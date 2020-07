Poslanci opět odložili hlasování o novele zákona o týrání zvířat, která má do několika let zakázat kritizovaný klecový chov slepic. Zařazení bodu sice nejprve prošlo, a to i 20 hlasy poslanců ANO, poté ale vystoupil poslanec hnutí Jiří Bláha a svůj hlas zpochybnil. V opakovaném hlasování změnilo názor hned 17 poslanců ANO. K návrhu se tak dostanou nejdříve na podzim.

V prvním hlasování bylo předřazení projednávání novely schváleno. Potom se ale stal nečekaný zvrat a poslanec Jiří Bláha (ANO) uvedl, že tlačítko pro stiskl omylem. "Já se hrozně omlouvám, ale já jsem chtěl zmáčknout ne, a jak jsem to mačkal zvenku, protože mě kolegové nechtěli pustit do lavice, tak jsem zmáčkl ano. Omlouvám se, je to moje chyba, ale chtěl jsem hlasovat jinak. Zpochybňuji hlasování," uvedl Bláha. Související Obrazem: Podívejte se, jak vypadají některé klecové chovy slepic v Česku 20 fotografií Kvůli tomu se vzápětí uskutečnilo nové opravné hlasování o stejném bodě. Svůj hlas ale kromě poslance Bláhy změnilo také dalších 17 poslanců klubu ANO i řada dalších poslanců. Návrh tak už neprošel. "Po hlasování proběhla rychlá diskuse v rámci klubu a bylo domluveno, že se bod zařadí na schůzi po prázdninách, jelikož na dnešním programu jsou zákony, které mají rychlejší účinnost, a pokud by byl zařazen tento bod, již by se dnes nic jiného neprojednalo. Účinnost například zákazu klecových chovů bude nabíhat od roku 2027, takže projednání v zářijovém termínu nezpůsobí žádnou prodlevu v tomto zákazu," uvedl pro Aktuálně.cz poslanec Jan Kubík (ANO), který svůj hlas také vzal zpět. Zatímco v prvním hlasování bylo pro projednávání novely 73 poslanců, sedm proti a 57 se zdrželo, v opravném hlasování bylo pro 70 poslanců, 11 proti a zdrželo se 84. Kromě zástupců ANO změnila názor během několika minut i řada dalších členů dolní komory. Související Zavírají se do klece, aby z nich dostali slepice. Přidal se i Tomáš Klus 13 fotografií "Velmi nás mrzí, že pan poslanec (Bláha) takto aktivně zmařil projednání důležitého zákona na ochranu zvířat. Pevně věříme, že se něco takového při dalším jednání Poslanecké sněmovny nebude opakovat," uvedl ke středečnímu hlasování Marek Voršilka, předseda spolku Obraz - Obránci zvířat, který zákaz klecových chovů prosazuje. Dobrovolníci a příznivci organizace jsou již téměř měsíc zavřeni v kleci před sněmovnou, aby na týrání drůbeže v klecových chovech poslance upozornili. Šéf spolku nyní oznámil, že v tlaku nepoleví. Poslanci by se k novele o týrání zvířat měli vrátit na podzim po sněmovních prázdninách. 2:02 Nově pořízené záběry z klecových chovů slepic | Video: OBRAZ – Obránci zvířat