněk (z Olomouce) nebo Staňkův náměstek Alois Mačák (z Prostějova). Například Mačák se v roce 2017 dostal do dozorčí rady firmy DPOV, což je dcera Českých drah. Lidé z resortu dopravy hovoří o tom, že se o tuto instalaci zasloužil právě Faltýnek.

Seznámení s Babišem

Už v barvách sociální demokracie se Faltýnek také seznámil s nynějším šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Bylo to někdy na přelomu tisíciletí. V té době Faltýnek pracoval v prostějovské zemědělsko-sladařské skupině Tchecomalt Group, byl místopředsedou představenstva. Ve stejné firmě s ním pracoval nynější poslanec za ANO Milan Feranec, před časem také náměstek ministra dopravy.

Faltýnek s Ferancem se v letech 2001 a 2002 přesunuli do Babišova Agrofertu. A to krátce poté, co se Babišovi podařilo v konkurzu vykoupit některé podniky ZZN spadající pod skupinu Tchecomalt.

Podezřelý přesun majetku se odehrál k nelibosti věřitelské banky ČSOB, která rozhodnutí představenstva Tchecomaltu o konkurzu označila za účelový krok (Faltýnek byl přitom místopředsedou představenstva).

Aktér v případu Čapí hnízdo

U Babiše v Agrofertu byl Faltýnek šéfem zemědělské divize. V roce 2007 a 2008 byl i aktérem případu, který po letech vyústil v trestní stíhání Andreje Babiše kvůli údajnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo. Faltýnek se podílel na vyjmutí někdejší firmy ZZN Agro Pelhřimov, podle policie účelovém, ze struktur Agrofertu.

Firma s anonymními vlastníky přejmenovaná na Farmu Čapí hnízdo (vlastněná tajně Babišovou rodinou) následně získala padesátimilionovou evropskou dotaci určenou výhradně pro malé a střední podniky. Faltýnek byl původně v kauze také trestně stíhán, nakonec byl ale očištěn.

Než Andrej Babiš v roce 2011 založil hnutí ANO, Faltýnkova pozice v Agrofertu podle pamětníků slábla. Vstup do parlamentu v roce 2013 po Babišově boku tak pro Prostějovana znamenal výraznou mocenskou vzpruhu. Zvlášť když se jako zkušený politický harcovník stal šéfem poslaneckého klubu ANO a následně i prvním místopředsedou hnutí.

Faltýnkův vliv v rámci ANO se neomezoval jen na Olomoucko a jižní Moravu, kde je dodnes mimořádně silným hráčem. Brzy se etabloval i v Praze. Tam se Faltýnek na začátku roku 2016 na popud vedení ANO vložil do politických jednání, když se rozklížila magistrátní koalice v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou. Podařilo se mu koalici znovu vzkřísit a nepopulární Krnáčovou si tímto krokem zavázal.

Krátce poté se Faltýnek začal angažovat v pražském dopravním podniku. Řízení největší městské firmy převzal v květnu 2016 nový šéf Martin Gillar. Šlo přitom o manažera, který byl výrazně propojen s advokátem Květoslavem Hlínou (jeho někdejší koncipient). S Hlínou - mužem s trvalým bydlištěm v Přerově a faktickým v Olomouci - se Faltýnek přitom znal už z Agrofertu. Pro Babišovu skupinu - zvláště moravské chemičky a olomouckou mlékárnu Olma - advokát řadu let pracoval.

Na Faltýnka navázaný Hlína nově získal v pražském dopravním podniku celou řadu právnických zakázek, přičemž jeho neformální vliv neustále rostl. Měl ve firmě svou kancelář a pravidelně se účastnil jednání představenstva. Brzy se stal jakýmsi novým fantomem pražské politické scény. Svého času pracoval i jako poradce pro samotnou primátorku Krnáčovou a také pro městskou firmu Pražské služby.

Hlína se společně s Faltýnkem osobně účastnili třeba také personálních výměn ve firmě Pražská strojírna, dceři dopravního podniku, která je mimochodem přímým domácím konkurentem prostějovského podniku DT-Výhybkárna a strojírna.

Hlínův konec v Praze přišel letos v únoru. A to poté, co deník Aktuálně.cz a Český rozhlas informovali, že hanácký advokát Hlína v roce 2017 spolupracoval i s čínskou technologickou firmou Huawei, od níž dopravní podnik přitom odebíral některé zboží a služby.

Objevilo se tak podezření, že "Faltýnkův advokát" se prací pro firmu, kterou stát nyní považuje za bezpečnostní riziko, mohl dostat do střetu zájmů. Tak uvažuje i nová pražská koalice. Deník Aktuálně.cz upozornil i na to, že Hlína měl údajně v srpnu 2017 doprovodit do parlamentu k Faltýnkovi do kanceláře polského šéfa firmy Huaweie Radoslawa Kedziu. Údajní aktéři si však nejsou schopni rozpomenout, zda se tato schůzka opravdu uskutečnila.

Prostějovská klika v dopravě

S Hlínou a dalšími lidmi z Olomoucka se Faltýnek několik let angažoval i v resortu ministerstva dopravy. Když tam jako náměstek pracoval již zmíněný dlouholetý kolega Milan Feranec. Faltýnkův vliv se projevil například tak, že v resortu jako ministerský poradce působil na Faltýnka taktéž dlouhodobě napojený prostějovský advokát Zdeněk Klapka.

Někdejší ministr Antonín Prachař nedávno pro Aktuálně.cz popsal, jak mu jej Faltýnek přivedl, že mu prý pomůže s Ředitelstvím silnic a dálnic. Do Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zase jako bezpečnostní ředitel nastoupil bývalý prostějovský kriminalista Pavel Neoral. Faltýnek i Neoral přiznali, že se znají, ale odmítli, že by Neoral získal práci díky Faltýnkově protekci.

V SŽDC pracoval jako šéf správy majetku i Tomáš Drmola z Prostějova. S tím Faltýnek kdysi studoval na gymnáziu (každý v jiné třídě), nicméně Drmola se brání názorům, že by byl Faltýnkovým člověkem. V SŽDC musel Drmola loni skončit v souvislosti s podezřelou smlouvou o prodeji lukrativního pozemku u dejvického nádraží v Praze.

Kontrakt vedení SŽDC uzavřelo s pražskou developerskou firmou Amádeus Real. Smlouvu za SŽDC přitom vyjednával advokát Jan Kříž, který loni Faltýnkovi organizoval v Praze vernisáž obrazů. Kříž sídlí v domě, který patří kupci - Amádeus Real.

Faltýnek se podle zdrojů Aktuálně.cz loni angažoval i při hledání nového managementu Lesů ČR. Funkci generálního ředitele převzal bývalý šéf Vojenských lesů Josef Vojáček, manažer z Olomouce také blízký Jaroslavu Faltýnkovi (pod Vojáčkem ve Vojenských lesích pracovala manželka Milana Ferance). Hospodářské noviny nedávno upozornily, že jedním z nových regionálních ředitelů Lesů ČR se má stát Tomáš Vrba, doposud šéf Lesů města Prostějova. S Faltýnkem se znají mnoho let z komunální sféry.

Nezvládnutá ČD-Telematika

Jedním z klíčových momentů, který rozhněval i premiéra Andreje Babiše, byla účast "Faltýnkovy skupiny" (Hlína, Feranec) při majetkových transakcích ve státem ovládané telekomunikační firmě ČD-Telematika. Stát s jejich přispěním přišel o možnost odkoupit třetinový podíl od soukromníků a firmu stoprocentně ovládnout.

Podíl nakonec získal olomoucký miliardář a majitel banky Creditas Pavel Hubáček, další z okruhu hanáckých přátel Jaroslava Faltýnka. Případ popsaly loni v dubnu Hospodářské noviny. Krátce poté Hubáček podíl odprodal skupině PPF. Kauza ČD-Telematika měl být klíčový moment, kdy šéf hnutí ANO Andrej Babiš nařídil Faltýnkovi, aby se z byznysových aktivit stáhl a začal se věnovat výhradně práci ve sněmovně.

V té době šéf hnutí ANO zřejmě netušil, že jeho pobočníka už několik měsíců sleduje policie. A to kvůli Faltýnkovu angažmá při výběru nového provozovatele českého mýtného systému. Právě teď vychází najevo, že druhý muž ANO měl v zákulisí nahrávat firmě Kapsch, aby ona byla tím, kdo mnohamiliardovou zakázku získá.

V této souvislosti je třeba připomenout, že policisté se zajímali i o svědectví prostějovského sportovního bosse a Faltýnkova kamaráda Miroslava Černoška, jemuž na organizaci některých sportovních podniků přispívá právě firma Kapsch.

Pojítkem k firmě Kapsch je i Faltýnkův poradce Miroslav Forman, který donedávna souběžně spolupracoval s rakouskou mýtnou firmou. Kolem mýta se opět angažoval i advokát Květoslav Hlína, jehož kancelář pro resort ministerstva dopravy analyzovala, za jakých okolností by stát mohl českou pobočku firmy Kapsch ovládnout.