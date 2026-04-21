Záhada amerického letadla v Praze. České úřady o jeho misi mlčí, létá s ním elita USA

V Česku přistál známý americký letoun, jehož návštěva má zřejmě souvislost s aktuálním vyjednáváním mezi Spojenými státy a Íránem. České úřady ale zatím mlčí. Deník Aktuálně.cz přináší přehledné informace, které jsou dosud známy.
Letadlo, které na pražské Ruzyni přistálo, je Boeing C-32 s označením Special Air Mission 236, zkráceně SAM236. Přezdívá se mu též Air Force Two, jelikož jej k cestování používá například viceprezident Spojených států. K dispozici je taktéž první dámě a členům vlády a Kongresu.Související
Podle informací webu Flightradar letadlo v sobotu vzlétlo z Andrewsovy letecké základny u Camp Springs ve Spojených státech. Do Prahy dorazilo v neděli. V pondělí pak letadlo vyrazilo do hlavního města Pákistánu Islámábádu. Večer však znovu přistálo na Letišti Václava Havla v Praze. Kam se letadlo chystá dále, není v tuto chvíli jasné.
V pákistánském Islámábádu mají proběhnout další mírová jednání mezi zástupci USA a Íránu o prodloužení příměří, které vyprší ve čtvrtek ráno našeho času. Delegaci Spojených států povede viceprezident J. D. Vance. Bílý dům však ještě v pondělí vyčkával na signál z Teheránu, že do Islámábádu pošle vyjednávače. Podle dostupných informací však do Pákistánu zatím íránské delegace nepřicestovala. Do Islámábádu proto zatím neodletěla ani americká delegace.
Koho přesně letadlo přepravovalo, zatím není jasné. Podle vyjádření cizinecké policie pro deník Aktuálně.cz bylo provedeno standardní odbavení bez zvýšených bezpečnostních opatření. Absence mimořádných bezpečnostních manévrů tak nasvědčuje tomu, že v Praze momentálně pobývá spíše jen posádka.
Bývalý vysoký příslušník českého bezpečnostního aparátu pro Aktuálně.cz uvedl že může jít i o speciální zboží, což se podle něj dělo i v minulosti. „Prostě vám tu přistane letadlo s nějakým citlivým nákladem. Často šlo o věci pro Ukrajinu, které přistávaly například i na regionálních letištích a pak pokračovaly. Nebo šlo třeba o nějakou výměnu lidí – nemělo to nic společného s námi, jen se to zkrátka provedlo u nás a my jsme byli jen informováni. Ale může to být i něco banálního, jako například oprava,“ uvádí zdroj Aktuálně.cz.
České úřady zatím o povaze letu mlčí. Nevyjádřilo se zatím ani ministerstvo zahraničí. „Bohužel vám nemohu s tímto pomoci. Americká strana neinformuje Armádu České republiky, potažmo Vzdušné síly AČR, o svých aktivitách,“ uvedla pro server Novinky tisková a informační důstojnice Velitelství vzdušných sil Zuzana Sekaninová.
Mohlo by vás zajímat:
