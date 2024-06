Císař je nahý. ODS zavírá oči před realitou, ale dole už to bublá, tvrdí Zahradil

Končící europoslanec z ODS Jan Zahradil přirovnává situaci ve své straně ke slavné pohádce, ve které se všichni bojí říct císařovi pravdu. "Bohorovnost, se kterou se vedení postavilo k výsledkům voleb, mi připadá jako zavírání očí před realitou," říká. ODS by podle něj už neměla pokračovat s koalicí Spolu. Strana se tím prý posunula příliš do politického středu a vyklidila prostor na pravici.

Předseda poslaneckého klubu vaší strany Marek Benda mi v rozhovoru řekl, že jste svou přítomností ve štábu Přísahy poškodil ODS. Ke kritice se přidal také předseda Petr Fiala a další.

Co mají říkat jiného? Přece mi to Marek Benda neschválí, já se mu vůbec nedivím. Mám ale přesto pocit, že je v určitém momentě zapotřebí, aby alespoň někdo říkal: Císař je nahý.

Koho a co tím přesně myslíte?

Myslím to, jak ODS interpretuje výsledek voleb do Evropského parlamentu. Podle ní jsme málem vyhráli a můžeme být skoro spokojení, budeme dělat politiku jako doposud a zůstaneme v koalici Spolu, protože se prý osvědčila.

Vy si to nemyslíte?

Ne. Jestliže k eurovolbám chodí spíše proevropsky orientovaní občané, tak nám to mělo nahrávat. Ale místo toho silně proevropské strany, jako jsou Piráti a STAN, dopadly hodně špatně. Piráti utrpěli debakl a STAN zaostal za svými očekáváními.

Koneckonců neuspěla ani koalice Spolu, protože prohrála s Babišem. Jestliže nikdo z nich neuspěl, tak je to nějaký signál od voličů. A já se obávám, že současné vedení ODS ten signál prostě nepochopilo anebo ho nechce pochopit. Včetně Marka Bendy, který je součástí toho vedení.

Ale pořád si myslíte, že správnou reakcí člena ODS je jít do štábu politického konkurenta?

Proč ne? Už dopředu jsem zachytil, že pan Turek projevil přání vstoupit v Evropském parlamentu do stejné frakce jako ODS, pokud uspěje (do frakce ECR - Evropští konzervativci a reformisté, pozn. red.). Už proto si myslím, že bylo dobré za ním zajít. Skoro jsem očekával, že když už nikdo z vedení ODS do jeho štábu nepůjde, tak mu po vyhlášení výsledků voleb alespoň zavolá, poblahopřeje a eventuálně nadhodí nějakou možnost spolupráce.

To jste očekával? Za situace, že by to znamenalo vstoupit na půdu Přísahy a jejího předsedy Roberta Šlachty, který je pro mnoho členů ODS naprosto nepřijatelnou postavou?

Ano, jsem si vědom, že Šlachta vadí. Samozřejmě, pro spoustu lidí je nezkousnutelný. Ale já bych připomněl rok 1997 a tzv. sarajevský atentát se snahou dostat z politiky našeho tehdejšího předsedu Václava Klause (ODS se po skandálech s financováním strany rozštěpila a část členů vystoupila proti Klausovi, pozn. red.). Na tomto se podíleli politici různých stran, s kterými jsme za předsedy a premiéra Mirka Topolánka neměli problém spolupracovat.

Zůstávám v ODS. Minimálně do voleb

Srovnával byste to?

U Šlachty to samozřejmě bude složitější, vím, že spousta lidí ho silně prožívá. Ale já šel za Filipem Turkem, protože to je fenomén na české politické scéně. Uvidíme, jestli trvalý, nebo dočasný. Ale je zapotřebí se s ním bavit.

A pokud jde o Šlachtu, vy tedy chcete, aby ho ODS vzala na milost?

Nevím. Nebudeme ho ale moci přehlížet, pokud se v parlamentních volbách ukáže, že má s Přísahou nějakou voličskou bázi a bude případně rozhodujícím prvkem při vytváření parlamentní většiny s hnutím ANO.

Takže říkáte: Jestli hrozí z vašeho pohledu nebezpečí spojení Babiše s Přísahou, je lepší, aby s nimi mluvila ODS.

Ano, zhruba tak to je.

Vy jste se údajně nechal slyšet, že nevylučujete vstup do strany Motoristé sobě.

To jsem nikdy neřekl. Když jsem dostal otázku, jestli existují nějaké okolnosti, za kterých bych z ODS odešel, tak jsem odpověděl, že existují, ale zdaleka ještě nenastaly. Zůstávám v ODS.

Do kdy?

Minimálně do parlamentních voleb v příštím roce. To je pro mě hraniční horizont.

Může se přesto stát, že byste z ODS odešel v příštích měsících?

Určitě ne. Stalo by se to jen tehdy, kdyby ODS provedla nějaké opravdu radikální kroky. Například že by odešla z frakce konzervativců v Evropském parlamentu. Což je takové moje dítě. Na to bych samozřejmě musel nějak reagovat. Ale pokud se bude ODS pohybovat v tom koridoru jako doposud, tak přes veškerou svou nespokojenost určitě v ODS setrvám. Pořád věřím, že se může změnit a že se dá změnit. Já jsem nad ní ještě nezlomil hůl.

Nejste ale v současnosti se svými názory v ODS dost osamocený? Nikdo z vedení strany, poslanců a senátorů nesdílí váš pohled.

Samozřejmě že jsou všichni zticha. Ale volalo a psalo mi dost lidí z ODS, které znám ještě z 90. let, a ti mi sdělovali: Už nemůžu, já to prostě hodím tomu Turkovi. Psali mi to srdcaři, členové, kteří v ODS zůstali i ve špatných časech.

Byl jste po vyhlášení výsledků také ve štábu koalice Spolu. Tam vám někdo něco říkal?

Sjelo se tam docela dost lidí z krajů. Když zazněly v televizi výsledky, tak to v davu spolustraníků jen zašumělo. A když jsem s některými mluvil, nebyli s výsledky spokojeni. Na spodní úrovni ODS něco bublá. A bohorovnost, se kterou se k výsledkům postavilo vedení ODS, ničemu nepomáhá. Mně to opravdu připadá jako zavírání očí před realitou.

Ale co vlastně prosazujete? Jakou politiku podle vás má ODS dělat?

Především by měla změnit přístup ke koalici Spolu. Dřívější výhody této koalice pro ODS už byly zkonzumovány a my teď platíme náklady za partnery v koalici, za KDU-ČSL a TOP 09. Hlavně ale koalice Spolu fakticky posunula ODS do středu politického spektra, kde už je přelidněno. My jsme vyklidili pravé křídlo a na něm začínají nové subjekty s pravicovou, národně konzervativní rétorikou. Myslím, že bychom se tam měli vrátit.

Na Ukrajině musíme držet linii

Jak chcete, aby ODS spolupracovala třeba s Filipem Turkem a Přísahou, jestliže vystupují například proti podpoře Ukrajiny?

Od pana Turka jsem žádný silný názor na Ukrajinu nezaznamenal. Ale nemyslím, že by to bylo něco klíčového, v čem bychom se střetli. Ostatně myslím, že v případě Ukrajiny je nutné vyčkat na výsledky letošních prezidentských voleb v USA. Po nich může dojít ke změně podpory Ukrajiny.

Vy podporujete to, jak česká vláda pomáhá Ukrajině, ať jde o politickou podporu, dodávky zbraní, nebo shánění munice?

Myslím, že teď musíme držet linii, kterou vláda nasadila. Z toho nemůžeme couvat, protože bychom se stali nevěrohodnými. Vypadalo by to, že převlékáme kabát.

Takže k tomuto nemáte žádné výhrady?

Musíme linii držet, ale zároveň bychom se měli třeba neveřejně připravit na situaci, která může nastat po zmiňovaných amerických volbách. Pokud by USA přestaly Ukrajinu podporovat, bude na to muset Evropa nějak reagovat. A také my v Česku bychom si to měli dopředu promyslet.

Co budete dělat v příštích měsících, když teď končíte v Evropském parlamentu?

Nic zvláštního. Nyní budu využívat půlroční lhůtu, podle které se nesmí bývalý poslanec angažovat v různých lobbistických a podobných aktivitách. Ale samozřejmě využiju tento čas na přípravy svých dalších projektů, například na spolupráci se zahraničními think-tanky.

Jakými?

Rád bych založil něco jako studijní centrum zaměřené na vztahy s Asií. Nešlo by o nějaký byznys, ale spíše o intelektuální, analytickou, přednáškovou činnost.

Když jste zmínil Asii, kritici vám vyčítají, že příliš hájíte Čínu a jste jejím obhájcem v naší zemi i v EU. Souhlasíte s tím, že je to komunistická nesvobodná země?

Určitě je komunistická.

A nesvobodná?

Nesvobodná je z našeho pohledu. Určitě nemá svobody euroatlantického prostoru, na které jsme my zvyklí. Mají jiný systém, nezmění ho a my i EU se v něm musíme umět pohybovat. Měli bychom si uvědomit, že Čína je hluboce integrovaná do světového ekonomického systému a my s ní musíme nakládat realisticky.

Mnozí lidé v Česku ji ale vnímají jako hrozbu, před jejím působením opakovaně varovala i BIS. Vy nemáte obavy z politiky Číny, z její podpory Ruska, z toho, jak potlačuje svobodu lidí?

Já si opravdu nemyslím, že chce Čína ekonomicky nebo politicky ovládnout Evropu. Čína má své zájmy především v Asii, má je také na Blízkém východě a dalších místech. Ale počíná si na světovém ekonomickém kolbišti velmi zdatně, my to prostě musíme vzít v úvahu a najít s ní nějakou rovnováhu sil.

Takže vy se Číny neobáváte?

Nevěřím tomu, že by Čína měla - například na rozdíl od Ruska - nějaký dlouhodobý plán na ekonomické a politické ovládnutí Evropy a euroatlantického prostoru.