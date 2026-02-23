Záhadně zmizela, doma má malého syna. Policie marně pátrá po ženě, neviděli jste ji?

V Praze se náhle ztratila šestatřicetiletá Michaela Stehlíková. Policie po ní pátrá už několik měsíců, ovšem neúspěšně. Proto se nyní obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při hledání, v databázi se objevily i její fotografie. Doma na ženu čeká desetiletý syn, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Hledanou matku lidé viděli naposledy loni v září v Újezdu nad Lesy v Praze. Rodině se pak už neozvala a nikdo z blízkých podle policistů neví, kde by se žena mohla nacházet. Dříve nikdy nebyla pohřešovaná.
„Nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká desetiletý syn,“ doplnil mluvčí pražských policistů Daněk.
Pohřešovaná žena měří 164 centimetrů. Má hubenou postavu, váží zhruba 50 kilogramů. Má světlou pleť, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. V době jejího zmizení měla mahagonově obarvené vlasy v délce po ramena a pravou stranu hlavy měla vyholenou.
„Na sobě měla pravděpodobně delší zimní bundu červené, nebo žluté barvy a modré džíny. Přes rameno měla menší kabelku,“ upřesnil Daněk. Policie ocení jakékoliv vodítko, které by mohlo vést k nalezení pohřešované ženy. Veškeré informace přijme na bezplatné lince 158.
