Zákazníci si stěžovali na vysoké ceny, pražský magistrát obnovil regulaci cen taxislužeb

V Praze od středu opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem opatření jsou podle něj stížnosti na vysoké ceny.
Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města. To tehdy popřel primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti) a uvedl, že bude chtít ukončení regulace zvrátit.
„Důvodem pro tuto změnu bylo vyhodnocení dopadů předchozího zrušení cenové regulace taxislužby na území hlavního města Prahy, zejména pak množství stížností zákazníků na účtování nepřiměřeně vysokých cen za přepravu. Samotné působení tržních mechanismů tak nezajišťuje dostatečnou ochranu zákazníků před účtováním nepřiměřeně vysokých cen,“ uvedl Hofman.
Dodal, že opětovné stanovení maximálních cen je odůvodněným opatřením ve veřejném zájmu, které bylo nezbytné přijmout bez zbytečného odkladu.
„Proto i po konzultaci s ministerstvem financí byla stanovena účinnost daného opatření už den následující po dni zveřejnění cenového výměru,“ sdělil mluvčí.
Cenová regulace pro alternativní taxislužby typu Uber či Bolt už byla podle informací od magistrátu zrušena ministerstvem financí k začátku loňského roku. Poslední změna cenových stropů pro klasické taxikáře začala v metropoli platit od letošního 1. srpna, kdy se maximální cena za kilometr zvedla z 36 na 42 korun.
Komora taxikářů tehdy označila zvýšení za nedostatečné. Následně magistrát k 30. září cenový výměr, a tím i regulaci, úplně zrušil s odůvodněním, že o tom rozhodlo vedení města.
Beránek to tehdy popřel a uvedl, že cenová regulace taxislužby není už téměř dva roky řešena formou politického rozhodnutí nařízením rady, ale pouze opatřením obecné povahy v gesci úřadu, konkrétně odboru daní, poplatků a cen. Náměstek řekl, že pouze požádal odbor o přípravu podkladů pro další diskusi v městských komisích a výborech, ze které by vzešlo rozhodnutí o cenové regulaci.
Obnovení regulace ocenil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, podle jehož vyjádření je však celá situace kolem zrušení regulace nepochopitelná.
„Jsme rádi, že veřejná kritika tohoto podivného rozhodnutí i zkušenosti zákazníků, které potvrdily zneužívání situace klasickými taxikáři, vedly pražský magistrát k tomu, aby cenové stropy opět obnovil,“ uvedla mluvčí svazu Šárka Mrázová.
Svaz zároveň vyzval magistrát k veřejnému vysvětlení toho, proč cenové stropy rušil, a také k navýšení kontrolní činnosti klasických taxislužeb.
„Hrozí totiž riziko, že budou situaci dále zneužívat a neradi se budou vracet k cenovým stropům, které chtěli dlouhodobě zrušit s cílem obohacovat se na úkor nepozorných zákazníků, kteří jsou zvyklí na cenovou transparentnost digitálních taxi aplikací,“ sdělila mluvčí.
Český projekt zaujal Banderase, hudebníkům šel osobně blahopřát
Český 3D multimediální projekt Vivaldianno, který propojuje barokní hudbu Antonia Vivaldiho s moderními aranžemi a scénickou technologií, zaujal i Antonia Banderase. Legenda španělské kinematografie představení navštívila při jeho španělské premiéře v polovině října v divadle Teatro del Soho CaixaBank v Málaze.
Evropská prokuratura provedla razii v kancelářích europoslanců Patriotů pro Evropu
Evropská prokuratura ve středu dala prohledat kanceláře europoslanců Patriotů pro Evropu (PfE) v Bruselu a ve Štrasburku, informovala tato parlamentní frakce na sociální síti. Vyšetřování podle ní míří na bývalou frakci Identita a demokracie (ID), jejímž členem bylo i francouzské krajně pravicové Národní sdružení Jordana Bardelly. To je ve středu součástí právě Patriotů.
„Na hranici nepoužitelnosti.“ Ovečkin těžce tápe, došlo i na nemyslitelné
Rozlučková sezona se zámořskou NHL zatím hokejovému střelci Alexandru Ovečkinovi vůbec nevychází. Pro Washington, který jinak potvrzuje pozici aspiranta na play off, je momentálně spíš přítěží.
Problémoví Ukrajinci? Věci nazývám pravým jménem, proto jsme vyhráli, říká lídr ANO v Plzni
ANO v Plzni jako v jediném z velkých krajských měst vyhrálo komunální volby a posílilo o tři mandáty. Primátor Roman Zarzycký svůj úspěch připisuje každodenní komunikaci s lidmi, investicím a plnění slibů. V rozhovoru také popsal, o čem mluvil s premiérem Andrejem Babišem, a odmítl, že by ho do politiky přivedli plzeňští „kmotři“.
Tady končí sranda! Babiš nás vyzývá k míru, Macinka mluví o lízátku. Neustřelil už?
Pondělní vládní tiskovka nabídla bizarní situaci. Premiér Andrej Babiš vyzval média, aby na něj byla hodná, a ministr zahraničí Petr Macinka si o chvíli později rýpnul do novinářů kvůli kritickému článku a mluvil o „blbech“. Nepřestřelil motoristický člen vlády? A co šéf hnutí ANO, máme mu tu mírotvornou roli věřit? Nejen o tom je nejnovější díl podcastu Tady končí sranda! na Aktuálně.cz.