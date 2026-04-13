Zákony ke zrušení poplatků za ČT a ČRo představí vláda tento týden, řekl Okamura

Zákony týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků představí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na tiskové konferenci v tomto týdnu. Po večerním jednání koaliční rady to v pondělí novinářům řekl předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Zákony jsou podle něj již hotové, detaily prozradit nechtěl. Není si ale jistý tím, že začnou platit už od ledna příštího roku.
Jednání o podobě legislativy podle Okamury již skončila. Upozornil ale, že legislativní proces trvá 11 měsíců, pokud se do něj započtou maximální lhůty. "Termín je proto už šibeniční. Pakliže bychom to teď podali, tak nevím, jestli se to od 1. ledna stihne vzhledem k těm lhůtám, na které nemáme vliv. Jsou dány legislativně. Ale chceme, aby to bylo co nejrychleji," sdělil.
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Okamura již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků pouze lidé v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu.
Předseda SPD nechtěl ani v pondělí specifikovat, zda zrušení poplatků bude předcházet úprava, podle níž by od této platby byli od poloviny letošního roku osvobozeni senioři nad 75 let, nezaopatření do 26 let a firmy, což dříve navrhoval. Veřejnoprávní televize a rozhlas uvedly, že by je tento návrh připravil o třetinu příjmů, což by znamenalo omezení výroby a propouštění.
Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.
Vítěz nedělních parlamentních voleb Péter Magyar se postavil proti urychlenému přijetí Ukrajiny do EU a prohlásil, že o členství Ukrajiny by se mělo rozhodovat v referendu. Zlepšení vztahů s Ukrajinou podmínil tím, že Kyjev obnoví práva maďarské menšiny na Ukrajině, informuje agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů.
Americký prezident Donald Trump pokračoval v kritice papeže Lva XIV. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně,“ přisoudil si zásluhy za volbu. O několik hodin později příspěvek ze svého profilu smazal.
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Muž, který suverénně porazil ve volbách Viktora Orbána, navíc obvinil dosavadního šéfa diplomacie ze skartace citlivých materiálů.