Zakladatelé Občanského fóra žádají zrušení kontrol na Hradě na výročí 17. listopadu

Patnáct zakládajících členů někdejšího Občanského fóra a hnutí Verejnosť proti násiliu vyzvalo Správu Pražského hradu, aby 17. listopadu zrušila kontroly u vstupu do hradního areálu. Odstranění překážek by lidem umožnilo, aby si svobodně připomněli poselství 30 let starých událostí, uvádí se v jejich dopise. Kontroly při vstupu do hradního areálu fungují od léta roku 2016.

Autoři výzvy navrhují umožnit volný vstup do areálu Pražského hradu a přilehlého Jeleního příkopu. "Žádáme Vás, aby v tento slavnostní den byly odstraněny všechny vstupní kontroly a fyzické překážky volného vstupu tak, aby si občané ze všech koutů republiky i Slovenska mohli na tomto symbolickém místě svobodně připomenout velké okamžiky a poselství listopadu 1989," uvádí se v dopise. Pod výzvu se podepsalo 15 osobností někdejšího Občanského fóra a jeho slovenské obdoby, hnutí Verejnosť proti násiliu. Mezi signatáři je mimo jiné diplomat Michael Žantovský, europoslanec Alexandr Vondra, hudebník Michael Kocáb či sociolog Fedor Gál. Bezpečnostní kontroly u vstupu do areálu Pražského hradu fungují od roku 2016. Prohlídku návštěvníků provádějí policisté, kteří zajišťují ochranu prezidenta republiky a jeho sídla. Kontroly se zaměřují zejména na střelné zbraně, výbušniny, nože a jiné nebezpečné předměty. V některých exponovaných časech se kvůli kontrolám tvoří před vstupem do areálu fronty. Podle některých bezpečnostních expertů proto mohou být kontroly i kontraproduktivní - případné útočníky může velká koncentrace lidí ve frontách přitahovat. Hrad s kritikou nesouhlasí a opatření hájí potřebou zajistit bezpečí turistů. Jelení příkop, jehož otevření signatáři dopisu rovněž navrhují, je rokle pod Pražským hradem. Má rozlohu přes osm hektarů a jméno má podle toho, že v dobách Rudolfa II. se v něm chovala lovná zvěř. Rozkládá se podél potoka Brusnice od ulice U Brusnice k velké zatáčce Chotkovy estakády. Letos v létě Aktuálně.cz upozornilo, že se na plotu u vstupu do příkopu objevil žiletkový drát, který na místo instalovala Hradní stráž. Po kritice ho odstranila.