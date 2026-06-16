„Zakážeme jim vstup.“ Slavia tvrdě zakročí proti fanouškům, kteří málem ubili Sparťany

Policie minulý týden zveřejnila video z brutálního napadení fotbalových fanoušků. Po útočnících, kteří byli příznivci pražské fotbalové Slavie, pátrá. Jak nyní uvedl pro deník Aktuálně.cz samotný klub, policii požádal, aby ukázala na konkrétní osoby. Těm pak klub zakáže vstup na stadion či zruší permanentky.
„Napadení bylo natolik brutální, že je jen zázrak, že poškození přežili. Muži při útoku utrpěli mnohačetná poranění na těle a zlomeniny v oblasti hlavy a obličeje. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která se o muže postarala,“ popsali policisté napadení, ke kterému došlo začátkem dubna.
Záběry z něj zveřejnili minulý týden a veřejnost požádali o pomoc s identifikací pachatelů.
Šlo o bitku fotbalových fanoušků, respektive o napadení pětice mužů, kteří vycházeli z posilovny v pražské Hostivaři. Útočníci z konkurenčního klubu přitom byli ve značné přesile. Podle kriminalistů jich bylo přibližně 25.
Policie následně pro deník Aktuálně.cz potvrdila, že napadení byli fanoušci Sparty, útočníci pak příznivci Slavie. Část agresorů se kriminalistům podařilo identifikovat, po dalších nicméně dále pátrají.
Ačkoli se brutální napadení odehrálo mimo fotbalový stadion, Slavia – jejíž kukly útočníci měli na hlavách – podle mluvčího klubu požádala policii o sdělení totožnosti pachatelů, aby je mohla potrestat i interně.
„Týká se to jak útoku v Hostivaři, tak i incidentu při derby. Klub sám tyto osoby ztotožnit nemůže, pachatelé jednali maskovaní a klub nemá zákonné oprávnění ani nástroje k ověření totožnosti návštěvníků. Jsme proto odkázáni na součinnost policie,“ uvedl klub.
Odkazoval se tak na incident během pražského derby, kdy se část fanoušků ze skupiny Tribuna Sever negativně zviditelnila vběhnutím na hřiště. Výtržníci zde napadli několik hráčů Sparty.
Zákaz vstupu na stadion i konec „permic“
„Jakmile jména obdržíme, ověříme je proti evidenci držitelů permanentek a členů a osobám, které jsou našimi fanoušky, uložíme zákaz vstupu na stadion, zrušíme permanentku a vyloučíme je z účasti na akcích pořádaných klubem,“ uvedl pak klub ke konkrétním opatřením proti násilníkům.
Jak dále klub dodal, nebude čekat na případný rozsudek soudu, ale bude reagovat okamžitě. „Zákaz vstupu je preventivní bezpečnostní opatření klubu, nikoli trest – ukládáme jej v zájmu bezpečnosti diváků a nezávisle na průběhu trestního řízení, které běží samostatně,“ uvedl.
„Násilí maskovaných osob cílené na fanoušky soupeře je pro nás nepřijatelné. Tito lidé nemají na našem stadionu ani na klubových akcích co dělat,“ uzavřel klub ve vyjádření zaslaném redakci.