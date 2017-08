Žádost o vydání Babiše má ovlivnit volby, jiný důvod si nedovedu představit, zopakoval Pelikán

před 1 minutou

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán při příchodu do sněmovny potvrdil své prohlášení o tom, že za žádostí o vydání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo je snaha o ovlivnění voleb. Pelikána, který toto obvinění vůči policii poprvé vyslovil pro týdeník Respekt,kritizoval například ministr vnitra Milan Chovanec.

Praha - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) trvá na tom, že žádost o vydání jeho stranického šéfa Andreje Babiše v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo je motivována snahou ovlivnit výsledek říjnových sněmovních voleb. Řekl to novinářům při příchodu do sněmovny, kam byl pozván, aby vypovídal před sněmovní komisí k vyšetřování úniků z policejních spisů.

Pelikán v rozhovoru v nejnovějším vydání týdeníku Respekt prohlásil, že policie nemohla mít žádný rozumný důvod, aby žádala o zbavení imunity Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka právě nyní. "Já nepotřebuju žádná další fakta, krom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami," řekl. Jediným možným důvodem podat žádost před volbami podle něj je ovlivnění hlasování.

Pelikán se zveřejněním rozhovoru nesouhlasil. V magazínu proto doplnil poznámku, že vyjádřil své osobní názory, za kterými si stojí, ale neměl by je prohlašovat ve své současné funkci.

Ministr spravedlnosti novinářům řekl, že jeho slova nejsou interpretována "úplně přesně nebo někdy i špatně". "Já jsem řekl, že pro ten konkrétní krok, žádost o vydání, při znalosti toho, jak funguje trestní řízení, si nedovedu představit jiný důvod než snahu ovlivnit volby a na tom trvám," řekl. Práci policie při vyšetřování kauzy hodnotit nechtěl s tím, že není účasten procesu a ani neviděl spis.

Pelikána za jeho slova kritizoval například ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který po něm požadoval vysvětlení nebo omluvu. Záležitostí se bude také příští týden zabývat sněmovní ústavně právní výbor.

Ke kauze se po úterním výslechu před vyšetřovací sněmovní komisí vyjádřil na dotaz novinářů i bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta. "Samozřejmě je to odpovědnost policistů, je to odpovědnost dozorového státního zástupce a samozřejmě neznám spis, tak to ani nemíním komentovat," řekl Šlachta, který po zrušení ÚOOZ nastoupil do celní správy, která v té době spadala pod tehdejšího ministra financí Babiše.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou dotaci. Po několika letech dodržování dotační podmínky se vrátila pod Agrofert.