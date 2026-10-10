Základní scénáře pro tři největší města: ANO v izolaci, ostrouhat může i ODS

Hnutí ANO patří spolu s dalšími vládními stranami (Motoristé sobě a SPD) k hlavním poraženým letošních komunálních voleb. Platí to hlavně pro největší města republiky. Mezi poraženými je ale také ODS.
Praha, v Brno i v Ostrava. Všude tady ANO nemá příliš možností, jak sestavit většinovou koalici. A zatímco v Praze a Brně to není nic nového, za jedno z překvapení letošních voleb lze považovat jeho pozici v Ostravě. Jednání a možný koalicích se ale pochopitelně teprve rozbíhají.
Praha: STAN si bude vybírat
Komunální volby v hlavním městě vyhrálo hnutí STAN se ziskem necelých třiadvaceti procent hlasů. Druhá skončila koalice Spolu (21,5) a třetí Praha sobě se sedmnácti procenty. Hnutí ANO je až čtvrté (15,4) a pátí jsou Piráti – ti brali necelých deset procent. Další dvě vládní strany, tedy SPD i Motoristé, propadli.
Z toho plyne jediné: ANO nemá v Praze hlasy ani koaliční partnery. Je naprosto mimo hru. Jediná jejich možnost je, že by někteří politici po volbách zcela popřeli to, co slibovali před nimi. A to se skoro jistě nestane. Z opačného břehu nahlédnuto platí toto: volby vyhrál STAN, který si také oproti těm minulým nejvíce polepšil.
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A bude také STAN, kdo nejspíš rozhodne o příští podobě koalice. V zásadě má dvě základní možnosti. Tou první je koalice s ODS, do které by mohli vzít ještě třeba hnutí Praha sobě. Druhou možností je liberální koalice složená ze Starostů, Prahy sobě a Pirátů. STAN má tedy v Praze možnost poslat do opozice nejen ANO, ale i ODS.
Brno: dvě varianty
V jihomoravské metropoli volby jednoznačně vyhrála aliance lidovců a Starostů a nezávislých se ziskem sedmadvaceti procent hlasů. I tady je druhá ODS, která zde kandidovala s TOP 09. Svůj hlas jim dalo necelých 18,5 procent voličů. Až třetí je hnutí ANO (17,8), čtvrté Zelené Brno (9), pátí Piráti s uskupením Fakt Brno (6,57) a za nimi ještě hnutí Za Lužánky (5,27).
První scénář se vyloženě nabízí a v Brně se o něm mluvilo už před volbami jako o preferované variantě. Je to koalice lidovců, STAN, ODS a TOP 09. Jenomže v zákulisí se bezprostředně po volbách začalo mluvit ještě o jiné možnosti – lidovci a STAN by i tady obešli ODS a vytvořili alianci se třemi menšími stranami (Zelené Brno, Piráti a Za Lužánky).
I tady – stejně jako v Praze – je tedy hnutí ANO zcela mimo hru. I tady naprosto pohořeli jeho vládní, a ve velkých městech také preferovaní koaliční partneři – tedy SPD a Motoristé. A stejně tak tady platí možnost vzniku koalice bez ODS. Přitom je to právě ODS, kdo měl v uplynulém období v obou městech primátora, respektive primátorku.
Ostrava – ANO se bude strachovat
Svým způsobem největší překvapení – pokud jde o tři největší města – se rýsuje v Ostravě. Protože pokud se všeobecně očekávalo, že zde ANO bude mít primátora, v danou chvíli platí, že to vůbec není jisté – a to navzdory tomu, že tu formace Andreje Babiše – na rozdíl od Prahy a Brna – volby vyhrálo. Svůj hlas jí dalo „pouhých“ 26,6 % voličů.
Druhá skončila aliance složená z ODS, lidovců a TOP 09 (19), třetí STAN a nezávislí kandidáti (16,3), na dalších místech pak místní hnutí Ostravak (10,3) a Motoristé (7,8) . A klíčem k příští koalici v Ostravě bude právě to, jak se zachovají lídři stran, které skončili za hnutím ANO.
Základní aritmetika je přitom jasná. ODS, která v Ostravě měla v uplynulých letech svého primátora (Jan Dohnal), má vcelku realistickou možnost obejít vítěze voleb a sestavit většinovou koalici bez něj. V Ostravě bude ale možností více – před volbami se mluvilo třeba o tom, že ANO sestaví koalici se kandidátkou Starostů a nezávislých kandidátů.
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