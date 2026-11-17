Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) požádal unijní šéfy diplomacie, aby ruským hokejistům a hokejistkám neudělovali víza, která by jim umožnila účast na sportovních turnajích. Řekl to Českému rozhlasu, napsal v úterý server iROZHLAS.cz. Rusko se může vrátit na světové šampionáty po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu.
Český hokejový svaz i další země odmítají proti ruské reprezentaci nastoupit. V Česku se bude lednu konat hokejové mistrovství světa žen do 18 let.
Sportovci z Ruska mohou získat víza do schengenského prostoru tehdy, pokud jim ministr zahraničí nějaké země udělí výjimku. „Nepovažuji za vhodné, aby v situaci, kdy Rusko vede v Evropě válku, jeho národní hokejový tým hrál v České republice, aby v České republice hrála ruská hymna nebo jsme se museli dívat na ruské vlajky. To fakt není vhodné, proto jsem rozhodl o tom, že tuto výjimku neudělím,“ řekl Macinka.
Ministr o tom informoval i Český hokejový svaz. Uvedl, že si uvědomuje, že by Rusové mohli požádat o víza v některém státě Evropské unie nebo schengenského prostoru. Proto dopisem požádal o spolupráci všechny unijní ministry zahraničí.
Všichni kolegové obdrželi osobní SMS
„Vysvětlil jsem jim, jaká je situace, a požádal jsem je, aby – pokud dojde na to, že si ruský tým požádá o víza v jiné zemi Evropské unie než v České republice – jim ani oni tuto výjimku nedali. Poslal jsem jim všem dopis a obeslal jsem je všechny ještě osobní SMS, kde jsem je na to upozornil,“ uvedl.
K tématu se podle Macinky vyjadřovali šéfové diplomacie na pondělní Radě pro zahraniční věci Evropské unie. „Jejich reakce je taková, že mě v tomto podpoří a že žádná země ruským hokejistkám vízum neudělí, aby nemohly do České republiky dojet odněkud jinud,“ dodal Macinka.
Členové vlády už dříve označili rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o okamžitém návratu Ruska do mezinárodních turnajů za nešťastné. Vláda ale podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku.
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