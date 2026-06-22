Zákaz mobilů ve škole by měl platit i o přestávkách a v družině

Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, který předložili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Žáci budou moci použít telefon kvůli zdravotním důvodům nebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Nyní může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Zákon by měl začít platit od září 2027, vyplývá z návrhu.
Zákaz používání mobilů by se měl týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud.
Výjimku ze zákazu by měly mít děti v případě, že telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, tedy například pro monitorování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. "Školy nad rámec těchto důvodů nebudou mít možnost povolit žákům přestávku s mobilem," stojí v podkladech k návrhu. Škola bude moci povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely. Také bude moci žákům dovolit používat telefony na školních výletech a exkurzích, vyplývá z návrhu.
Zákon školám kvůli vymahatelnosti umožňuje upravit ve školním řádu odkládání telefonů žáky na dobu vyučování i odebírání těchto zařízení jako reakci na porušení zákazu. Školy by tak měly mít možnost preventivně žákům nařídit, aby mobilní telefony na dobu vyučování odložili na určené místo.
"Pokud škola nebo školské zařízení nevyužije možnost upravit ve školním nebo vnitřním řádu obecný režim odevzdání zařízení, zůstává na žácích, aby zákaz dodržovali. Zařízení mohou mít uložené v aktovce, kapse, v šatně nebo jiným způsobem," stojí v podkladech k návrhu.
Pokud škola odebere telefon žákovi kvůli porušení zákazu, musí mu ho vrátit na konci vyučování. Stejně tak si budou moci žáci na konci školního dne vyzvednout odložená zařízení.
Návrh se dotýká ústavní ochrany práva dětí a žáků vlastnit majetek, jelikož umožňuje školám dočasně omezit děti a žáky v disponování s telefony. "Toto omezení je však proporcionální zájmu na ochraně zdraví žáků a na zajištění kvality poskytovaného vzdělávání," stojí v podkladech. Návrh podle předkladatelů není v rozporu s ústavním pořádkem. Zároveň podle nich zajišťuje, že zákaz nebude na úkor obsahu a kvality vzdělávání.
Možnost zákonem stanovit plošný zákaz používání telefonů žáky v základních školách během vyučování podporuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Ředitel ústavu Jiří Horáček minulý týden na dotaz ČTK uvedl, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí.
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