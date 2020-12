"Je to podpásovka." Zákaz ubytování bude podle části skiareálů a hotelů likvidační

Zákaz ubytování na horách kvůli šíření koronaviru, navrhovaný ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), bude podle části skiareálů a hotelů likvidační. Blatný navrhuje, aby byl provoz lyžařských středisek možný, ale lidé se na horách nemohli ubytovat. Asociace horských středisek rozhodnutí uvítala, zástupci některých středisek ale uvedli, že zákazem ubytování přijdou o velkou část klientů.

Šumavský skiareál Lipno, který je největším střediskem na jihu Čech, by podle provozovatelů přišel o většinu návštěvníků. "Víme, že lyžařů, kteří přijíždějí na vícedenní pobyt, je více," uvedla za areál Olga Kneiflová. V opatření ministerstva je podle ní navíc řada nejasností ohledně omezení ubytování.

Také na největší lyžařské středisko v Pardubickém kraji v Dolní Moravě by měl zákaz ubytování vážný dopad. Jednodenních návštěvníků je v zimě jen část. Kromě nižších tržeb za lanovky a vleky by navíc společnost Sněžník, provozující areál, zcela ztratila další příjmy, protože sama nabízí návštěvníkům i ubytování, řekl marketingový manažer střediska Tomáš Drápal.

Majitelé jesenických lyžařských středisek řekli, že už ani příliš nepočítají se spuštěním vleků do konce roku. Řadě z nich by se totiž možnost provozu areálů bez ubytování nevyplatila, protože mnohá střediska jsou s ubytovacími službami propojena.

Asociace horských středisek však vítá, že by skiareály mohly vůbec otevřít. Na přijetí vládního rozhodnutí o otevření středisek netrpělivě čekají provozovatelé areálů i milovníci zimních sportů, řekl ředitel asociace Libor Knot. Skiareály bez možnosti ubytování budou moci podle něj sloužit aspoň sportovcům, místním a jednodenním návštěvníkům.

"Zasněžujeme, ale nevíme, jestli bude pro koho"

I provozovatel lyžařského střediska na Bublavě v Krušných horách Jiří Lhota by otevření areálů i bez možnosti ubytování uvítal. "Kdyby vláda umožnila alespoň jednodenní lyžování bez ubytování, byla by to pro nás pomoc. I za cenu toho, že by byly tržby poloviční," uvedl. "Jsme již ve statisícových nákladech. Zasněžujeme, ale nevíme, jestli bude pro koho. Tady jde o existenci areálů," dodal.

Velkou finanční ranou by zákaz byl pro horské hotely a chaty. Hoteliéři v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn pokládají záměr ministerstva za likvidační. "Ve Špindlerově Mlýně z toho mezi hoteliéry vládne beznaděj, vztek a frustrace," řekl v pátek majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. "Období kolem silvestra tvoří někde ze zimy až 40 procent tržeb. Každý na ně spoléhá a počítá s nimi. Uzavření je od státu podpásovka," doplnil.

Hotely Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku jsou na konec roku prakticky vyprodané a provozovatelé doufali, že jim právě zima pomůže snížit ztráty z jara a podzimu. "Pokud budeme muset opravdu zavřít, a přijdeme o příjmy ze zimní sezony, už se opravdu můžeme ocitnout v likvidační situaci," řekl generální ředitel resortu Tomáš Blabla.

Provozovatelé hotelů a penzionů v Bedřichově a okolí v Jizerských horách uvedli, že zákaz ubytování by byl katastrofa. Většina z nich měla podle starosty Bedřichova Petra Holuba, který je sám majitelem jednoho penzionu, na konci roku plno, hlavně na silvestra. Navíc je řada ubytovatelů už bez rezerv. Hoteliér František Jelínek kritizoval chaos ve vládních opatřeních. Návrh zákazu ubytování nechápe. "Je to v přírodě a dodržujeme veškerá opatření," řekl.

Někteří hoteliéři mluví o tom, že by se měli proti zákazu ubytování bránit a žádají kompenzace. "Mlčeli jsme, když nám zavřeli Velikonoce, když nám zavřeli jaro, když nám zavřeli podzim. To, co ale nyní vláda předvádí, je naprosto za hranou," uvedl majitel ubytovacího portálu Jandura.

"Jsme šokovaní. Chápeme, že virus tady je, že nějaká opatření být musí. Nevidím ale důvod, proč musíme být tak biti," prohlásila ředitelka beskydského Hotelu Bauer v Bílé na Frýdecko-Místecku Barbora Liďáková. "Je načase, aby s hoteliéry vláda začala jednat," dodala.

Podnikatelé jsou podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka na konci sil a přibude těch, kteří provozy už neotevřou. Stát musí podle něj pro odvětví, která opakovaně kvůli pandemii koronaviru zavírá, připravit adekvátní náhrady.

