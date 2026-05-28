Dusno ve sněmovně: Babiš vyjel ostře po Rakušanovi, opozici vmetl udavačství

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu mohou způsobit škodu českému státu, řekl podrážděně ministerský předseda při interpelacích.
Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan se ho ptal, zda si myslí, že právní názor ministerstva zemědělství vyplácet nyní dotace skupině Agrofert je správný, a pokud Evropská komise rozhodne, že Česko dotace vyplácet nemělo, kdo je zaplatí. Babiš na tyto dotazy přímo neodpověděl.
Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním Babišova střetu zájmů. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
"Žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl," řekl v úvodu vystoupení Babiš. Později zopakoval střet zájmů vyřešil velice nadstandarně. "Zbavil jsem se akcií a nikdy už je nebudu mít, nikdy," zdůraznil. Evropská komise poslala dopis podle premiéra kvůli tomu, že opozice stále udává, nejlepší jsou v tom podle něho Piráti. "Vy jste schopni způsobit škodu českému státu, jenom proto, že ta vaše nenávist vůči mně je absolutně nepřekonatelná," řekl Babiš, podle kterého je střet zájmů vymyšlená věc. "Prohráli jste volby na 'antibabiše', prohrajete je znovu na 'antibabiše'," dodal.
V reakci na doplňující Rakušanovo vyjádření, že nejde o "antibabiše", ale o peníze, se Babiš do předsedy STAN a do jeho hnutí ostře pustil. Rakušana označil kvůli korupční kauze Dozimetr za reprezentanta organizovaného zločinu. Řekl, že hnutí "pralo prachy přes Kypr". "Vy jste normálně zločinecká organizace," tvrdil Babiš a podivil se nad tím, že STAN nečelí trestnímu stíhání.
Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Rakušan ve čtvrtek vyzval ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.
Mohlo by vás také zajímat: Kdy a proč neumí Babiš „vařit“. A co bylo překvapivé na demonstracích proti „sudeťákům“
Zelená úsporám: Bezúročná půjčka až dva miliony na renovaci domu, na byt 750 tisíc
Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750.000 korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun.
Opozice chce ve Sněmovně vytvořit platformu pro nevládní organizace
Sněmovní opozice chce vytvořit trvalou platformu, ze které by mohly nevládní organizace hájit práva lidí, které zastupují, a připomínkovat legislativní návrhy. Po čtvrteční schůzce s desítkou expertů zástupci opozičních stran na tiskové konferenci informovali, že příští týden uspořádají seminář a chtějí založit i zvláštní komisi.
Neuvěřitelný kolaps Sinnera. Byl jediný game od postupu, ale padl
Zdravotně indisponovaný italský tenista Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny a v pěti setech senzačně vypadl.
Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur, varuje před nebezpečným zbožím
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
„Budeme je muset vyhodit do povětří.“ Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci
Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.