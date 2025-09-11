Mažte se "opalovákem". Každé ráno a 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik

V poslední době lidé používají častěji krém s spf faktorem i mimo letní sezonu. "Jde hlavně o lidi, kteří se snaží starat o svoji pleť, chtějí zpomalit stárnutí pleti a vyhnout se pigmentaci a stařeckým skvrnám v budoucnu. Mazat se dává smysl, hlavně když je UV index 3 a vyšší," vysvětluje Fipah.
S opalovacími krémy se podle influencera pojí řada mýtů. "Třeba že jen drahé opalovací krémy jsou kvalitní, to není pravda. Všechny krémy s spf faktorem jsou velmi striktně testované. Obecně tvrzení, že čím dražší kosmetický produkt, tím lepší, není správné. Může to být i nebezpečné, protože když si lidé koupí něco drahého, budou s tím šetřit, a opalovací krém má být něco, co jednoduše použijeme a pak vyhodíme, něco jako zubní pasta," doplňuje.
Často mají také lidé strach z opalovacích krémů, protože se bojí, že se "vsakují do krve". "Není to pravda. Jsou nadesignované tak, aby k tomu nedocházelo. Kdyby se vsakovaly do krve, nebyly by na kůži a nechránily ji. Také se objevuje mýtus, že tyto krémy způsobují rakovinu kůže, to je opravdu oxymóron. Naopak víme, že rakovině kůže zabraňují," popisuje Fipah.
Popularizátor vědy řeší na Instagramu i trendy týkající se kosmetiky obecně. "Teď je hodně virálním tématem třeba lososí sperma. Zasmál jsem se také takovému zvláštnímu trendu, který teď letí - bělidlu na tvář. Jde o kyselinu chlornou, která vraždí bakterie - a lidé tu vidí potenciál v boji proti akné. To bych ale nedoporučil," uzavírá.
Je v poslední době oblíbená korejská kosmetika opravdu takovým "zázrakem"? Jak by měla vypadat každodenní rutina v péči o pleť? A je opálená kůže stále "sexy" nebo je to přežitek? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.