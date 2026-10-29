Žádné přešlapování. Poslanci už začali řešit rušení poplatků, přišel i Macinka

Byť mnozí lidé ještě prožívají velmi emotivní a dramatické jednání o rušení televizních a rozhlasových poplatků z konce minulého týdne, parlamentní život jde rychle dál. A vládní většina i přes mohutný nesouhlas části veřejnosti je rozhodnuta rušení poplatků dotáhnout do konce. Dalším krokem na této cestě je čtvrteční odpolední zasedání výboru pro média a kulturu.
Kulisy čtvrtečního jednání nemůžou být dramatičtější. Zasedání výboru totiž probíhá přímo v místech, kde se před pouhými několika málo dny odehrály jedny z nejemotivnějších okamžiků sněmovny za poslední léta.
Právě v tomto sále se rozhodl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura řídit schůzi tak, aby protlačil prvním čtením zrušení placení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Neumožnil přitom opozici žádné přestávky a zamezil s vládní koalicí tomu, aby mohlo vystoupit přes 60 politiků opozice.
Právě tady se opoziční poslanci hlasitě rozčilovali nad chováním vládní většiny. A tady se také museli smířit s tím, že první kolo boje po několika hodinách prohráli.
Nyní tu začalo druhé kolo tohoto boje, kdy mají poslanci 60 dní na projednání návrhu ve výborech. Teď se ukáže, nakolik bude platit slib premiéra Andreje Babiše, že vládní většina začne s opozicí konečně diskutovat a vysvětlí, jaké přesně má vláda s Českou televizí a Českým rozhlasem úmysly. A co je možná nejzásadnější - jaké záruky Babiš a jeho lidé dají, že nebudou zasahovat do nezávislosti novinářské práce.
Velký zájem veřejnosti
Jednání od čtvrtečního odpoledne doprovází velký zájem veřejnosti, jednací sál je zcela zaplněný. Aktuálně.cz mluvilo s některými lidmi, kteří podle svých slov fandí České televizi a Českému rozhlasu a jsou zvědaví, jak o nich budou poslanci jednat.
„Sleduji tato média celý život, připadá mi úplně přirozené platit koncesionářské poplatky, není to nijak velká částka,“ sdělila například 75letá seniorka, paní Jarmila z Prahy.
Pokud jde o peníze pro televizi a rozhlas, podle dosavadních slov vládních politiků by poplatky od lidí nahradily peníze přímo ze státního rozpočtu. Bylo by jich ale podstatně méně.
U České televize by to mělo být v roce 2027 celkem 5,74 miliardy korun, což je ale o 1 miliardu méně, než co vybere letos televize od lidí. U Českého rozhlasu by šlo o „sešup“ ve výši zhruba 400 milionů korun, teď jde do rozhlasu 2,4 miliardy korun.
Trvám na rušení, prohlásila „nečekaná návštěva“
Ředitelé obou médií přitom opakovaně varují, že něco takového by velmi výrazně zasáhlo do fungování České televize i Českého rozhlasu. A volají přitom po tom, aby s nimi vládní politici o chystaných změnách jednali, což se zatím takřka nestalo.
Shodou okolností by se ale zrovna ve čtvrtek odpoledne měl sejít premiér Babiš s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. Už dříve se sešel také s ředitelem rozhlasu René Zavoralem, podle nějž ale šlo ze strany Babiše pouze o monolog. „Byl to diktát. Z mého pohledu žádná diskuse, žádný dialog,“ řekl Seznam zprávám.
Podle Zavorala kroky vládní většiny dlouhodobě ohrožují nezávislost, stabilitu i rozsah poskytovaných služeb Českého rozhlasu. „To, co sledujeme, považuji za mimořádně nebezpečný krok vůči médiím veřejné služby. Vládní koalice se snaží ve zrychleném režimu prosadit změnu, která může zásadně narušit jejich nezávislost, stabilitu a samotnou schopnost plnit veřejnou službu,“ sdělil Zavoral 23. října.
Oba ředitelé tak naléhají na Babiše a další politiky, aby ponechali televizi a rozhlasu peníze, které dostávají nyní. A navíc, aby existovaly záruky, že vláda nebude moci sama o sobě snadno v budoucnu měnit výši rozpočtu. Pokud by to možné bylo, varují ředitelé, potom by veřejnoprávní média byla zcela v rukou toho, kdo má moc - takže o nezávislosti médií by se nedalo mluvit.
Plán zrušení poplatků platí
Z aktuálních slov předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky vyplývá, že na plánu zrušení poplatků nemíní vládní koalice nic měnit. Stejně jako není podle Macinky důvod oběma médiím přidávat peníze. Macinka to řekl po příchodu na zasedání čtvrtečního výboru.
„Chci si poslechnout, co tady zazní,“ sdělil Macinka, který není členem výboru a původně se jeho zasedání účastnit ani neměl. Protože mu ale nakonec vypadla jedna pracovní schůzka, zamířil do sněmovny. „Je to přece debata, po které všichni volají, tak se jí snad dočkáme,“ dodal.
Macinka postup vládní většiny hájil tím, že zrušení poplatků jasně avizovala v programovém prohlášení.
„Myslím, že to musí být jasné každému, že se to prostě stane. A snad je to jasné každému od letošního 5. ledna, kdy vláda schválila programové prohlášení, ve kterém je to jasně napsáno. Pokud se dnes někdo tváří jako překvapený, tak zřejmě žil posledních deset měsíců na nějaké jiné planetě, v nějakém jiném vesmíru nebo v jiné realitě,“ prohlásil Macinka.
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