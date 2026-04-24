Veřejný spor, ve kterém uvízlo vedení ministerstva obrany a generální štáb, bude mít dohru. Prezentaci armády na sociálních sítích a okolnosti toho, proč vojáci nemohli odvysílat podcast s Petrem Pavlem, jak si naplánovali, chtějí řešit poslanci výboru pro obranu. Ve sněmovně se tak chystá střetnutí ministra Jaromíra Zůny s končícím náčelníkem Karlem Řehkou.
I když spolupráce obou mužů se počítá jen v týdnech, protože v květnu by mělo být jasné jméno nového náčelníka generálního štábu, na romantický konec to rozhodně nevypadá. Jak potvrzuje řada lidí z nejbližšího okolí ministra Jaromíra Zůny (za SPD), Karlovi Řehkovi nemůže přijít na jméno.
Posledním trnem v už tak napjatých vztazích mezi špičkami resortu a generálního štábu je kauza, již v uplynulých dnech přinesl a detailně popsal deník Aktuálně.cz. Tedy situace, kdy ministerstvo nedovolilo armádě odvysílat podcast s Petrem Pavlem tak, jak plánovala.
Důvěra mezi Zůnou a Řehkou se pak ještě více propadla v okamžiku, kdy obrana „zakázané“ video s prezidentem předala ministrovi zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé). A ten rozhovor zveřejnil na svém profilu na Facebooku, aniž by se vojska zeptal.
Reportér: Video s Pavlem posloužilo Macinkovi
„Armáda ČR je ze své podstaty apolitický subjekt a její velení si nepřeje, aby byla s dalším vývojem situace jakkoliv spojována,“ komentoval to Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu. Po několika dnech ozbrojené síly na webu YouTube.com otevřely svůj nový kanál, který údajně nepodléhá kontrole ministerstva obrany, a podcast s Petrem Pavlem tam umístily také.
„Nešlo ani tak o samotné video, podstatou byl nově zřizovaný kanál armády a problém spočíval v tom, že jeho zřízení bylo v rozporu s předpisy, což musel uznat i generální štáb,“ popisoval ministr Jaromír Zůna ve Spotlightu.
„Náčelník se pravděpodobně zúčastní“
A vysvětlovat nejspíš bude muset celou věc znovu. Tentokrát ve sněmovně. Vyplývá to z programu příštího jednání branného výboru. Ten proběhne v úterý 27. dubna a jedním z jeho bodů bude právě „prezentace Armády ČR na sociálních sítích“.
Očekávat se dá také Zůnův veřejný střet s Karlem Řehkou. Ten má totiž v plánu dorazit na zasedání. „Náčelník generálního štábu byl přizván a pravděpodobně se zúčastní,“ potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Holas.
Byť třeba místopředseda sněmovního výboru Jiří Horák (KDU-ČSL) nepovažuje chystané jednání za nijak zásadní, jeho šéf Josef Flek (STAN) mluví jinak. Reportérovi deníku Aktuálně.cz potvrdil, že bod byl skutečně na jednání zařazen jako reakce na spor mezi obranou a generálním štábem kvůli videu s prezidentem.
„Chceme se v té situaci zorientovat a vědět, jak to bude do budoucna,“ přibližuje Flek s tím, že prý stále není zřejmé, jak si ministerstvo a obrana v komunikaci rozdělily pravomoci. Flek naráží také na fakt, že z dob Jany Černochové (ODS) zůstal v resortu rozkaz upřesňující, jak může generální štáb veřejně vystupovat, nicméně ten nemusí být platný.
Schvalování prezentace vojáků na sociálních sítích měl prý na starosti samostatný odbor komunikace ministerstva obrany, ovšem ten už několik týdnů neexistuje. Jaromír Zůna jej po svém nástupu na resort zrušil a udělal z něj „jen“ jedno z pěti oddělení kabinetu ministra.
Krátce poté, co deník Aktuálně.cz upozornil, že Zůna & spol. vojákům nedovolili rozhovor s Petrem Pavlem zveřejnit, ozval se i sám Hrad. Prezidentův mluvčí Vít Kolář poměrně jasně naznačil, co si o krocích resortu hlídaného hnutím SPD Tomia Okamury myslí.
„O rozhovor žádala Armáda ČR a domlouval se vzhledem k nabitému kalendáři prezidenta velmi složitě. Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne. O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován. Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ zlobil se Kolář.
Co si Zůna myslí o podcastu s prezidentem:
