Záhada zmizelé dívky. Průlom měl nastat před rokem, policie k případu mlčí

O údajném průlomu v případu zmizelé Ivany Koškové se veřejnost dozvěděla před rokem. Policie ale nyní o případu mlčí. Pátrání však zřejmě nevzdává. Okolnosti dívčina pohřešování přitom dodnes obestírají nejasné okolnosti.
„Zítra se uvidíme,“ zněla poslední slova tehdy čtrnáctileté Ivany Koškové k rodičům. Psal se rok 1997 a dívka se na kole značky Favorit vydávala ke své tetě. Chtěla u ní přespat a ráno vyrazit na brigádu. Ke konci zhruba tříkilometrové cesty z Příšovic na Liberecku do nedalekého Svijanského Újezdu ale nikdy nedorazila. Jisté je pouze to, že se na kole projela v blízkosti dálnice a podél místního hřbitova, kde ji zahlédla spolužačka. Poté už po dívce nebylo vidu ani slechu. Nikdy se nenašlo ani modré kolo, na kterém se na cestu vydala.
Na její zmizení se přitom přišlo až se zpožděním. Ivanina teta totiž netušila, že k ní dívka míří a rodiče si naopak mysleli, že spí u tety. Policie se tak o ztracené dívce dozvěděla až druhý den ráno, kdy jí vše nahlásil otec. Kriminalisté zprvu předpokládali, že se dívka, stejně jako naprostá většina pohřešovaných dětí, najde. „Předpokládali, že Ivana mohla odjet za kamarádkou nebo nějakým přítelem. Jenže ona se chováním podobala dítěti,“ uvedl později její otec. A o dívce stále nepřicházely žádné zprávy.
Brzy se tak rozjela masivní pátrací akce. Bez úspěchu. „Taková hodná holka to byla. Všichni ji měli rádi. Hrála házenou, pletla, dobře se učila,“ vzpomínal později její otec. „Neměla důvod odcházet. Měli jsme jet na dovolenou,“ dodal.
„Po ztracené dívce pátraly stovky policistů, organizovaly se rozsáhlé pátrací akce, pátralo se na zemi, ve vodě i ze vzduchu pomocí vrtulníku s termovizí. Vytvořen byl i speciální pátrací tým, vyslechly se stovky lidí. Hledalo se v České republice i v Německu, neboť nebyla vyloučena ani verze, že je dívka v cizině. Fotku s popisem dostala i společnost La Strada, která pomáhá ženám zneužívaným k prostituci a má pobočky v devíti státech Evropy. Ani evropské kontakty nepomohly,“ uvedla tehdy policejní mluvčí. „Případ Ivany Koškové nadále zůstává největším nevyřešeným případem a policejním pomníčkem v Libereckém kraji,” napsala pak policie ještě na konci letošního května.
Právě ona zmínka o ženách zneužívaných k prostituci ukazuje na jednu z mnoha teorií, co se v osudný den mohlo stát. Policie ale dosud žádnou z nich nepotvrdila. Jak uvedl dokumentarista Petr Hátle před dvěma lety v podcastu s názvem Pohřešovaná, jedna z verzí, jak se zmizení odehrálo, byl právě únos a následné nucení k prostituci. Hátlemu se podařilo taktéž spojit s prostitutkou a kuplířkou Drahuší K., která měla dívku údajně vidět v roce jejího zmizení mezi prostitutkami v Dubí. Není ale jisté, nakolik lze brát ženino svědectví jako věrohodné.
Další teorie pak hovořily například o střetu dívky na kole s autem či o údajně nebezpečných osobách, které zaměstnávali kolotočáři na nedaleké slavnosti. Tyto scénáře se však nikdy nepotvrdily, ani nejsou považovány za věrohodné. Případ pak přitáhl i velké množství samozvaných „senzibilů”, kteří po dívce pátrali na vlastní pět. „Často si své bizarní „objevy“ nenechávají pro sebe, ale šíří je mezi lidi, obtěžují s nimi rodinu nebo policii. Svádějí pak policisty a rodinu na falešnou stopu,” popsal později jejich působení Hátle.
Zmizení dívky je přitom od roku 2017 promlčené. A to i v případě vraždy. Pokud by se tak neobjevily nové, zásadní skutečnosti, pachatel případné vraždy by nyní vyvázl bez trestu. Ivana Košková tak už oficiálně není v policejní databázi pohřešovaných, to ale neznamená, že po ní policie dále nepátrá. Svědčí o tom například zpráva zveřejněná na konci minulého měsíce, kdy policisté mezi hledanými dětmi zmiňují i ji. Pátráním se nyní zabývá policejní tým Tempus, který se specializuje na staré případy.
Přesně před rokem pak médii proběhla informace o zdánlivém průlomu v případu. Jak tehdy informoval server iDnes, kriminalisté počátkem loňského roku pátrali ve vsi Albrechtice, vzdálené šest kilometrů od místa, kde dívka zmizela. Kromě sond na zahradě tamějšího domu pátrali i v septiku. Jak tehdy tvrdil server, zde měli policisté údajně nalézt tělesné ostatky. Na pozemku údajně v 90. letech žil muž, který byl v širším okruhu podezřelých. Ten ale spojitost s případem odmítl. Jak ale policie nyní uvedla pro Aktuálně.cz, ani více než rok od pátrání v blízkosti místa dívčina zmizení nebude o jeho výsledku zveřejňovat informace. Vzhledem k tomu, že pátrání po dívce připomněla nedávno, zůstává její případ zřejmě nadále otevřený.
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