Zákaz předjíždění pro kamiony se výrazně rozšíří, trvale bude na 145 kilometrů dálnic

Policie shání svědky smrtelné nehody u Makotřas na Kladensku. Při přecházení silnice I/61 spojující dálnici D7 a Buštěhrad srazila dodávka chodkyni. Utrpěla vážné zranění, kterému později podlehla, informovala dnes ČTK mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová.

Nehoda se stala 4. prosince brzy ráno poblíž autobusové zastávky u Makotřas. Ženu, která šla po přechodu pro chodce, srazila nejprve dodávka jedoucí směrem od D7 a poté, co ženu náraz odhodil, do ní narazila ještě druhá dodávka jedoucí od Kladna. V kritickém stavu byla převezena do jedné z pražských nemocnic, kde následující den zemřela.

"Policie především vyzývá řidiče osobního vozidla Škoda Fabia červené nebo vínové barvy, který v tomto úseku projížděl na trase z Kladna, aby se dostavil na službu kriminální policie a vyšetřování v Kladně v Havířské ulici nebo poskytl informace na telefonní linku 974 873 430," uvedla mluvčí.

Policisté žádají i všechny další svědky, aby jim poskytli veškeré informace k okolnostem nehody. Vyšetřování příčiny nehody pokračuje. Policisté apelují na zvýšenou obezřetnost řidičů i chodců, především v podzimních a zimních měsících, kdy je značně snížená viditelnost.