Lidé si chtějí o problémech chatovat. Snadněji se tak svěří, říká šéfka Modré linky

Tento rok je nárůst lidí, kteří se na nás obrací, opravdu extrémní, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Hana Regnerová, ředitelka Modré linky, která pomáhá lidem v krizové situaci. Letos na podzim oslaví už 25 let existence. Za tu dobu se proměnila. Kromě klasických telefonních hovorů například poskytuje i možnost s psychology chatovat. "Je to pro lidi přístupnější, snadněji se otevřou a svěří. Není tam bariéra hlasu, při volání se kolikrát stydí mluvit třeba o intimních problémech," říká.

Kdy se lidé svěřují raději vám než třeba kamarádům či rodině?

Volajících existuje několik skupin. Někdy jsou to lidé, kteří nemají dobré sociální kontakty, nemají se s kým poradit a jsou na problémy sami. Jiní zase prochází tak těžkými krizovými situacemi, že jimi nechtějí zatěžovat okolí. Nebo jde o problém, který se lépe řeší s lidmi, kteří vás neznají. Často nám volají kvůli rodinnému traumatu, které se těžko sdílí s nejbližšími.

Na stránkách Modré linky nabízíte i chat. Je budoucnost linek důvěry v této formě komunikace, která odráží období Whatsappu a Messengeru?

Zatím je stále nejvytíženější telefon, na kterém jsme k dispozici celou naši pracovní dobu. Chat jsme spustili před sedmi lety, zhruba pět let jej stabilně provozujeme z finančních důvodů pouze ve večerním čase. Postupně jej ale plánujeme rozšiřovat, protože o něj zájem je.

Vidíme, že dopisování je pro tuto společnost mnohdy lepší. Je to pro lidi přístupnější, snadněji se otevřou a svěří. Není tam bariéra hlasu, při volání se kolikrát lidé stydí o intimních problémech mluvit. Nejčastěji píše mladší a střední generace, senioři nás celkově moc nekontaktují.

Má chat pro vaši práci i nevýhody?

Výhodou je to, že se klient snáz otevře a anonymita je ještě větší než při volání. Pro nás je to složitější v tom, že máme o jeden kanál informací méně. Když se třeba člověk odmlčí, tak nevíme, co se na druhé straně děje. V telefonu slyšíte alespoň dech, na chatu vidíte jen pohybující se písmenka. Často to bývá tak, že prvotní kontakt je přes chat, a když jde o něco vážnějšího, tak doporučujeme kontakt přes telefon.

Když máte chat hlavně ve večerních hodinách, znamená to, že tehdy se na vás obrací nejvíce lidí?

Ano, je to tím, že lidé večer přijdou z práce a mají čas problém řešit. Ve večerních hodinách navíc na lidi problémy více dolehnou. Zprávy chodí ale i přes den, večer jsou akorát frekventovanější.

Řada problémů se v dnešní době dává do souvislosti s novými technologiemi a se sociálními sítěmi. Máte ze svých zkušeností stejný dojem?

Nevím, jestli je to v souvislosti se sociálními sítěmi, ale celkově počet lidí, kteří nás kontaktují, stoupá. Museli jsme posílit služby, to se kdysi nestávalo. Tento rok je nárůst opravdu extrémní, možná to je ale i tím, že o sobě dáváme více vědět.

Je Modrá linka určena pro všechny?

Ano, zavolat nám může kdokoliv. Původně sice byla linka pouze pro děti, nyní ale slouží pro všechny. Většinou se na nás obrací člověk, který se ocitne v obtížné situaci a nedokáže ji sám vyřešit, často kvůli finančním prostředkům. Jsou to také lidé, kteří se cítí sami a potřebují od někoho jiného náhled na jejich situaci.

S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obrací?

Největší oblastí jsou určitě vztahy, ať už partnerské, nebo u dětí vztahy ve škole, které souvisí s šikanou nebo první nešťastnou láskou. Dalším častým problémem je otázka sebepřijetí, lidé často volají, když se cítí sami. Jsou i případy, kdy volající přemýšlí o sebevraždě. Nedávno jsme řešili mail od chlapce, který hledal svou sexuální identitu a to, jak má o homosexualitě říct rodině.

Volající zůstává po celou dobu v anonymitě. S kým mluví? Kdo jsou lidé v týmu Modré linky?

Vždycky je to člověk, který má vysokoškolské vzdělání, ať už v oboru psychologie, nebo sociální práce. Naši lidé mají za sebou výcvik krizové intervence, aby uměli vhodně reagovat a poradit. Také jsou pod supervizí a celoživotně se vzdělávají.

Dala by se tedy vaše pomoc přirovnat k odborné terapii?

Určitě ne, jsou v tom rozdíly. My nenahrazujeme terapii, u té jde o dlouhodobější proces. Dále nemůžeme zaručit, aby se klient bavil pokaždé se stejným pracovníkem. Nabízíme jednorázovou první pomoc, do jisté míry je podobná první pomoci ve zdravotnictví. Když nás nějaký volající kontaktuje opakovaně, jsme schopni dohledat jeho příběh, aby nám jej nemusel říkat znovu. Často se stává, že kolegové po hovoru doporučí klientům navštívit ordinaci a podstoupit dlouhodobé terapie.

Jsou některé z vašich služeb zpoplatněné?

Ne, všechny jsou zdarma. Cena telefonního hovoru se účtuje podle tarifu volajícího, ale nabízíme možnost spojit se s námi bezplatně přes Skype. Poskytovanou odbornou pomoc neúčtujeme, jsme nezisková organizace. Dostáváme dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, z Jihomoravského kraje a Brna.

V září Modrá linka slaví dvacet pět let existence. V čem se podle vás nejvíce za tu dobu změnila?

Mně se to hodnotí těžko, jsem na lince teprve tři čtvrtě roku. Modrá linka na začátku vznikla pod Centrem volného času Lužánky a byla zaměřena pouze na děti. Postupně si získala profesionalitu a nabídla své služby všem. V současnosti se snažíme přemýšlet nad tím, jak lidem ulehčit cestu, přes kterou by se k nám dostali. Naším cílem je fungovat nonstop, máme totiž zmeškané hovory v noční době, kdy v práci nikdo není. Doufám, že se to do dalších dvaceti pěti let podaří naplnit.