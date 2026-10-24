Žádné zestátnění, opozice straší. První Babišova reakce na noční drama ve sněmovně

Financování České televize a Českého Rozhlasu po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj. A celé to bude navázáno na inflaci. Ve své první reakci po brzkém ranním hlasování o osudu koncesionářských poplatků to řekl premiér Andrej Babiš ve video, které sdílel na síti X. Veřejnoprávní média podle něj budou mít nezávislost.
Veřejnoprávní média hospodaří s téměř 10 miliardami korun ročně a lidé mají právo vědět, kam jejich peníze jdou, řekl dále Babiš. „Proto chceme, aby jejich hospodaření kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad,“ podotkl.
„Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost. Přestaňte zneužívat toto téma k další eskalaci situace v naší zemi,“ řekl dále.
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Německo čelí obrovské hrozbě, varuje Merz. Ukázal na konkrétního nepřítele
Německo čelí tlaku extremistických stran a zahraničních nepřátel, včetně Ruska, které je obrovskou hrozbou, prohlásil v sobotu německý kancléř Friedrich Merz. O slovech šéfa Křesťanskodemokratické unie (CDU) na sjezdu sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) informovala agentura Reuters. Merz vyslovil přesvědčení, že se Rusko snaží spolkovou republiku destabilizovat.
Varování: do Česka míří silný vichr. Předpověď říká, kde se na něj musíte připravit
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Rušení poplatků nebyla akce SPD, ale celé koalice. Okamurův muž objasnil moment překvapení
Rozhodnutí jednat ve Sněmovně v pátek a sobotu o zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) padlo ve čtvrtek večer, řekl v sobotu v předtočeném v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala (SPD). Nešlo podle něj o ústupek ANO a premiéra Andreje Babiše ve prospěch SPD, ale o dohodu koaličních stran.
Nedůstojné kopačky od Svitolinové? Zdrcený Monfils promluvil, svou reakcí šokoval
Bouřlivou vlnu reakcí vyvolal krach manželství Eliny Svitolinové a Gaëla Monfilse. Kritika mířila především na hlavu ukrajinské tenistky, která podle francouzských médií oznámila svému choti rozchod po telefonu. Nyní se poprvé ozval Monfils a jeho reakce překvapila.
Znají Francouzi žháře radnice v Limoges? Dva muži skončili ve vazbě
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