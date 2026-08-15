„Zakletý“ zámek Štiřín. Stát řeší možný prodej, starosta mluví o tikající bombě

Ani přes slevu 2,5 miliardy korun ho nikdo nechtěl. Zámek Štiřín proto stále čeká na nového majitele. Zájem o něj letos neprojevily ani státní instituce. Majetkový úřad proto zvažuje, že ho opět nabídne k prodeji. A do toho se na „průzkum bojem“ chystá i obec Kamenice na jihovýchod od Prahy, pod kterou Štiřín katastrálně spadá.
Měl to být největší prodej v historii státního majetkového úřadu (ÚZSVM). Zámek Štiřín se poprvé nabízel v aukci před dvěma lety za 3,3 miliardy korun. Bez úspěchu. Po několika dalších kolech cena klesla na 720 milionů korun. Ani tak se ale o zámek nedaleko Prahy nikdo nepřihlásil.
Po neúspěšných pokusech o prodej nabídl letos na jaře majetkový úřad památku bezúplatně státním institucím, ani ty ale o něj zájem neprojevily, jak potvrdila Aktuálně.cz mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. „Pouze o část mobiliáře projevilo zájem Národní technické muzeum a Národní památkový ústav,“ sdělila mluvčí.
Co bude se Štiřínem dál, tak stále není jasné. „ÚZSVM v současné době vyhodnocuje další postup, přičemž jednou z variant je i vyhlášení dalšího kola výběrového řízení,“ uvedla mluvčí Tesařová s tím, že další podrobnosti uveřejní úřad na svých stránkách.
Zámecký areál je tak uzavřený a o jeho údržbu se starají čtyři zaměstnanci. Ty ÚZSVM převzal od ministerstva zahraničí. „Výdaje (na údržbu) se liší mimo jiné v závislosti na ročním období, průměrné náklady jsou v řádu nižších stovek tisíc korun měsíčně,“ sdělila dále Tesařová.
Kupce vyhlíží i obec
Další osud zámku vyhlíží i starosta středočeské Kamenice Pavel Čermák (KAM21). „Nám bohužel nikdo zprávu nedal. Vláda tam měla nějaké výjezdní zasedání, ale výsledek – na čem se usnesli, nám nikdo neřekl. A neděje se nic,“ odpověděl starosta na dotaz, jak se vyvíjí situace okolo zámeckého objektu.
Obec samotná přitom na provoz zámku jako takového rovněž nemá kapacitu. „To je pro nás moc velké sousto. Takže o tom jsme neuvažovali nikdy. My jsme spíš usilovali o to, aby to měl nějaký solidní partner, se kterým bychom se dokázali domluvit,“ uvedl Čermák.
Starosta podotkl, že areál je připravený na to, aby mohl být využíván jako hotel, restaurace nebo aby tam probíhaly slavnosti, svatby či koncerty. „Cokoliv jiného znamená to celé předělávat a investovat do přestavby. Takže ani domov důchodců nebo učiliště, to je všechno strašně finančně náročné,“ míní Čermák.
Obec získá budovu pro školku
Obec naposledy žádala ÚZSVM o budovu ubytovny, která je mimo zámecký komplex, kde by chtěla zřídit školku. „ÚZSVM již uzavřel s obcí Kamenice smlouvu o bezúplatném převodu objektu bývalé ubytovny, která bude sloužit pro účely mateřské školy. Nyní probíhá převod objektu v katastru nemovitostí,“ uvedla k tomu Tesařová.
Kamenice také před časem žádala o anglický zámecký park, pokud by neměl být veřejně přístupný. „To vypadalo nadějně, a pak to stáhli a řekli, že mají nějakého kupce, který ten park chce. Ale ukázalo se, že asi kupec nebyl tak žhavý. Tak to usnulo,“ popsal starosta.
Čermák se tak chce kvůli zámeckému parku znovu sejít s úřady. „To je v podstatě tikající bomba, protože jsme byli trpěliví, a teď už – nechci říct, že by docházela trpělivost –, ale spíš uběhlo dost času na to, abychom provedli nějaký ‚průzkum bojem‘. A abychom dostali nějakou písemnou odpověď,“ uvedl starosta s tím, že by se chtěl se zástupci majetkového úřadu sejít do konce prázdnin.
Sparta opět zabrala. Neporažené Teplice na Letné propadly, dohrávaly v deseti
Fotbalisté Sparty porazili doma ve čtvrtém ligovém kole Teplice 4:1 a připsali si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. V prvním poločase skórovali domácí Tobias Guddal, Andrew Irving, Josimar Alcócer a hostující Lukáš Mareček, po přestávce přidal svůj druhý gól Alcócer.
Počet obětí neštěstí na jezeře v ZImbabwe stále roste
Na 68 vzrostl počet obětí nehody přetíženého trajektu, který se na začátku týdne převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe. Poslední bilance 46 mrtvých se zvýšila po vyproštění 22 dalších těl, informovala v sobotu policie tohoto jihoafrického státu.
Varování navzdory. Sem elektrokola ani koloběžky nesmí, přesto lidé zákaz porušují
Elektrokola a elektrokoloběžky se těší mezi Čechy popularitě. Jenže pro ně platí řada omezení. Například při cestování. S baterií nesmí kolo ani koloběžka například do pražského metra. A to z bezpečnostních důvodů. Nedávný případ z Plzně totiž ukázal, jak to dopadá, když baterie exploduje.
Belgie kvůli rekordním požárům požádala o pomoc EU, jeden vrtulník pošlou i Češi
Evropská unie plánuje nasadit prozatím tři vrtulníky a dvě letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla v sobotu eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Pomoc podle ní poskytne Česko a další dva unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes 1600 hektarů půdy.
Poláci vysvětili 55,6 metru vysokou sochu Panny Marie, nejvyšší v Evropě
V polské vesnici Konotopie vysvětili v sobotu sochu Panny Marie, která je se svými 55,6 metry považována za nejvyšší svého druhu v Evropě. Její výstavbu financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů. Na Filipínách se nachází socha Panny Marie, která měří zhruba 98 metrů.