13. 4. Aleš
Zákony ke zrušení poplatků za ČT a ČRo představí vláda tento týden, řekl Okamura

ČTK

Zákony týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků představí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na tiskové konferenci v tomto týdnu. Po večerním jednání koaliční rady to v pondělí novinářům řekl předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Zákony jsou podle něj již hotové, detaily prozradit nechtěl. Není si ale jistý tím, že začnou platit už od ledna příštího roku.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD).Foto: HN - Lukáš Bíba
Jednání o podobě legislativy podle Okamury již skončila. Upozornil ale, že legislativní proces trvá 11 měsíců, pokud se do něj započtou maximální lhůty. "Termín je proto už šibeniční. Pakliže bychom to teď podali, tak nevím, jestli se to od 1. ledna stihne vzhledem k těm lhůtám, na které nemáme vliv. Jsou dány legislativně. Ale chceme, aby to bylo co nejrychleji," sdělil.

Související

Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Okamura již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků pouze lidé v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu.

Související

Předseda SPD nechtěl ani v pondělí specifikovat, zda zrušení poplatků bude předcházet úprava, podle níž by od této platby byli od poloviny letošního roku osvobozeni senioři nad 75 let, nezaopatření do 26 let a firmy, což dříve navrhoval. Veřejnoprávní televize a rozhlas uvedly, že by je tento návrh připravil o třetinu příjmů, což by znamenalo omezení výroby a propouštění.

Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.

Mohlo by vás zajímat
Prezident se hlásí ke křesťanství, i když nikdy netvrdil, že by se pravidelně modlil nebo četl Bibli. V nynějším mandátu se už i dříve odvolával na víru, například když tvrdil, že jeho přežití pokusu o atentát mělo vyšší účel. (AI obrázek, který prezident Trump zveřejnil na sociálních sítích)

Trump zpražil papeže a nechal se zobrazit jako Ježíš. Reakce na sebe nenechaly čekat

Americký prezident Donald Trump pokračoval v kritice papeže Lva XIV. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně,“ přisoudil si zásluhy za volbu. O několik hodin později příspěvek ze svého profilu smazal.

