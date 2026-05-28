28. 5. Vilém
Dusno ve sněmovně: Babiš vyjel ostře po Rakušanovi, opozici vmetl udavačství

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu mohou způsobit škodu českému státu, řekl podrážděně ministerský předseda při interpelacích.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
V reakci na doplňující Rakušanovo vyjádření, že nejde o "antibabiše", ale o peníze, se Babiš do předsedy STAN a do jeho hnutí ostře pustil.Foto: CTK
Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan se ho ptal, zda si myslí, že právní názor ministerstva zemědělství vyplácet nyní dotace skupině Agrofert je správný, a pokud Evropská komise rozhodne, že Česko dotace vyplácet nemělo, kdo je zaplatí. Babiš na tyto dotazy přímo neodpověděl.

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním Babišova střetu zájmů. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.

Související

"Žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl," řekl v úvodu vystoupení Babiš. Později zopakoval střet zájmů vyřešil velice nadstandarně. "Zbavil jsem se akcií a nikdy už je nebudu mít, nikdy," zdůraznil. Evropská komise poslala dopis podle premiéra kvůli tomu, že opozice stále udává, nejlepší jsou v tom podle něho Piráti. "Vy jste schopni způsobit škodu českému státu, jenom proto, že ta vaše nenávist vůči mně je absolutně nepřekonatelná," řekl Babiš, podle kterého je střet zájmů vymyšlená věc. "Prohráli jste volby na 'antibabiše', prohrajete je znovu na 'antibabiše'," dodal.

V reakci na doplňující Rakušanovo vyjádření, že nejde o "antibabiše", ale o peníze, se Babiš do předsedy STAN a do jeho hnutí ostře pustil. Rakušana označil kvůli korupční kauze Dozimetr za reprezentanta organizovaného zločinu. Řekl, že hnutí "pralo prachy přes Kypr". "Vy jste normálně zločinecká organizace," tvrdil Babiš a podivil se nad tím, že STAN nečelí trestnímu stíhání.

Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Rakušan ve čtvrtek vyzval ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.

Opozice chce ve Sněmovně vytvořit platformu pro nevládní organizace

Sněmovní opozice chce vytvořit trvalou platformu, ze které by mohly nevládní organizace hájit práva lidí, které zastupují, a připomínkovat legislativní návrhy. Po čtvrteční schůzce s desítkou expertů zástupci opozičních stran na tiskové konferenci informovali, že příští týden uspořádají seminář a chtějí založit i zvláštní komisi.

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo and EU flag

Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur, varuje před nebezpečným zbožím

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.

Americký prezident Trump navštívil Floridu

„Budeme je muset vyhodit do povětří.“ Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci

Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.

