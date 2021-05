Přehledně: Jak budou fungovat zahrádky? Kolik lidí může být u stolu a co mít s sebou?

Co musí mít zákazník při vstupu?

Každý host s výjimkou dětí do šesti let bude muset být připraven při pobytu na zahrádce prokázat svou bezinfekčnost. Možností je několik. První je negativní výsledek testu na koronavirus, a to nejdéle 7 dní starý v případě PCR a 72 hodin v případě antigenního testu. Předložit bude moct také nejdéle 72 hodin starý negativní test ze zaměstnání, a to i samotest. V případě testů ze školy stačí čestné prohlášení zákonného zástupce o negativitě testu. Provozovatel bude moct provádět testy také na místě.

Vstupenkou na zahrádku je také certifikát o provedeném očkování, ovšem nejméně 14 dnů po podání druhé dávky (v případě jednodávkových vakcín od té první). Povolený vstup budou mít také lidé, kteří předloží doklad o tom, že v posledních 90 dnech prodělali covid. Musí se ovšem jednat o osoby bez příznaků koronaviru.

Oproti původnímu plánu nebudou však tyto podmínky kontrolovat sami restauratéři. "Povinnost kontrolovat doklady nebude na provozovatelích zahrádek. Zákazníci se budou muset prokázat případné kontrole hygieny, případně policie," upřesnil vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).