Fajnšmekři ať klidně cupují hříbky zombie kudlou, vyvrací Brusel zprávu o zákazu nožů

Ti, co řídí Evropskou unii, snad doopravdy patří do blázince, nebo do vězení. Nyní přišli s návrhem na zákaz nožů! Ano, slyšíte správně, chtějí zakázat nože... No, nejsou to blázni? EU postupuje tak, že do Evropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas a nemohli se bránit! Jak informovalo Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX, Evropský parlament schválil zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Ta se zabývá nejen pašováním nelegálních zbraní uvnitř i vně Evropské unie, ale také legálním držením zbraní a řada tentokrát došla i na nože. V bodě 193 se píše: „Výbor vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu týkajícího se především nejnebezpečnějších nožů, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tato opatření prosazovaly i v prostředí internetu“. To je opravdu už šílené. Evropská unie chce odzbrojit slušné občany. Nebudete si ani moci vyrazit s nožem na vandr či na houby. Islámští teroristé si ale potřebný nůž vždy seženou. To je podobné i jako u střelných zbraní. Evropská unie postupuje tak, že do Ev ropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas! Evropská unie je nereformovatelná. Přijďte v květnu k volbám do Evropského parlamentu, abychom společně s Mattem Salvinim, Marine Le Penovou mohli zabránit šílenostem z Bruselu! Co si myslíte Vy? Měli bychom zakázat nože, nebo Evropskou unii? :-) https://www.denik.cz/evropska-unie/do-lesa-bez-noze-evropska-unie-navrhuje-jejich-zakaz-20190216q.html