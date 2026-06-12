Spor kolem neodvysílaného armádního podcastu s Petrem Pavlem má dohru. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, inspekce ministerstva obrany už v květnu ukončila několikatýdenní prověřování. Z jeho výsledku plyne, že chyboval jak ředitel kabinetu Jaromíra Zůny, tak šéf komunikačního oddělení generálního štábu. „Formální zákaz“ zveřejnit rozhovor prý ministerstvo nevydalo, brání Zůnu jeho inspekce.
Jestli vztah mezi ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a odcházejícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou končí v troskách, velkou vinu na tom nese i dubnová „podcastová“ kauza. Deník Aktuálně.cz tehdy detailně přiblížil zákulisí resortního sporu, jenž pak velmi rychle probublal i na veřejnost.
Ministerstvo obrany tehdy generálnímu štábu nepovolilo na svém novém kanálu na YouTube odvysílat předtočený rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, jak původně vojáci plánovali. „Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ zlobil se Vít Kolář, mluvčí Petra Pavla.
V úterý 14. dubna večer, tedy přesně týden po původně plánovaném odvysílání, se navíc podcast objevil na Facebooku šéfdiplomata Petra Macinky (Motoristé). Ministr zahraničí jej získal od svého koaličního kolegy Jaromíra Zůny (za SPD) a zveřejnil jej, aniž by o tom dopředu vědělo vedení ozbrojených sil.
Reportér o podcastu: Jak Zůna posloužil Macinkovi
Hned poté se celou věcí začala zabývat inspekce ministerstva obrany. Pokyn jí dal v pondělí 13. dubna, tedy v den, kdy deník Aktuálně.cz začal okolnosti zakázaného podcastu popisovat, sám ministr obrany Zůna. Jak vyplývá z resortních dokumentů, do nichž mohl reportér nahlédnout, šetření vedené ministerským odborem interního auditu a inspekce potom probíhalo více než měsíc.
Vedení nový kanál oficiálně neschválilo
„Vyšetřování se zaměřilo na postup generálního štábu a odboru kabinetu ministra obrany odpovědného od 1. března 2026 za oblast vnější komunikace resortu,“ píše se v materiálu, který před několika dny odešel z ministerstva obrany do sněmovny.
Inspekce, jíž od 1. května 2026 vede Radek Visinger, nakonec označila za viníka centrální armádní velitelství. „Vytvořením nového informačního kanálu porušil vedoucí oddělení komunikace s veřejností nařízení náčelníka generálního štábu,“ stojí v dokumentu.
Úředník totiž nepodal oficiální žádost o vytvoření nového komunikačního kanálu šéfovi ministrova kabinetu. „Žádost o vytvoření nového účtu nebyla postoupena ke schválení řediteli kabinetu ministra obrany,“ uvádí se ve zprávě.
Zůnova inspekce dle dopisu také konstatuje, že „generální štáb nepostupoval v souladu s pokyny kabinetu ministra obrany, které by směrovaly k bezproblémovému řešení situace, již svým nekoordinovaným postupem vytvořil.“ Jinými slovy generální štáb, který si podle inspekce problematickou situaci sám způsobil, ji svým následným počínáním ještě zkomplikoval.
„Oblast nebyla dostatečně řízena“
Šéfem komunikačního oddělení generálního štábu je Vladimír Holas. Plukovník se však k výstupům ze šetření inspekce nechtěl vyjadřovat, protože prý dosud nebyl se zprávou „oficiálně seznámen.“
Audit ale rovněž poukázal na nedostatky u civilních resortních úředníků, tedy nevojáků. V resortu totiž neexistovaly například jasné pokyny, jak zacházet s účty na sociálních sítích armády a dalšími platformami ke komunikaci s veřejností.
Když se reportér deníku Aktuálně.cz s žádostí o reakci obrátil na vedoucího tiskového oddělení ministerstva Davida Šímu, odkázal ho na šéfa Zůnova kabinetu Karla Kortánka. Právě pod ředitele kabinetu Jaromíra Zůny totiž civilní mluvčí od letošního března spadají.
Kortánek se zkušenostmi z ministerstva vnitra, úřadu vlády či diplomacie byl úplně prvním a nejbližším kolegou, kterého si Zůna hned loni v prosinci do resortu přivedl. Na zaslané dotazy k neodvysílání podcastu však nyní neodpověděl.
„Vzhledem k tomu, že po zrušení odboru komunikace přešly platné rozkazy upravující tuto oblast na kabinet ministra obrany, bylo nutné se ze strany jeho vedení nejprve seznámit s jejich zněním,“ omlouvá mluvčí resortu Magdaléna Hynčíková chybu Kortánka, jíž se měl dle inspekce v případu neodvysílaného podcastu dopustit.
Žádný rozkaz nepadl
V závěrech, které nyní Jaromír Zůna poskytl poslancům, se také uvádí, že kontrolní skupina inspekce během svého prověřování v dubnu a květnu nezjistila, „že by byl vydán formální zákaz zveřejňovat natočený podcast s prezidentem republiky“.
Zároveň v materiálu stojí, že resort přijme opatření, aby se podobná situace už neopakovala. Co konkrétně to tedy znamená?
„Po prověření platných interních procesů ze strany inspekce bylo rozhodnuto o aktualizaci a metodickém upřesnění platných rozkazů (odborných pokynů) ke komunikaci tak, aby v budoucnu nemohlo docházet k rozdílné interpretaci jejich znění,“ reaguje ještě Hynčíková.
Generální štáb pod vedením Karla Řehky mezitím svůj nový kanál na webu YouTube rozjel. Na profilu „Armáda ČR (Armáda České republiky)“ je dosud 36 videí. Kritický rozhovor s Petrem Pavlem, kde paradoxně nic kontroverzního ani citlivého nezaznívá, dosud nasbíral přes 19 tisíc zhlédnutí.
Zůna k podcastu: Třikrát nám jej generální štáb odmítl poskytnout
Český fotbal pláče. Po dlouhé nemoci zemřel legendární "John"
Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů včetně Olomouce či Zbrojovky Brno.
První reakce ministryně Mrázové po napadení. Policie zveřejnila podrobnosti
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se o víkendu stala v Bílině terčem napadení. Policie obvinila 44letou ženu z nebezpečného vyhrožování, útočnice nakonec skončila hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení. Ministryně v pátek Aktuálně.cz přiblížila, co se vlastně stalo.
Rada vychválil Krejčího a kritizoval Součka. Nesouhlasím s jeho tvrzením, řekl
Trenér Petr Rada lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Americe využít Patrika Schicka s Pavlem Šulcem. Oba nejnebezpečnější hráči mužstva zůstali zcela odříznutí, řekl sedmašedesátiletý bývalý kouč národního týmu ČTK.
Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze, po příletu ho zadrželi
Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na internetu z Argentiny, mj. oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě UK z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly být ještě horší. Po příletu do Česka ho však policie zkraje června zadržela a předala do péče psychiatrů, oznámila v pátek policejní mluvčí Eva Kropáčová.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.