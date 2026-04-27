"Zaklekli jste na ně?" Schillerová mluvila o podpoře "přiškrcení" benzinek, je to jinak

Průlomový zákon, díky kterému stát může okamžitě zasahovat do cen pohonných hmot a který významně omezí možnost čerpadlářů domáhat se náhrady škody, úspěšně míří ke schválení. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) stále tvrdí, že cenová regulace má širokou podporu. Teď se ale ukazuje, že další významný hráč omezování cen pohonných hmot kritizuje.
Vláda zasahuje do cen pohonných hmot od osmého dubna. Zastropovala marže a každý den vyhlašuje maximální cenu benzínu a nafty pro následující den. Chce zabránit prudkému zdražování v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vyhnal ceny ropy vzhůru.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) se chlubí podporou několika významných svazů. Nejprve se ukázalo, že podpora České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) nebude tak silná, jak tvrdí zástupci vlády. A podobně je na tom Svaz průmyslu a dopravy.
Deník Aktuálně už dřív psal, že ČAPPO zveřejnila poměrně kritické stanovisko s tím, že regulace musí skončit, neboť má závažné dopady na stabilitu trhu a může ohrozit podnikatelský sektor. Později asociace kritické vyjádření ze svých stránek stáhla s tím, že „dokument nebyl doladěný“.
V textu ČAPPO psala, že regulace vyvolává u menších a středních provozovatelů čerpacích stanic existenční potíže. Důvodem je fakt že vládní strop je nižší než náklady na to, za kolik někteří čerpadláři benzín a naftu nakupují.
„Zaklekli jste na ně?“ rýpnul si v nedělní debatě České televize poslanec Jan Skopeček (ODS) do Radima Fialy (SPD), který řekl, že zmíněnou tiskovou zprávu petrolejáři stáhli, protože podle Fialy změnili stanovisko a vláda tedy má jejich podporu.
„Vláda nám při projednávání v Poslanecké sněmovně lhala, že má shodu v celém podnikatelském sektoru a že i jednotliví hráči to podporují, tak se ukazuje, že to tak není,“ poznamenal v diskuzi Skopeček.
Teď to vypadá, že vláda nemá plnou podporu ani Svazu průmyslu a dopravy. Jméno místopředsedy svazu Radka Špicara přitom vládni politici v uplynulých dnech několikrát zmiňovali jako toho, kdo kabinet Andreje Babiše (ANO) za protikrizová opatření chválí. A Špicar vládu opravdu chválí, jenže ne za způsob, jakým stát zasahuje do cen čerpadlářů.
Ve zmíněné nedělní debatě Špicar upřesnil, jak to s podporou Svazu průmyslu je. „Když se teď díváme na ta ostatní opatření, se kterými vláda přišla, tak musím říct, že s většinou souhlasíme, ale zrovna u zastropování jsme otazníky měli, čímž jsme se ani já, ani moji kolegové netajili, a byli jsme to my, kteří nejenom kritizovali tohle opatření, ale přišli s tím, jak by mělo být upravené,“ řekl Špicar.
Svaz uvítal snížení spotřební daně, nicméně vládní návrh zásahu do cen odmítal. „Snažili jsme se navrhnout, že by to opatření bylo mírnější, a to v tom smyslu, že by mělo být jasně stanovené, parametricky, za jakých podmínek by vláda takto silný nástroj mohla do toho trhu intervenovat. To znamená, jak dlouho by ty ceny měly růst, aby to bylo oprávněné, jak moc by měly vyrůst, a v rámci jakým mantinelů by potom vláda mohla zasáhnout,“ popsal Špicar během svého vystoupení v České televizi.
Svaz si dělal průzkum mezi členskou základnou - jde o 11 tisíc firem s asi 1,5 milionu zaměstnanců. Podle Špicara se ukazuje, že krizí je postiženo 83 procent firem.
„Oceňujeme rychlou reakci vlády, intenzitu komunikace se zaměstnavatelskými svazy a dobré zacíleni většiny protikrizových opatření,“ řekl Špicar na dotaz deníku Aktuálně.cz. V případě zastropování cen prý Svaz trvá na mírnější úpravě.
Vláda tvrdí, že opatření fungují a že bez nich by ceny benzínu a nafty byly výrazně vyšší. A kvůli nestabilní situaci v Hormuzském průlivu bude regulace cen pokračovat, nicméně se bude měnit způsob výpočtu maximálních cen. A zvýší se i maximální povolená marže z dvou a půl korun na tři koruny.
Jak naznačují data, Česko opravdu v březnu patřilo k jednoznačným šampionům, pokud jde o zdražování pohonných hmot. Z dat Eurostatu totiž vyplývá, že například ceny nafty v Česku vylétly o 27,6 procenta oproti únoru, což je spolu se Švédskem vůbec největší nárůst ve srovnání s ostatními státy EU. Například v Německu nafta zdražila o dvaadvacet procent, v Rakousku o necelých 24 procent a v Polsku o 21,4 procenta.
Drahá nafta
(o kolik v březnu ve srovnání s únorem zdražila nafta)
Česko +27,6 %
Rakousko +23,8 %
Německo +22,6 %
Polsko +21,4 %
Slovensko +7,0 %
Maďarsko +7,0 %
Průměr EU +19,1
Zdroj: Eurostat
Proti drahým palivům se snaží bojovat i okolní státy. Například Rakousko zastropovalo marže distributorů a snížilo spotřební daň, Polsko reagovalo snížením spotřební daně i daně z přidané hodnoty a zavedlo cenové stropy a třeba Slovensko zavedlo dvojí ceny.
Česká vláda rozhodla o snížení spotřební daně u nafty a zastropování marží čerpadlářů. Aktuálně do cen zasahuje cenovým výměrem ministerstva financí, nově by to mělo být na základě zákona o regulaci pohonných hmot. V pátek ho schválila sněmovna a přehlasovala tak Senát, který novou legislativu odmítl.
Kritikům vadí, že zákon je schvalován v legislativní nouzi, že vláda může ceny regulovat až dvanáct měsíců a omezuje možnost bránit se u soudu. Zatímco nyní se mohou poškození obrátit na správní soud, nově budou mít možnost obrátit se pouze na Ústavní soud.
Ministerstvo financí tvrdí, že nový zákon je potřeba a zajišťuje operativní nástroj pro řešení mimořádných tržních situací.
