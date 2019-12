"Lex Babiš" chce zlikvidovat Babiše, stěžoval si premiér ve sněmovně

Předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš využil část středečního dopoledního jednání o státním rozpočtu k tomu, aby se opětovně ohradil proti výsledkům evropského auditu, podle něhož je ve střetu zájmů. Babiš nadále trvá na tom, že jedinou snahou jeho oponentů je ho zlikvidovat přes zákon označovaný jako Lex Babiš. Až následně začal mluvit k rozpočtu.

Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat, začal své středeční vystoupení ve sněmovně premiér Andrej Babiš, který skutečně v jednací síni příliš nevystupuje. A přestože měl mluvit jako první řečník před závěrečným schvalováním státního rozpočtu na příští rok, nemluvil nejdříve o rozpočtu, ale své osobní situaci - v souvislosti se střetem zájmů a zákonem, který sám označuje jako Lex Babiš.

"Včera se stalo to, že od rána do večera média krmila občany dezinformací, že Česká republika bude vracet peníze kvůli střetu zájmů Babiše. A já bych znovu zopakoval, že to není pravda. Že Česká republika nebude vracet peníze, protože pro to není ani nejmenší důvod," prohlásil předseda vlády. Následně si postěžoval na to, že auditní zpráva byla podle něj posledním aktem končící Evropské komise, což označil za pikantní.

Babiš stejně jako dříve označil za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo, a vracel se ke vzniku zákona Lex Babiš. Následně popisoval, jak vláda navrhla zákon o střetu zájmů, který poslanci pozměnili a doplnili jej o zmínku ohledně zákazu střetu zájmů u Babiše. "Protože někomu vadilo, že preference hnutí ANO jsou vysoké, a bylo potřeba je srazit, a hlavně dostat Babiše z politiky, byl tento vládní návrh změněn na Lex Babiš."

"Postupoval jsem podle zákona, bývalou firmou jsem vložil do svěřenských fondů, 1. února 2017 jsem založil fondy a 3. února 2017 jsem vložil akcie do těchto fondů. Je to zákon, jak zlikvidovat Babiše, aby nebyl v politice. Babiše nemůže nikdo zkorumpovat, Babiš nemá žádné výběrčí, a to vadí," tvrdil Babiš, který je přesvědčený, že tento zákon je protiústavní.

Posouzení zákona je na Ústavním soudu, kde už velmi dlouho leží. Stížnost proti zákonu podal jak prezident Miloš Zeman, a to 15. února 2017, tak poslanci hnutí ANO v březnu 2017. "Jak poslouchám názory právníků, tak by měl rozhodnout, že ten zákon je protiústavní," uvedl Babiš.

Babiš se patrně debaty o svém střetu zájmů neúčastní

Babiš během svého vystoupení také oznámil, že není proti zveřejnění auditu. "Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, tak my nemáme co zveřejňovat. Je to záležitost auditních orgánů, a já budu velice rád, když pan Hřib (pozn. red: primátor Prahy Zdeněk Hřib)to zveřejní.Já se budu těšit, klidně ať to zveřejní. Nemám s tím absolutně žádný problém," sdělil předseda vlády.

Zároveň ale z jeho slov vyplynulo, že se neúčastní čtvrtečního jednání, přestože se bude týkat jeho střetu zájmů. "Zkrátka se mě to netýká," vzkázal ke čtvrtečnímu jednání. Mimořádně doplněný bod na toto téma navrhla opozice a vládní strany ANO a ČSSD jej podpořily.

Až po vystoupení k této záležitosti začal Babiš mluvit k tématu středečního jednání - tedy k návrhu státního rozpočtu, který poslanci schvalují v závěrečném čtení.

"Návrh rozpočtu je prorůstový, jednoznačně nadále zvyšuje životní úroveň, a to nejen seniorů, ale i rodin, pečujících o malé děti. I když dochází k ochlazení ekonomiky, hlavně světové ekonomiky, naše vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, jak to udělala pravicová vláda za minulé krize, kdy vzala peníze lidem a ještě krizi prohloubila," útočil na opozici. "Náš přístup bude opačný. Pokud bude hůř, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do důchodů, do platů, do ekonomiky a do investic," pokračoval v projevu, který trvá už kolem dvou hodin.