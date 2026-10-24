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Domácí

Žádné zestátnění, opozice straší. První Babišova reakce na noční drama ve sněmovně

Domácí,ČTK
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Financování České televize a Českého Rozhlasu po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj. A celé to bude navázáno na inflaci. Ve své první reakci po brzkém ranním hlasování o osudu koncesionářských poplatků to řekl premiér Andrej Babiš ve video, které sdílel na síti X. Veřejnoprávní média podle něj budou mít nezávislost.

Andrej Babiš, premiér, politik
Premiér Andrej Babiš (ANO) zareagoval na ranní hlasování, které v prvním čtení vedlo ke zrušení koncesionářských poplatků.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Veřejnoprávní média hospodaří s téměř 10 miliardami korun ročně a lidé mají právo vědět, kam jejich peníze jdou, řekl dále Babiš. „Proto chceme, aby jejich hospodaření kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad,“ podotkl.

„Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost. Přestaňte zneužívat toto téma k další eskalaci situace v naší zemi,“ řekl dále.

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