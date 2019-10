Zakazují holčičkám hrát si s panenkami, tvrdí politici. Maláčová příručku hájí

Úplně to popletli, reaguje ministryně Jana Maláčová na kritiku, která se na ni sype od části opozičních poslanců. Tomio Okamura či Václav Klaus tvrdí, že ministerstvo v příručce nařizuje, aby si holčičky nehrály s panenkami a kluci s auty. Ministerstvo oponuje, že jen doporučuje, aby děti nečelily stereotypnímu rozdělení rolí mezi ženami a muži a učily se toleranci a lásce k bližnímu i k přírodě.

Je to jen několik vět v jednom z mnoha dokumentů ministerstva práce a sociálních věcí, navíc vypracovaném už v roce 2017 za ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Po dvou letech ale tento dokument nazvaný Péče o děti v mikrojeslích "ožil". Stal se tématem jednoho z komentářů v Českém rozhlase a obsahu se chytli zástupci SPD a Trikolóry, kteří kvůli němu ostře kritizují současnou ministryni Janu Maláčovou (ČSSD).

"Máme čím dál větší magořiny. Teď jste možná zaznamenali z ministerstva, že děti ve školkách a v jeslích by si jako holčičky neměly hrát s panenkami, aby neměly nějaké genderové stereotypy," prohlásil například minulý čtvrtek předseda Trikolóry Václav Klaus v Údlicích během týdenní cesty za voliči po severu Čech - jak už popsal deník Aktuálně.cz. Klaus toto téma neopomněl hned v prvních minutách zmínit ani na jednom ze zhruba desítky setkání s občany v jednom dni.

Ač je dokument určen pro mikrojesle - tedy maximálně čtyřčlenné skupinky dětí od šesti měsíců do čtyř let, politici jeho obsah zobecňují i na školky a dětské skupiny. Ministerstvo ale zdůrazňuje především to, že obsah dokumentu zkreslují a tvrdí něco, co materiál vůbec neobsahuje.

Indoktrinace v batolecím věku

Letos 19. září publikoval Český rozhlas Plus komentář, v němž zmiňovaný materiál kritizovala publicistka a předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. "Metodika výchovy ale už zdaleka není jen o hlídání, ale o jasném formování dítěte, které vychází z ideologicky genderového podhoubí," oznámila v éteru Jochová.

"Hračky nesmějí být jen pro kluky či jen pro dívky a při hrách nemají být děti rozdělovány podle pohlaví, dokonce ani věku, protože to prý vede k vytváření hranic mezi dětmi tam, kde prý přirozeně nejsou, a podporuje se tím prý stereotypní vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě svého pohlaví," pokračovala předsedkyně Aliance pro rodinu.

Pod komentářem, který je k přečtení také na webu Českého rozhlasu Plus, se záhy objevila reakce mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové. Ta oponuje, že příručka "rozhodně není zaměřená na to, aby z dětí dělala genderově nevyvážené osobnosti". Podle ní se jedná o materiál, který má rozvíjet u dětí porozumění, toleranci a lásku k bližnímu i k přírodě. "Jsou v ní části, které děti učí toleranci ke starším lidem, zdravotně postiženým nebo třeba k lidem s jinou barvou pleti," sděluje.

O několik dní později se k celé věci vyjádřil na svém Facebooku předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého prý chtějí sociální demokraté genderově znásilňovat děti již od útlého věku. "To je opravdu totálně nechutné a zvrácené. Neomarxisté a ministryně Maláčová chtějí uměle zbourat rozdíly, které jsou mezi muži a ženami. Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku kojili či rodili děti," píše Okamura.

Lenka Tomm z Kroměříže, která provozuje troje mikrojesle, ale obavám politiků oponuje. "Je třeba si uvědomit, že v mikrojeslích probíhá péče o nejmenší děti a ty se při volbě hračky neřídí hlubokými filozofickými principy. Holčičky si hrají s autíčky, protože jsou barevná a taková doma nemají. A chlapečkové si hrají v kuchyňce, protože se jim zrovna chce a objevují tak svět. Chůvy jim tento výběr ani nezakazují, ani je k němu nepodněcují, volba probíhá na základě svobodné vůle a zájmu dětí," uvedla pro Aktuálně.cz.

Stejně jako Okamura však považuje příručku za škodlivou i první místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Po ministryni Maláčové chtěla, aby jí zmiňovaný materiál k výchově dětí objasnila a také vysvětlila, proč mluvčí ministerstva Kristýna Křupková na webu rozhlasu neprozradila, že na materiálu pracovaly mimo jiné zástupkyně z genderové expertní komory a z nevládní organizace Gender Studies.

Kromě toho poslankyně na svém Facebooku napsala, že se jí v dokumentu nelíbí doporučení, aby děti ve věku do čtyř let měly mimo jiné aktivity, které "nabourávají stereotypní rozdělení rolí muže a ženy", nebo že mají být při čtení "vybírány pohádky i z jiných kulturních okruhů a příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny, nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen". Příspěvek zakončila takto: "Indoktrinace v kojeneckém a batolecím věku je z mého pohledu naprosto zvrácená!"

"Tvrzení, která politici v rámci svých vyjádření sdělují voličům, vnímáme jako značně vytržená z kontextu a v praxi absolutně nemají své místo a opodstatnění," míní však Lenka Tomm provozující mikrojesle.

Kritizovaný plán výchovy dětí má 29 stran

O co přesně tedy ve zmiňovaném plánu jde a co říká o výchově malých dětí? Zájemci si mohou Příručku péče o děti v mikrojeslích včetně plánu výchovy a péče přečíst na webu ministerstva.

Mikrojesle Nabízejí péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Mikrojesle jsou v současnosti financované v rámci pilotního projektu z Evropského sociálního fondu.

Hned v úvodu autoři upozorňují, že příručka obsahuje nejen povinné náležitosti, ale i řadu doporučení, která jsou nezávazná. "Uvedený materiál je třeba chápat jako nabídku, možnou inspiraci, kde je dostatečný prostor pro vlastní tvořivost a nápady," stojí v textu.

Pasáž, kterou SPD a Trikolóra odsuzují, je na straně 22. Je tam vytučněno sdělení, že "děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách". A následuje nejvíce propíraná pasáž:

"Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví)." Péče o děti v mikrojeslích - praktická příručka

O kousek níže jsou pak jediné dvě zmínky o panenkách, které si někteří politici vykládají jako indoktrinaci dětí v útlém věku.

"Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, budete vozit v kočárku atd.)." "Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti." Péče o děti v mikrojeslích - praktická příručka

Maláčová: Celé to popletli

Ministryně Maláčová komentovala tvrzení, že školky zakazují dívkám hrát si s panenkami, slovy, že to "pan Klaus posouvá do roviny, která je nepravdivá".

"Co se týká hraček, tak to se úplně celé popletlo. Plete to jak pan Okamura, tak pan Klaus mladší. Je to tak, že pokud si děti chtějí hrát třeba chlapečci s panenkami, tak ať si hrají, a pokud si holčičky chtějí hrát s autíčky, ať si také hrají. A platí to i opačně, holčičky si samozřejmě můžou dál s panenkami hrát," řekla Aktuálně.cz Maláčová.

Na dotaz, proč taková příručka za její předchůdkyně Marksové vůbec vznikla a jak se liší dnešní výchova od výchovy v minulosti, Maláčová odpověděla, že "bylo třeba celou věc uchopit znovu", protože ministerstvo práce a sociálních věcí má pod sebou dětské skupiny a mikrojesle.

Maláčová příručku jednoznačně hájí. "Není na ní nic závadného. Stojím si za ní, myslím, že je správné takto děti vychovávat. Zároveň bych ale chtěla jasně upozornit, že ta příručka je doporučení, záleží na mikrojeslích, jestli se budou doporučením řídit, nebo nebudou," uvedla ministryně. "Metodika říká pouze to, že potřebujeme děti vychovávat s úctou ke starším lidem, k respektu k ženám i mužům, k tomu, že je důležité chránit životní prostředí," dodala.

Klaus: Je třeba trošku přehánět, když s něčím nesouhlasíte

Václav Klaus na dotaz, proč říká věci, o kterých není v příručce řeč, odpověděl: "Je to pokyn ministerstva paní Maláčové, čili si nic nevymýšlím." Po upozornění, že o zákazu hraní si s panenkami se v dokumentu opravdu nepíše, dodal:

"Vy máte nějakou práci jako redaktor. Já mám nějakou práci. Musíte trošku přehánět, když s něčím nesouhlasíte, musíte si vzít nějaký příklad a ukázat ho lidem. Když budete hovořit cizími slovy, filozoficky, tak vám nikdo nebude rozumět," uvedl Klaus.

Podle něj je ze všeho nejdůležitější podstata v této věci, a tu vidí v tom, že příručka je "zasažena genderovou ideologií".

Provozovatelka mikrojeslí Lenka Tomm ale upozorňuje, že děti vnímají svět jinak. "Děti v tomto věku neřeší barvu pleti, sexuální orientaci, náboženství či postižení kohokoli v rodině či okolí. Vše, s čím se dítě v tomto věku setká, je pro něj přirozené. Chůva k rodinám svěřených dětí přistupuje s respektem a jinakost, která se v rodinách či v rámci skupiny může vyskytnout, může ostatní děti v mikrojeslích obohatit," tvrdí Tomm.