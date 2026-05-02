Jedním z těch, kdo před 24 lety poklepali na základní kámen továrny, byl i tehdejší předseda vlády Miloš Zeman. Závod mexické společnosti Nemak na polích za Mostem měl odstartovat proměnu regionu závislého více než sto let na uhlí. Jenže stejně jako další firmy v rozsáhlé průmyslové zóně Joseph a okolních lokalitách žádný velký hi-tech do kraje nepřinesl. Teď navíc Nemak potvrdil, že odchází.
„U nás dostaneme jen šedesát,“ říká jedna žena dvěma dalším. Všechny tři spolu čekají na autobusové zastávce v centru Mostu. Během chvíle je zřejmé, že si povídají o tom, kolik procent ze mzdy dostanou na čtvrtletních odměnách. A že je to méně, než čekaly.
Za pár minut přijíždí linka číslo 31, kam ženy nastoupí. Stejně jako desítky dalších lidí v plném autobusu míří na osmihodinovou odpolední směnu do jedné z firem v průmyslové zóně Joseph. „Dobré ráno,“ zdraví řidiče v dobrém rozmaru mladší muž, přestože digitální hodiny pod střechou vozu ukazují čas 13.12.
Řada cestujících ještě poslední minuty před nástupem na směnu využívá ke spánku. Většinu osazenstva autobusu tvoří mladí obyvatelé Mostu. Na první zastávce průmyslové zóny Joseph, která se jmenuje Nemak, vystupuje jen pár z nich.
„Dřív se tu jelo na třísměnný provoz, teď už se pracuje jen v ranní dvanáctce a noční dvanáctce,“ vysvětluje černovlasá žena na chodníku vedoucím k vrátnici, proč tu ve dvě odpoledne není podobný šrumec jako u ostatních šedých hal v zóně obklopené zelenými loukami.
Je to prý „nešťastná“ novinka
I tahle změna v rytmu je zřejmě jeden ze signálů, že v provozu firmy Nemak, kde se odlévají hliníkové hlavy válců do spalovacích motorů, dochází k pohybům. Byť přímo v Mostě se dle některých zaměstnanců už minimálně rok spekuluje o tom, že mexická mateřská firma chce zavřít svůj podnik v Havrani, jasno v polovině března udělal až primátor Marek Hrvol (ProMOST).
„Nešťastnou novinkou je to, že odchází první investor po dvaceti letech, společnost Nemak, která hledá zájemce o továrnu,“ řekl tehdy Hrvol agentuře ČTK, když hodnotil, jak funguje průmyslová zóna Joseph. S reportérem deníku Aktuálně.cz nikdo z havraňské pobočky ani mexické „matky“ firmy Nemak o konci továrny do telefonu mluvit nechtěl, spojit se s českým vedením nebylo možné.
A tak novinář vyrazil přímo do Havraně. Jak vyplývá z výročních zpráv společnosti vyrábějící hliníkové komponenty do automobilových motorů, ve svých dvou závodech v Česku zaměstnává necelé čtyři stovky lidí.
„Něco bych vám řekl, ale nechci mít zbytečné problémy,“ vysvětluje mladší muž s igelitkou v ruce přímo v Havrani, proč by nerad ani anonymně současnou situaci v Nemaku novináři popisoval. „Nadřízení nám zakázali o tom mluvit,“ dodá jen omluvně, než za sebou zavře dveře auta.
A výřečnější není ani jeho kolega, který stejně jako on pracuje v kanceláři a směnu má tak o čtyři hodiny kratší než dělníci ve výrobě. „Některé interní věci se neventilují. Jsou věci, které by vám měl říct někdo oficiálně,“ vyhýbá se odpovědi na to, jaká budoucnost čeká společný podnik firem Nemak a Starcam v průmyslové zóně Joseph.
„Nikdo radši nic neví“
Víc informací novinář zjistí od mladých žen čekajících v průmyslové zóně na odpolední autobus do Mostu. Podle nich se už někteří zdejší zaměstnanci začali přesunovat do druhé továrny Nemaku v Česku v Podbořanech na Lounsku. „Co bude dál, nikdo neví. Nebo nikdo nic radši neví,“ pokyvuje jedna z nich hlavou.
Uvnitř továrny podle nich pracuje hodně mladých lidí, převážně mužů. „Řada z nich jsou agenturní,“ tvrdí žena, která říká, že se do Mostu přistěhovala z Litoměřic. Pracovní smlouvu prý obě mají pouze do konce letošního roku.
Na vrátnici Nemaku, stojící jen pár kroků od zastávky, nejdřív novinářskou návštěvu s nikým z vedení podniku spojit nechtějí. Nikdo tu prý není, tvrdí dvě strážkyně zpoza okýnka. Po několika minutách rozhovoru nakonec vytočí telefon, s někým promluví a předávají sluchátko. Na druhé straně linky je Pavel Fedič, asistent ředitele havraňského závodu.
Výrazné omezení do konce roku 2026
„Já vám bohužel na nic nemůžu odpovědět, ale dám vám email, kam pošlete své otázky,“ diktuje Fedič jméno jedné ze svých kolegyň. Ta po několika dnech konečně zprostředkuje vyjádření globálního vedení firmy.
„Společnost Nemak přijala obtížné rozhodnutí postupně utlumovat výrobu ve svém závodě v Havrani. Předpokládá se, že provoz bude výrazně omezen do konce roku 2026 a zcela ukončen v polovině roku 2027,“ stojí v oficiální odpovědi společnosti pro deník Aktuálně.cz. „Toto rozhodnutí vychází ze strategických obchodních úvah a strukturálních změn v automobilovém průmyslu,“ vysvětluje ještě tiskové oddělení.
Byť se tedy o konci podniku mluví delší dobu, tohle první a jasné vyjádření Nemaku je pro region značně bolestivé a těžko uvěřitelné. Svědčí o tom i reakce Radima Laibla (ANO), starosty Žatce, s nímž reportér mluvil jen pár dnů před cestou do Havraně. Právě z města chmele totiž do podniku také dojíždí řada zaměstnanců.
„Nemám informace o tom, že by společnost Nemak měla propouštět. Nemám ani žádné informace o tom, že by společnost měla svoji činnost v regionu ukončit,“ tvrdil Laibl. Jak vidno, Nemak nekomunikuje ani s ním.
Jak reportérovi deníku Aktuálně.cz řekla Martina Bečvářová, krajská ředitelka Úřadu práce, konkrétní obrysy hromadného propouštění zatím úřady neznají. Přitom dle vyjádření samotné firmy začne už během letošního roku. „K dnešnímu dni nebylo podáno oznámení o záměru hromadného propouštění (vztahující se k Nemaku),“ oznámila Bečvářová v dubnu.
Barbie made in Havraň? Nikoliv
Jestli a jak se na náraz připravuje sám Most, není zřejmé. Když chtěl novinář mluvit s primátorem Hrvolem či jeho mluvčí Klárou Vydrovou, na dotazy ani po několika týdnech nezareagovali. Přitom právě v tomhle okrese vyskočil podíl nezaměstnaných nad deset procent.
„Jsem přímo z Mostu. Tam si asi práci nenajdu, ale v okruhu dvacet minut kolem města určitě něco bude. Jsem optimista,“ věří mladý muž vycházející po směně z brány firmy Nemak.
Zavření továrny v Havrani by dle přání místních politiků mohl alespoň částečně vyvážit příchod firmy Mattel, známého výrobce hraček. Zázemí pro něj už se na poli buduje. Jenže ten tu dětské panenky vyrábět nebude. Mluví se jen o montování.
„Společnost Mattel bude v našem logistickém centru v průmyslové zóně Joseph zajišťovat kompletaci, skladování a následnou distribuci výrobků do dalších lokalit,“ přibližuje Jan Rochovanský, mluvčí firmy RSJ Investments, která je investorem nových budov pro hračkářský gigant.
„Projekt přinese přibližně 200 nových pracovních míst, uplatnění zde najdou skladníci i administrativní pracovníci. Dokončené prostory začne firma využívat v prvním čtvrtletí roku 2027,“ upřesňuje ještě Rochovanský.
Zóny ozdravný impuls nepřinesly
Nemak tak z Havraně odejde přesně čtvrtstoletí poté, co tu začal stavět svou továrnu. Za oněch 25 let sice regionu pomohl, ale jak vidno, žádný nový směr či dokonce restart oblasti závislé dlouhá desetiletí na povrchové těžbě uhlí nepřinesl. A není jediný. Nedokázaly to ani jiné firmy v lokalitě Joseph či dalších průmyslových zónách v okolí.
Mostecko jako jeden z několika českých uhelných regionů přitom bude muset projít transformací a najít si nové modely udržitelného a atraktivního průmyslu, kde budou chtít pracovat i mladí a vzdělaní lidé místo toho, aby z uhelné pánve utíkali za lepším.
Osud Nemaku je velmi výmluvným důkazem toho, že průmyslové zóny, vznikající často na kvalitní zemědělské půdě, plné montoven onen ozdravný impuls s dlouhou budoucností do regionu nepřinesly.
A jestli jej nakopnou chystané menší soukromé projekty podpořené evropskými miliardami, či chystané dobývání lithia, není vůbec jasné. Zatím to spíš vypadá na velký bolehlav, který by si zasloužil větší pozornost české vlády.
